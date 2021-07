Comment défendre la chaîne : publicité télévisée connectée

Alors que la télévision connectée (CTV) devient un mode de consommation médiatique répandu, les spécialistes du marketing numérique prennent conscience des opportunités offertes par la publicité télévisée connectée. Devenir un champion de CTV vous aidera à gagner plus d’argent pour vos clients et vous assurera que votre équipe est alignée sur des stratégies qui reflètent le plein potentiel de CTV.

Dans notre récent sondage auprès de plus de 200 décideurs en publicité d’agences et de marques, nous avons constaté que les annonceurs sont de plus en plus disposés à retirer de l’argent en ligne et hors ligne pour investir dans la publicité CTV. Dans certains cas, cependant, ils ne savent pas comment aborder le canal d’une manière qui montre à la fois aux membres de l’équipe et aux clients son véritable potentiel. Nous avons mené cette enquête en partenariat avec la société d’intelligence d’affaires de l’industrie publicitaire Advertiser Perceptions pour en savoir plus sur les avantages et les opportunités que CTV présente.

Êtes-vous prêt à défendre la chaîne CTV? Voici 4 raisons pour lesquelles les annonceurs trouvent que CTV leur donne un avantage concurrentiel :

La publicité sur CTV est rentable

La croissance rapide de CTV offre aux agences indépendantes la possibilité d’atteindre ou même de dépasser les objectifs publicitaires de leurs clients et d’être perçues comme un partenaire stratégique offrant une plus grande valeur. Au profit des agences, le coût d’entrée des publicités CTV est bien inférieur à celui de la télévision linéaire. Les spots télévisés traditionnels sont notoirement chers car les annonceurs paient pour une publicité qui est à la merci du réseau. En conséquence, la publicité linéaire peut être d’un coût prohibitif, en particulier pour les petites ou moyennes agences.

La publicité CTV est plus rentable car elle donne accès à un Internet ouvert, un ciblage amélioré et une sélection d’inventaire. Vous pouvez diffuser des publicités auprès d’audiences difficiles à atteindre et très spécifiques, améliorant ainsi la qualité de l’audience. Cela augmente la pertinence de la publicité pour correspondre aux préférences des consommateurs et contribue également à combler le fossé entre les autres comportements en ligne et hors ligne.

CTV utilise une configuration et un ciblage de campagne similaires à ceux d’autres achats de médias programmatiques tels que l’affichage, le natif et l’audio, ce qui signifie que, comme pour toute campagne programmatique, vous pouvez évaluer les progrès par rapport aux objectifs et aux mesures pendant qu’une campagne est en ligne. Cela signifie qu’il existe de nombreuses possibilités d’optimisation en cours de route, ce qui vous permettra de maximiser l’impact de vos dollars publicitaires. C’est un grand différenciateur du linéaire, car avec les publicités linéaires, vous attendez des semaines pour un rapport, ce qui rend trop tard pour faire des ajustements en vol.

CTV a un taux d’adoption élevé

Selon le rapport de l’IAS Streaming Wars qui a sondé les consommateurs américains, CTV est presque universellement adopté. Aujourd’hui, 88 % des consommateurs ont accès à un appareil CTV. La montée en puissance de CTV a créé un phénomène connu sous le nom de « coupure de cordon ». Ce terme fait référence à la tendance des téléspectateurs qui résilient leurs abonnements aux services de télévision par câble ou par satellite, ou abandonnent les chaînes de télévision payantes, au profit du contenu télévisé diffusé via Internet.

La coupure des câbles peut être attribuée à la flexibilité et au contrôle du consommateur que CTV offre aux téléspectateurs. Le contenu diffusé en continu est un choix beaucoup plus économique par rapport au câble ou au satellite traditionnel, et il est attrayant pour les consommateurs car il permet aux téléspectateurs de regarder ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Compte tenu de cela, le taux d’adoption déjà élevé de CTV devrait continuer à augmenter.

