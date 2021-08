Comment définir des limites – Définir des limites dans les relations

Lorsqu’il s’agit de naviguer dans n’importe quel type de relation dans votre vie, il est extrêmement important de fixer des limites. Et même si vous devriez envisager de le faire sur le lieu de travail, en famille et/ou avec des amis si nécessaire, il est absolument essentiel de fixer des limites lors d’une rencontre.

Non seulement cela vous empêche d’entrer potentiellement dans une relation toxique, mais cela peut également garantir que vos besoins et vos désirs sont exprimés de manière saine. Cela vous donne essentiellement le contrôle sur la façon dont les autres vous traiteront et vous aidera à gérer vos attentes.

Bien que nous puissions tous convenir que fixer des limites semble bien en théorie, le problème est que vous ne savez peut-être pas par où commencer ni comment les faire respecter. Donc, si vous pensez à des choses comme « d’accord, mais qu’est-ce qu’une limite ? » et “pourquoi ai-je besoin d’eux?” ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les réponses.

Avec l’aide de deux experts, voici tout ce que vous devez savoir sur la définition des limites ci-dessous. Vive des relations meilleures et moins toxiques qui ne consomment pas totalement vos pensées.

Qu’est-ce qu’une frontière ?

Les limites sont les règles ou les limites que vous définissez dans vos relations, explique la psychologue clinicienne agréée Sheva Assar, PhD. Ils peuvent vous protéger émotionnellement, physiquement, mentalement et financièrement, mais ils peuvent également protéger votre temps, votre énergie et vos biens, explique la thérapeute agréée Sasha Jackson.

En termes de relations amoureuses, « les limites peuvent permettre à chaque personne au sein d’une relation de se sentir en sécurité, respectée, épanouie et de maintenir son individualité même tout en maintenant une connexion », explique le Dr Assar.

Certaines limites communes peuvent ressembler à ceci :

J’aimerais partager ma position avec vous, mais je ne suis pas d’accord pour partager des mots de passe. Je me sens à l’aise de vous envoyer des SMS quand je le peux, mais je ne le ferai pas pendant les heures de travail. J’aime passer du temps avec toi, mais j’ai besoin d’être seule pendant une heure après le travail. Je ne suis pas à l’aise avec vous suivant des modèles sur Instagram. J’aime quand tu m’embrasses en privé, mais je ne suis pas à l’aise avec PDA.

Gardez à l’esprit que les limites seront différentes d’une personne à l’autre. Les besoins d’une personne peuvent être très différents de ceux d’une autre, et c’est tout à fait normal.

Pourquoi est-il important d’avoir des limites lors d’une rencontre ?

Comme je l’ai dit, fixer des limites pourrait sérieusement vous empêcher d’entrer dans une relation toxique. En le faisant, vous établirez quel type de comportement vous tolérerez et ne tolérerez pas, ainsi cela vous aidera mieux à déterminer avec qui vous êtes compatible.

Jackson dit que même si les gens peuvent avoir l’impression que fixer des limites pourrait limiter leurs options ou leurs perspectives potentielles, c’est, eh bien… à peu près tout le problème. Vous n’êtes pas censé être compatible avec tout le monde dans le monde, donc éliminer les personnes qui ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin est votre solution la plus simple pour prévenir le chagrin.

Clair et simple : « Établir des limites au début vous permet de définir le tempo de ce que vous attendez et de la façon dont vous devriez être traité », explique Jackson.

Voici quelques autres avantages de fixer des limites, selon le Dr Assar :

Les limites vous protégeront et vous soutiendront en veillant à ce que vos besoins et limites individuels soient respectés. Connaître et mettre en œuvre vos limites permettra à votre partenaire de savoir ce que vous attendez d’eux, et augmentera donc la probabilité qu’il soit en mesure de répondre à vos besoins. Voir comment votre partenaire réagit à vos limites vous aidera à voir si c’est le type de personne avec qui vous voulez être. Fixer des limites peut réduire la probabilité de malentendus, de besoins non satisfaits et de manque de sécurité et de respect au sein d’une relation.

