Comment découvrir votre potentiel de leadership

Quand on pense aux dirigeants, à qui pensez-vous en premier ? Présidents ? PDG ? Des personnes de haut rang et avec beaucoup de pouvoir ? Vous le faites probablement, mais il est important de se rappeler que ce ne sont pas les seules personnes qui sont, ou qui peuvent être, des leaders. Le leadership peut se produire partout – à l’école, au travail ou dans une communauté. Si vous souhaitez assumer un rôle de leadership au travail ou ailleurs, voici quelques étapes simples que vous pouvez suivre et qui pourraient vous aider en cours de route.

Identifiez les meilleurs leaders dans votre vie

Prenez le temps de réfléchir et d’identifier cinq personnes dans votre vie que vous considérez comme des leaders, et pourquoi vous les considérez comme des leaders. Ils n’ont pas besoin d’être des leaders « typiques » – en fait, c’est encore mieux s’ils ne le sont pas. Ces leaders peuvent être des amis, des membres de la famille, en fait, n’importe qui qui est un leader dans votre propre monde.

Pensez à vos points forts et à ce que vous avez à offrir

Prenez le temps d’identifier ce que vous pensez être vos 5 principaux atouts en matière de leadership. N’oubliez pas que tous les leaders n’ont pas les mêmes forces, que ceux nécessaires pour diriger les gens à travers des situations de haute pression et de performance ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux nécessaires pour mener les gens à travers un conflit ou une crise. Cette liste de qualités est un bon point de départ, mais n’oubliez pas qu’elles ne sont pas les seules.

Pensez à ce qui est le plus important pour vous

Avec 2022 à l’horizon, il est facile de commencer à penser à ce que vous voulez accomplir l’année prochaine – au travail, dans votre communauté et au-delà. Pensez à ce qui est le plus important pour vous et à la façon dont vous voulez avoir un impact positif sur cette chose au cours de l’année à venir. Cela pourrait finir par être quelque chose qui a toujours été un rêve, ou quelque chose de nouveau qui vous surprend.

Enfin, écrivez ce que vous pensez de ce qui est le plus important pour vous et pourquoi. Ensuite, examinez à nouveau votre liste de points forts. Y a-t-il des chevauchements ou des synergies entre les listes ? Si c’est le cas, considérez ceci comme un endroit où vous voudrez peut-être commencer. Par exemple, « Je pense que l’empathie est l’une de mes forces et je me sens passionnée par le fait d’aider les personnes dans le besoin dans ma communauté. » Cela pourrait indiquer que vous avez un rôle de leadership à jouer dans la direction des efforts philanthropiques de votre entreprise ou de votre communauté.

Prenez cette nouvelle sagesse et courez avec elle

Au cours de votre vie quotidienne, continuez à être en contact avec ces sentiments et réfléchissez à comment et par où commencer. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire au travail pour vous aider à atteindre votre objectif ? Dans votre communauté ? A l’école de votre enfant ? Décidez à quoi cela ressemble et engagez-vous à lever la main pour participer à quelque chose de nouveau. Les occasions de diriger suivront.

Auteur : Sammy Courtright

Originaire d’Australie, Sammy Courtright est le co-fondateur et chef de la marque de Ten Spot, une plateforme tout-en-un qui aide les entreprises à se connecter, engager et gérer les employés à distance et sur site.

Après avoir trouvé frustrant de rester en bonne santé dans un environnement typique de 9 à 5, Sammy et son co-fondateur, Jonathan Cohn, ont fait équipe… Voir le profil complet ›