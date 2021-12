Comment décorer votre sapin de Noël : Calculez le bon nombre de boules

Êtes-vous sapin réel? Un nouvel outil vous permet de déterminer le nombre de boules dont votre arbre a besoin (Photo : .)

C’est le compte à rebours jusqu’à Noël, ce qui signifie beaucoup de choses – terminer (ou commencer) vos achats de Noël, planifier votre repas de fête et, bien sûr, décorer le sapin.

Mais il peut être difficile de savoir quelles décorations acheter – qu’est-ce qui va vous laisser avec un petit arbre Scrooge, et qu’est-ce qui va être exagéré OTT ?

Apparemment, il existe même une mauvaise et une bonne façon d’accrocher vos lumières, et il y a de fortes chances que vous l’ayez mal fait, selon les experts.

Ici, nous parlons à des experts en design pour répondre aux questions difficiles et arborescentes…

Comment décorer votre sapin de Noël

Le designer Francesco Bilotto a déclaré à House Beautiful que les lumières ne devraient pas être enfilées horizontalement de bas en haut, comme la plupart d’entre nous le font.

Au lieu de cela, les accrocher verticalement signifie que chaque branche est bien éclairée et que les lumières sont bien en évidence.

Oh sapin de Noël, Oh sapin de Noël… (Photo : .)

Il existe désormais un outil pratique pour vous aider à déterminer exactement le nombre de lumières et d’ornements dont vous avez besoin pour votre arbre idéal.

Admiral a mis en place une calculatrice en ligne pour déterminer ce qui convient le mieux à votre arbre spécifique pour un Noël pittoresque.

Le quiz vous demandera la hauteur, la forme et le type d’esthétique de votre arbre – minimal, assez plein ou plein à craquer.

Ainsi, par exemple, un arbre de 6 pieds en pleine forme aurait besoin de 74 boules et de huit mètres de lumière assez. Facile.

Jetez un œil avant de vous lancer dans le déguisement des lumières et vous obtiendrez votre configuration idéale, directement sur une carte de Noël.



A SUIVRE : A quoi ressemblera Noël 2021 ?



PLUS : La Hot List : Adorables décorations de Noël éco-responsables à mettre sur votre sapin

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();