Quels sont quelques exemples de limites que vous devriez mettre en œuvre dans une relation ou lors d’une rencontre ?

Tout d’abord, vous voudrez considérer ce qui compte pour vous, explique le Dr Assar. Posez-vous des questions comme : Quelles sont mes limites ? Avec quoi je me sens à l’aise ? Avec quoi je ne me sens pas à l’aise ?

S’il vous est difficile de trouver des réponses à ces questions, le Dr Assar recommande de repenser à une relation précédente qui ne s’est pas bien terminée. Identifiez ce qui s’est passé (ou ne s’est pas produit) qui a conduit à une mauvaise expérience relationnelle. “Cela pourrait signaler une frontière qui a été franchie ou non respectée qui est importante pour vous”, dit-elle.

En général, cependant, il y a quelques points importants sur lesquels vous devriez établir des limites au début de la datation.

1. Communications. À quelle fréquence communiquerez-vous les uns avec les autres ? Sera-ce par SMS, FaceTime, appel téléphonique ? À quelle fréquence vous verrez-vous chaque semaine ? Aurez-vous lu les reçus ?

2. Sexe. Tout le monde a différents niveaux d’expression de l’intimité et de la sexualité, dit Jackson. Pour cette raison, il est très important d’établir ce avec quoi vous êtes et n’êtes pas à l’aise en matière de sexe. S’il s’agit d’un partenaire avec qui vous avez des relations sexuelles, vous devriez également discuter des limites strictes et des mots de sécurité.

3. À quoi ressemble l’avenir. Ce serait le moment d’établir quel est l’objectif final de votre relation. Est-ce que vous voulez l’exclusivité ou la monogamie? Est-ce que le sexe occasionnel vous convient?

Comment fixer des limites ?

Tout d’abord, vous voulez être clair sur vos limites et vos éléments non négociables, explique le Dr Assar. Si cela vous aide, écrivez-les sur papier pour pouvoir les voir clairement et les accepter. Ensuite, une fois que vous avez identifié vos limites, vos éléments non négociables et vos limites, communiquez-les avec votre partenaire.

Rappelez-vous que les gens ne sont pas des lecteurs d’esprit ; Votre partenaire ne connaîtra pas vos limites ou vos besoins à moins que vous ne le leur disiez directement. (Arrêtons de prétendre que « laisser tomber des indices » est un moyen viable de communiquer efficacement avec quelqu’un.) Alors asseyez-vous avec votre partenaire et discutez avec lui. Cela n’a pas besoin d’être intense, cela peut même être fait avec désinvolture lors d’une conversation comme cela se produit.

Si votre partenaire ne fait pas quelque chose que vous aimez, lui dire à ce moment-là et établir la limite serait un excellent moyen de vous faire entendre.

N’oubliez pas d’être cohérent avec vos limites et de les respecter vous-même. Si quelque chose est important pour vous, respectez-le, peu importe à quel point vous semblez aimer l’autre personne ou à quel point vous voulez faire une exception pour elle.

Jackson le dit parfaitement : « Repousser ses limites pour quelqu’un n’est d’aucune utilité pour vous ni pour lui. Au lieu de cela, il enseigne à la personne comment ne pas se soucier de votre bien-être, tout en vous blessant dans le processus. »

Que faire si quelqu’un ne respecte pas vos limites ?

Désolé, mais si quelqu’un ne respecte pas vos limites, il est peut-être temps que cette relation se termine, dit Jackson. Peu importe qu’il s’agisse d’une nouvelle relation ou de quelqu’un avec qui vous êtes depuis longtemps, les limites doivent toujours être respectées.

Bien sûr, tout cela dépend fortement de la limite, de son importance pour vous et du contexte de la relation, explique le Dr Assar. Mais en général, « s’ils n’ont pas été respectés ou n’ont pas conduit quelqu’un à se sentir en danger ou non valorisé de quelque manière que ce soit, vous devez réagir d’une manière qui vous soutient et vous protège en fin de compte » – que ce soit pour mettre fin à la relation, aller à un conseil de couple, ou expliquer fermement pourquoi c’est important pour vous, dit le Dr Assar.

