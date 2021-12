Il est indéniable que Google Keep est l’une des meilleures applications de prise de notes pour Android disponibles sur le marché. Que vous souhaitiez prendre rapidement des notes, enregistrer un tas d’articles pour les lire plus tard ou ajouter quelques articles à votre liste d’épicerie, cette application multiplateforme pratique peut tout faire. Mais saviez-vous que vous pouvez également définir des rappels basés sur la localisation dans Google Keep ? Voici comment vous pouvez profiter de cette fonctionnalité très utile.

Comment définir des rappels basés sur la localisation dans Google Keep

Créez une nouvelle note (ou ouvrez une note existante) dans l’application Google Keep sur votre smartphone, et robinet sur le icône de cloche sur le le coin supérieur droit.

Maintenant, vous verrez un menu de carte pop-up. Appuyez sur le Choisissez un endroit option.

Source : Rajat Sharma

Ensuite, vous verrez une superposition contextuelle, avec trois options : Accueil, Travail, Et un Modifier l’emplacement champ de saisie de texte sous l’onglet Lieu. Robinet sur le Modifier l’emplacement pour rechercher l’adresse de l’emplacement où vous souhaitez que le rappel apparaisse.

Noter: Les options Accueil et Travail ne sont disponibles que lorsque vous avez enregistré les adresses de ces emplacements dans Google Maps pour votre compte.

Comme toi chercher pour le emplacement cible, vous verrez un liste des adresses correspondantes venir, juste pour rendre les choses un peu plus faciles. Robinet sur l’emplacement souhaité.

Source : Rajat Sharma

Une fois l’emplacement sélectionné, appuyez simplement sur le Sauvegarder bouton, et vous avez terminé. Vous devriez maintenant voir le nom de l’emplacement (avec une icône en forme de punaise) au bas de la note.

Source : Rajat Sharma

C’est ça! Google Keep vous rappellera désormais cette note lorsque vous serez à l’emplacement spécifié. Il convient de mentionner que, tout comme les rappels réguliers, les notifications basées sur l’emplacement peuvent également être configurées pour se répéter à des intervalles souhaités, ainsi qu’à des heures et des dates spécifiques.

Rendre Google Keep encore plus utile

Comme Google Keep est un service multiplateforme, vous pouvez créer des rappels basés sur la localisation sur votre PC, Mac ou iPhone, et ils se synchroniseront sur tous les appareils.

En parlant d’appareils, avoir l’un des meilleurs téléphones Android rendra certainement votre expérience de prise de notes encore meilleure. Notre meilleur vote va à l’excellent Google Pixel 6, un smartphone haut de gamme qui est livré avec des côtelettes d’imagerie de pointe, le plus récent Android 12 avec tous ses goodies visuels « Material You », et bien plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !

Protégez votre écran

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro pour votre téléphone

L’écran incurvé de votre Google Pixel 6 Pro rend plus difficile la recherche d’un excellent protecteur d’écran, et l’empreinte digitale à l’écran a jeté une autre clé dans les travaux après le lancement du téléphone. Voici les meilleurs protecteurs d’écran que vous pouvez acheter en ce moment – et pourquoi tous ceux en verre trempé ont été retirés.