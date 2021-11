Comment définir des objectifs marketing à long terme pour les organisations B2B

Le marketing est compliqué. À l’approche de la nouvelle année, la planification de votre budget et de vos activités marketing est une priorité pour les spécialistes du marketing et les dirigeants B2B. Lorsque vous examinez vos stratégies marketing à long terme et vos objectifs marketing à long terme pour l’année à venir, votre organisation cherchera probablement à répondre à de nombreuses questions. Devriez-vous investir vos ressources dans l’amélioration et l’optimisation de votre site Web ? Doit-il être consacré à augmenter votre activité sociale et à générer des prospects ? Que diriez-vous d’étendre vos efforts d’automatisation du marketing ou de soutenir les ventes et le canal ? Il existe de nombreux domaines différents du marketing où vous pouvez consacrer une partie de votre plan marketing, mais il est essentiel d’évaluer les domaines qui en ont le plus besoin, en particulier lorsque vous ajoutez des contraintes budgétaires au mélange.

L’élaboration d’un plan marketing aide votre organisation à atteindre ses objectifs marketing et commerciaux. Une fois que vous avez défini ces objectifs, rendez-les mesurables et attachez des échéanciers. Au fur et à mesure que votre plan intégré et multicanal se développera, votre organisation pourra facilement voir quels sont vos objectifs marketing à long terme, ce qui rendra l’effort collectif plus efficace et fournira les meilleurs résultats possibles.

Créer un plan marketing axé sur les objectifs clés

En tant que spécialistes du marketing B2B, en particulier dans l’espace technologique, il est important d’avoir un plan marketing qui décrit les objectifs clés à atteindre et les tactiques à utiliser pour atteindre ces objectifs. Tout, des objectifs de contenu aux objectifs de vente et plus encore, avoir une vue complète de ce que l’on veut réaliser dans l’année peut être très avantageux. Pourquoi est-il si important de se concentrer sur les objectifs clés ? Les stratégies de marketing à long terme sont conçues pour un succès continu, année après année, et ces objectifs clés peuvent être atteints grâce à diverses stratégies de marketing à long terme. Le succès marketing à long terme ne se produit pas du jour au lendemain, donc l’intégration de ces aspects stratégiques dans votre plan marketing peut aller très loin.

Comment définir des objectifs marketing à long terme

Il existe de nombreux cadres et tactiques d’analyse différents que les organisations peuvent utiliser pour définir des objectifs marketing à long terme. En voici quelques-uns simples et faciles à utiliser :

Basez vos objectifs sur des données précédemment collectées: Cette tactique est la meilleure lorsque vous regardez les médias sociaux ou votre site Web. Ces deux aspects du marketing B2B ont des mécanismes de suivi intégrés tels que Google Analytics et les divers outils d’analyse des plateformes de médias sociaux disponibles. Faire une analyse complète des métriques de votre site Web, telles que les pages vues par mois, le taux de rebond, les pages vues par session et bien plus encore, peut vous aider à définir des objectifs marketing à long terme. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif de réduire le taux de rebond de 4 % en 6 mois ou vous pouvez vous fixer comme objectif de gagner 1 000 pages vues supplémentaires par mois après une refonte de l’optimisation des moteurs de recherche (SEO).Créez des objectifs marketing à long terme comparables aux objectifs commerciaux : Les objectifs commerciaux doivent être soutenus par des objectifs marketing, car les activités de marketing contribueront en partie au succès de l’entreprise. Soyez clair sur les objectifs de votre organisation avant de vous fixer des objectifs marketing à long terme. Les activités de marketing qui ne complètent pas ce que votre équipe de direction souhaite voir de votre organisation dans son ensemble ne seront pas utiles à long terme.Identifier les forces et les faiblesses : La réalité est que nous avons tous des forces et des faiblesses en matière de marketing. Cela peut être un excellent exercice pour toute organisation de s’asseoir et de comprendre quelles sont vos forces et faiblesses en marketing. Un remue-méninges sur la façon de renforcer vos forces et de remédier aux faiblesses créera une équipe marketing bien équilibrée.

Utiliser des stratégies de marketing à long terme

Les stratégies de marketing à long terme sont axées sur le renforcement de la notoriété de la marque qui prend de l’ampleur au fil du temps. L’utilisation de ces activités peut aider les efforts de marketing B2B de votre équipe à réussir.

Marketing de contenu : L’une des tactiques préférées des spécialistes du marketing B2B à utiliser, le marketing de contenu agit comme un moyen pour votre équipe de générer et de distribuer du contenu de leadership éclairé et plus encore. La production constante de blogs, d’articles, de livres électroniques, de fiches d’information et d’autres éléments de contenu peut aider à établir la confiance et l’expertise des acteurs de l’industrie. Les lecteurs continueront à revenir au contenu dont ils apprennent quelque chose de nouveau. Faites en sorte que votre contenu haut de gamme soit axé sur l’éducation et continuez à faire progresser les prospects dans l’entonnoir avec un contenu B2B plus personnalisé.Référencement : Le référencement n’est pas quelque chose que vous pouvez entreprendre en une semaine et vous attendre à voir des résultats instantanés. Alors que de plus en plus d’organisations se disputent des places sur la première page des résultats de recherche sur Google, il est indispensable de consacrer du temps à votre plan marketing dédié au référencement. Comprendre pour quels mots-clés optimiser votre site Web et vos éléments de contenu peut aider à diriger le contenu vers le public qui le recherche. La recherche de mots clés devrait être une étape essentielle de ce processus, car si vous n’optimisez pas les bons mots clés, votre classement ne sera pas reflété avec précision.Des médias sociaux: Alors que de plus en plus de plates-formes et de canaux de contenu numérique sont utilisés par des équipes et des individus ; il n’a jamais été aussi important d’utiliser les médias sociaux. Dans votre plan marketing, il doit s’agir d’une activité à laquelle un temps considérable doit être consacré. Lorsque vous envisagez des objectifs marketing à long terme autour des médias sociaux, vous devez les créer à la fois pour votre organisation B2B et vos cadres B2B. Les cadres B2B sur les réseaux sociaux sont cruciaux pour l’aspect leadership éclairé, tandis que les deux peuvent aider à renforcer la notoriété de la marque.

Établissez des objectifs marketing à long terme pour votre organisation B2B

La gestion intelligente d’un mix marketing total conduit à des gains d’efficacité qui prennent la forme de divers médias travaillant ensemble pour soutenir et atteindre un objectif commercial et/ou marketing. Commencez par comprendre vos objectifs, puis travaillez à créer un plan marketing rempli de stratégies marketing à long terme.