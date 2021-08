Comment décorer votre mariage selon votre signe astrologique ⋆ .

Les Lions deviennent fastueux, tandis qu’un mariage sur la plage pourrait être parfait pour les Poissons. (Photo : .?metro.co.uk)

Choisir un thème de mariage peut être délicat.

À moins que vous ne rêviez d’un mariage sur le thème de Harry Potter depuis l’âge de 11 ans, il peut être difficile de choisir parmi les nombreux styles différents – et difficile de trouver un thème qui vous convienne à vous et à votre partenaire.

Envie d’élégance classique, de charme bohème ou de romantisme rustique ?

La planification d’un mariage peut être l’une des choses les plus stressantes auxquelles un couple doit faire face. Mais la bonne nouvelle est que votre signe astrologique pourrait vous aider à affiner certaines de ces décisions de style.

Experts en décorations de fête Rayon de gingembre s’est associé à l’astrologue de renom Lisa Stardust, pour révéler la meilleure façon de décorer un mariage, sur la base des douze signes. Désormais, le seul défi sera de décider quel partenaire doit suivre les suggestions de signe astrologique.

Que vous soyez un lecteur d’horoscope passionné ou tout simplement curieux, voici comment Lisa vous recommande d’organiser votre grand jour :

Bélier

(21 mars – 19 avril)

Thème de mariage : Classique

Schéma de couleurs : Blanc et rouge

“Les Béliers sont connus pour leur nature passionnée, c’est pourquoi ils opteront pour une robe de mariée blanche avec des fleurs et un décor rouges pour mettre en valeur leur nature désirable”, explique Lisa.

Elle ajoute qu’ils n’auront pas peur de retenir les décorations, en raison de leur besoin d’être toujours les meilleurs en tout.

“Cela inclut d’avoir un mariage stellaire”, explique Lisa. “Ils auront une ambiance sportive pour leur grand jour et encourageront leurs invités à apporter leurs baskets de danse.”

Taureau

(20 avril – 20 mai)

Thème de mariage : Botanique

Schéma de couleurs : Blanc antique et champagne

Lisa dit: “Étant donné que les Taureau sont tellement liés à la terre et à sa générosité, ils préféreront un mariage botanique qui les entoure de nature, de fleurs, de collines herbeuses et de ciel ouvert.”

Elle suggère d’opter pour une palette de couleurs blanc antique pour correspondre aux fleurs abondantes et au champagne qui coule.

« Des vignes de mousse et de simples lumières scintillantes pour la soirée sont un must pour un mariage Taureau », ajoute Lisa. « Attention : le décor passera après la nourriture et la musique, car ils sont indulgents ».

Un mariage en plein air entouré de verdure pourrait être parfait. (Photo : .)

Gémeaux

(21 mai – 20 juin)

Thème de mariage : Léger et lumineux

Schéma de couleurs : Tout blanc

“Un secret peu connu est que le signe mutable Gémeaux aime créer une ambiance légère et aérée, car ils doivent avoir tous les aspects de leur fête dans leur périphérique”, explique Lisa.

Cela signifie qu’ils choisiront un lieu ouvert entouré de baies vitrées (le coucher de soleil est la toile de fond idéale pour leur mariage) avec des fleurs claires qui se marient à leur palette de couleurs entièrement blanches (elles peuvent même ajouter une touche de lumière gris pour compenser l’ambiance blanche croquante).’

Cancer

(21 juin – 22 juillet)

Thème de mariage : Glam vintage

Schéma de couleurs : Rose millénaire

Lisa dit que de nombreux Cancers rêvent du mariage parfait depuis leur enfance.

“Par conséquent, le crabe choisira de canaliser ses vibrations glam intérieures et d’avoir un look vintage à l’ancienne (pensez aux années 1920) avec des flûtes à champagne, des sculptures de glace et des chapeaux haut de forme”, dit-elle.

“Ils choisiront un thème de couleur rose clair qui correspond à l’enveloppe en fausse fourrure qu’ils porteront autour des épaules pour les garder au chaud (comme ils optent généralement pour des robes sans bretelles pour accentuer leur beau décolleté et leurs pinces).”

Leo

(23 juillet – 22 août)

Thème de mariage : Glitzy

Schéma de couleurs : Ors et métallisés

Les Lions aiment tout ce qui brille, et Lisa dit qu’ils aiment aussi faire leur entrée.

« Pensez à de grandes robes fluides avec des paillettes réparties sporadiquement partout pour un effet avec un dos ou un décolleté plongeant », explique Lisa.

« Bien qu’elles ne s’éloignent pas des couleurs traditionnelles pour les robes, elles choisiront de l’or ou de l’argent scintillant avec des accents sur le dessus comme de grandes fleurs lumineuses comme décor pour entourer leur fabuleuse.

“Après tout, ils sont le signe royal du zodiaque, c’est pourquoi leur palette de couleurs de mariage mettra en valeur leur beauté.”

Les Lions vivent pour les accents dorés. (Photo : .)

