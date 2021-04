Comment Def Leppard a brillé dans les années 00

Rares sont ceux qui contesteraient que leur triumvirat colossal de la fin du XXe siècle, Pyromanie, Hystérie, et Adrénaliser, définissez toujours Def Leppardoeuvre de. Pourtant, le contrôle de la qualité reste primordial pour ce quatuor apparemment invincible de Sheffield, et ils ont continuellement prouvé leur courage de ce côté de l’an 2000 – notamment avec les chansons maigres, affamées et passionnées d’avril 2008 du Sparkle Lounge.

À leur crédit, Joe Elliott et sa compagnie n’ont jamais joué la carte de la sécurité. Au lieu de s’en tenir à leurs armes avec le power rock anthémique qui a fait leur nom et a aidé à leur passage en toute sécurité à travers le tsunami grunge du début des années 90, le groupe a exploré de nouveaux styles après Adrenalize, créant des albums diversifiés sur le plan sonore, y compris ceux de 1996. Argot et le grand public pop de 2002 X.

Après avoir établi leur polyvalence, ils sont revenus avec les années 2006 Oui!. Un album de reprises sur lequel le groupe a mis son empreinte inimitable sur des chansons rock classiques de sa propre enfance, le disque comprenait des réinventions de choix de chansons d’artistes légendaires Les Kinks, Doux, Thin Lizzy, ELO, Faces et Blondie.

Recalibrer la créativité

Oui! récompensé Def Leppard avec une paire d’avis critiques positifs, mais ce fut un succès dans plus d’un sens. Comme le guitariste Phil Collen l’a déclaré à Billboard en 2008, le projet a été tellement génial qu’il a recalibré la créativité de Def Leppard et l’a amené à écrire et enregistrer Songs From The Sparkle Lounge.

«C’était tellement amusant d’entrer dans un studio et d’enregistrer certaines de nos chansons préférées dans un style Def Leppard, et pas toujours les choix évidents», a déclaré Collen à propos de Yeah !. «Nous étions sur une lancée après cela et tout ce que nous avons fait est de maintenir cette ambiance ludique et amusante en vie.»

Def Leppard a fait une tournée Yeah! largement et est resté sur la route pour la escapade Downstage Thrust 2007, coïncidant avec la réédition du 20e anniversaire de Hysteria. Ils ont également beaucoup travaillé sur le perfectionnement de nouveaux matériaux dans une zone de répétition en coulisses connue sous le nom de Sparkle Lounge, qui a également inspiré le titre de l’album.

“[The Sparkle Lounge] C’était le nom que notre équipe a donné à la bande-annonce dans laquelle nous nous sommes entraînés quand nous étions en tournée », a révélé Collen à Billboard. «Nous aurions installé de petits amplis et ces minuscules lumières décoratives partout pour lui donner une certaine ambiance.»

Dégoulinant d’attitude

En emmenant leur mojo en studio avec le producteur Ronan McHugh, le groupe a émergé avec un disque rock à la pointe de la technologie. Les fans de Leppard à leur meilleur hymne ont été accueillis par «Tomorrow», «Bad Actress» et le piétinement glamour «C’mon C’mon», tandis que l’ambitieux «Love» – mettant en vedette plusieurs pistes reine– des harmonies originales, des guitares en phase et l’une des voix les plus plaintives d’Elliott – ont coché la case Epic Ballad avec style.

Ailleurs, cependant, le groupe a adroitement incorporé de nouvelles textures dans leur son de marque. Le morceau d’ouverture urgent «Go» et le triste «Gotta Let It Go» présentaient des boucles, des échantillons et des riffs de guitare grunge-y stratégiquement employés, tandis qu’un «Strawberry Fields» -esque Mellotron ajoutait une nouvelle dimension à l’hybride pop-rock absorbant. Seul les bons meurent jeunes.” Les fans de longue date de Leppard, quant à eux, ont peut-être d’abord été surpris d’entendre Joe Elliott partager le micro avec la superstar country Tim McGraw sur le premier single de Song From The Sparkle Lounge, «Nine Lives», mais au lieu d’un exercice de style «Honky Tonk Women», le morceau s’est avéré être un entraînement rawk méchant, dégoulinant d’attitude et de vantardise.

En règle générale, le groupe était déjà de retour sur la route, entamant un autre trek aux États-Unis avec Styx, avant que leur nouvel album ne débarque dans les magasins, le 25 avril 2008. Une tournée triomphante dans les arènes du Royaume-Uni avec Serpent blanc puis a suivi de Songs From The Sparkle Lounge qui culmine dans le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique, prouvant catégoriquement que Def Leppard était toujours parmi les leaders du peloton.

