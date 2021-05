Il semble que nos vies deviennent de plus en plus occupées, ce qui rend apparemment plus difficile de se souvenir des choses. Les gens ont toutes sortes de moyens pour les aider à suivre leurs tâches. Des notes autocollantes aux cordes sur leur doigt, et bien que ces options puissent fonctionner, il existe davantage de moyens numériques de faire la même chose. Un outil que j’utilise est d’utiliser mon TicWatch Pro 3, et savoir comment définir des rappels et des alarmes sur Wear OS peut être une bouée de sauvetage.

Comment définir un rappel sur Wear OS

Utiliser votre smartwatch pour définir un rappel est simple et rapide. Cette méthode vous empêche également de retirer votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement.

appuie sur le bouton latéral sur votre montre. Faites défiler les applications et appuyez sur Rappels. Choisir la signe plus à côté de Ajouter un rappel.

Dis à haute voix l’objet du rappel et le moment du rappel.





Source: Chris Wedel / Android Central

Vous pouvez également définir un rappel comme vous le feriez sur votre haut-parleur intelligent préféré, et c’est en utilisant Google Assistant. Vous pouvez activer l’Assistant Google sur votre montre Wear OS en appuyant sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé ou en balayant vers la droite et en appuyant sur l’icône du microphone.

Comment définir une alarme sur Wear OS

Avez-vous déjà été si occupé à faire quelque chose que vous n’entendez pas ou ne remarquez pas l’alarme que vous avez déclenchée sur votre téléphone – non, juste moi? Eh bien, il est beaucoup plus difficile de rater cette alarme lorsqu’elle est attachée à votre poignet.

Ouvrez le tiroir d’applications en appuyant sur le bouton latéral sur votre montre. Faites défiler les applications et appuyez sur Alarme. appuie sur le signe plus à côté de Nouvelle alarme. Met le temps vous voulez votre alarme pour. Appuyez sur les icônes du type d’alarme vous voulez – son, vibrer ou les deux.

Appuyez sur Une fois pour régler la fréquence de l’alarme.





Source: Chris Wedel / Android Central

De même que pour définir un rappel, vous pouvez également définir des alarmes sur votre montre intelligente Wear OS à l’aide de votre Assistant Google. Une fois que vous avez activé votre assistant, dites simplement à Google à quelle heure régler l’alarme.

Maintenant que vous savez comment définir des rappels et des alarmes à l’aide de votre montre intelligente Wear OS, vous pouvez suivre toutes les choses que vous devez faire et ne plus jamais être en retard, n’est-ce pas?