Le temps passé sur CTV a également augmenté. En 2018, l’écoute quotidienne moyenne aux États-Unis était de 46 minutes. Aujourd’hui, les téléspectateurs de CTV regardent 3 heures de programmation par jour. Avec autant de consommateurs qui adoptent le contenu diffusé en continu et y consacrent de plus en plus de temps, il n’est pas surprenant que les annonceurs dépensent davantage sur ce canal. En fait, notre rapport sur les perceptions des publicités a révélé que les annonceurs avaient enregistré une augmentation de 56 % en glissement annuel des dépenses prévues l’année dernière.

La publicité télévisée connectée présente des avantages uniques

CTV n’est pas seulement une nouvelle chaîne sur laquelle faire de la publicité, mais elle est unique. Notre rapport sur les perceptions publicitaires a révélé que 75 % des spécialistes du marketing pensent que CTV est un moyen de pointe pour promouvoir leurs marques, et les agences tirent parti de leurs capacités de CTV pour se présenter comme innovantes. Peu de chaînes peuvent ainsi se différencier.

Conjugué au fait que les résultats d’Integral Ad Science indiquent que les annonceurs peuvent atteindre plus de 90 % des adultes américains avec la publicité CTV, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il s’agit d’une chaîne à défendre. CTV présente de nombreux avantages liés à l’audience, à la mesure, au ciblage et à l’expérience de visionnage qui ne sont pas facilement disponibles avec la publicité télévisée linéaire.

Par exemple, les téléspectateurs qui regardent CTV sont plus engagés parce qu’ils ont fait le choix actif de regarder la programmation, et ils n’ont pas la possibilité d’avancer rapidement ou de sauter des publicités. De plus, ces téléspectateurs ne disposent pas toujours d’abonnements traditionnels à la télévision ou au câble, ce qui permet à l’annonceur d’atteindre ces utilisateurs supplémentaires.

CTV se différencie davantage du linéaire car, avec un ciblage précis, il offre une mesure et une attribution plus précises. La publicité CTV permet aux annonceurs de débloquer des données qui n’étaient pas possibles auparavant avec la télévision linéaire. Avec CTV, vous pouvez savoir de manière proactive qui interagit avec et regarde vos publicités. À partir de là, vous pouvez optimiser et recibler en conséquence. Contrairement au linéaire, CTV vous permet de recibler les utilisateurs en fonction des impressions, ou de recibler les utilisateurs qui se sont engagés dans d’autres campagnes.

CTV offre un taux d’augmentation impressionnant

Le taux d’augmentation des dépenses CTV est impressionnant, encore plus pour les annonceurs ayant une expérience CTV supérieure à la moyenne par rapport à ceux qui sont plus récents sur la chaîne. Notre rapport sur les perceptions publicitaires a révélé que les annonceurs ayant au moins 3 ans d’expérience en CTV dépensent plus d’argent pour cibler cet appareil. Ce groupe a une augmentation attendue très saine de +40 % d’une année sur l’autre.

Ces données montrent que l’expérience avec CTV apporte le succès, qui à son tour génère plus de dollars. En fait, notre rapport a également révélé que ceux qui dépensent plus sur CTV sont plus susceptibles de connaître un plus grand succès. Et ceux qui réussissent investissent plus d’argent dans CTV, ce qui contribue à donner à leurs marques un avantage concurrentiel.

Comment acquérir cette expérience et cet avantage concurrentiel avec CTV ? Renforcez votre confiance dans l’exécution de campagnes CTV en tirant parti de vos équipes existantes, en utilisant l’éducation pour acquérir des connaissances et en modifiant votre budget de manière stratégique afin que vous puissiez facilement intégrer CTV.

Découvrez les idées fausses autour de ce canal, afin que vous puissiez éduquer efficacement vos clients et répondre à leurs questions ou préoccupations en toute confiance. Posséder l’enthousiasme autour de cette chaîne vous permettra de la défendre pour votre client, en particulier lorsque vous tirez ou redirigez des budgets TV linéaires, et intégrez CTV dans votre mix média.

Nous avons publié un guide complet couvrant l’opportunité de la télévision connectée pour les agences indépendantes qui cherchent à prospérer en 2021. Obtenez votre copie du rapport, Connected TV, The Independent Agency Opportunity, ici.