Comment définir Arda Turan ? Une image vaut plus…

01/09/2022

Le à 15:01 CET

Peut-être l’une des nouvelles à laquelle on ne s’attendait pas en ce début d’année 2022. Et c’est que Turan brûlant est revenu sur un terrain de jeu lors d’un match officiel. Le footballeur turc fait l’actualité en Turquie, et pratiquement partout dans le monde, après être réapparu sur le green lors d’un match officiel avec Galatasaray où il affrontait Giresunspor au stade Nef (Istanbul).

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone est parti à la 61e minute pour Alexandru Cicaldau et a terminé les trente dernières minutes du duel. Cependant, son entrée n’a pas servi à retourner un marqueur qui était contre pour l’équipe locale. Chose normale, puisque le Turc n’a plus joué de minutes avec son équipe actuelle depuis le 19 août 2021 dernier, date à laquelle il s’est présenté – trente minutes également – au tour préliminaire de la Ligue Europa contre le Danois Randers FC qui s’est soldé par une victoire turque.

Arda Turan réapparaît très mal en point

| Twitter

Pourtant, le point culminant n’a pas été le retour de Brûler le turan aux terrains de jeu mais son état de forme dans sa réapparition. Après plus de quatre mois sans activité physique ou minutes dans l’élite, Touran Il est revenu en laissant des images troublantes de son état physique.