Vierge

(23 août – 22 septembre)

Thème de mariage : Minimaliste

Schéma de couleurs : Pastels sans chichis

“Les Vierges aiment les mariages cool sans effort”, explique Lisa, ajoutant qu’elles veulent donner l’impression qu’elles n’ont pas fait beaucoup d’histoires, alors qu’en fait, le signe astrologique “orienté vers les détails” simule tout l’événement.

“Moins, c’est plus pour un mariage Vierge”, dit-elle. «Par conséquent, ils opteront pour une robe de mariée simple dans une couleur pastel douce (pas de blanc classique) et un lieu moderne.

« En outre, ils opteront pour une palette de couleurs plus douce pour compenser l’atmosphère chic et vierge. »

Balance

(23 septembre – 22 octobre)

Thème de mariage : Rustique

Schéma de couleurs : tons pêche doux

“Un mariage rustique dans un vignoble qui place tout le monde à l’extérieur sur une table commune avec du vin à écoulement libre, une bonne conversation, une cuisine délicieuse et de la musique classique en arrière-plan est le mariage parfait pour la Balance qui aime toujours vivre la belle vie”, explique Lisa.

«Raison de plus pour laquelle ils préféreront partout des accents de pêche vif ou de satin rose.

“Tant que le flux du mariage permet à leurs invités d’interagir, le signe d’air social sera heureux.”

Scorpion

(23 octobre – 21 novembre)

Thème de mariage : Saison fantasmagorique

Schéma de couleurs : teintes automnales

Les Scorpions sont liés à Halloween, ce qui signifie qu’ils sont parfaitement placés pour une affaire plus effrayante.

“Cela signifie qu’elles pourraient très bien choisir de porter une robe de mariée noire et d’avoir des accents de couleur vin lors de l’événement avec des citrouilles, de riches couleurs automnales et des bonbons salés”, explique Lisa.

“Ils aimeraient aussi avoir des cocktails sur le thème d’Halloween au bar ouvert et des accents gothiques cool à chaque table comme des serviettes de table noires ou des tulipes violettes.”

Choisissez des notes automnales. (Photo : ./iStockphoto)

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Thème de mariage : C’est la fête !

Schéma de couleurs : Or et lavande

“Les archers sont connus pour leur nature aventureuse et extravertie, c’est pourquoi ils organisent une grande fête dans un endroit étranger”, explique Lisa.

« En ce qui concerne le décor, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils mélangent et assortissent des styles éclectiques ensemble.

«Ils vont jeter ensemble des imprimés avec des accents d’or et de lavande (les couleurs qui sont associées au signe du zodiaque de feu) dans des tissus luxueux comme la soie ou le velours. Tout cela jouera le rôle de second violon par rapport à la fête elle-même.

Capricorne

(22 décembre – 19 janvier)

Thème de mariage : Intime

Schéma de couleurs : Vert forêt ou bleu marine

Étant donné que le Capricorne est le premier signe de la saison hivernale, Lisa dit qu’ils adoreront un mariage intime entouré d’un petit groupe d’amis et de membres de la famille pendant qu’il neige dehors.

“Leur thème sera le pays des merveilles d’hiver chic avec des lumières de Noël blanches scintillant dans leur chambre à la décoration minimale avec des accents à feuilles persistantes, bleu marine ou noir et blanc”, explique Lisa. « Toute couleur classique est parfaite pour le Capricorne, car ils sont connus pour être un signe du zodiaque traditionnel. »

Verseau

(20 janvier – 18 février)

Thème de mariage : Bohème

Schéma de couleurs: Tie dye

Lisa dit que les Verseaux sont des esprits libres qui marchent au rythme de leur propre tambour.

« Pensez aux Verseaux comme aux bohèmes modernes et décontractés du zodiaque », dit-elle.

«Ils choisiront une robe nuisette de couleur vive dans des tissus luxuriants, porteront une couronne de marguerites dans leurs cheveux et choisiront d’aller pieds nus à leur mariage. Les teintes vives et la teinture pour cravate sont idéales pour le décor de mariage cool du signe aérien.

« Tout est permis tant qu’il apporte des ondes positives. »

Plus : Mariages



Poissons

(19 février – 20 mars)

Thème de mariage : Conte de fées

Schéma de couleurs : tons écume de mer

«Les Poissons sont des rêveurs par nature, c’est pourquoi ils adorent les mariages de contes de fées», explique Lisa.

« Pensez aux robes de mariée en dentelle avec des accents de plumes ou de strass. Quant au décor, ils choisiront tout ce qui est éthéré et luxuriant.

Lisa suggère un mariage haut de gamme sur la plage, car ce sont les poissons du zodiaque et aspirent toujours à être près de la mer.

“Les couleurs d’accent bleu et vert sont parfaites pour les Poissons car elles leur rappellent l’océan.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



À SAVOIR : Votre horoscope quotidien du vendredi 20 août 2021



PLUS : Pouvez-vous vraiment manifester le bien-être ?



PLUS : Voici combien vous devriez réellement dépenser en cadeaux de mariage

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();