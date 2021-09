Comment définir des rappels sur le temps que vous passez sur Instagram

in

Nouvelles connexes

L’utilisation d’Instagram parmi les utilisateurs d’Android en Espagne il a explosé ces dernières années. Cela signifie que certains utilisateurs passent beaucoup de temps par jour dans l’application, ce que vous pouvez facilement vérifier dans l’application elle-même. En plus de vérifier le temps que vous passez à l’utiliser chaque jour, l’application nous offre plus d’options.

Il est possible de définir des rappels sur Instagram que nous dire depuis combien de temps nous utilisons l’application, de sorte que nous allons réduire le temps d’utilisation de celui-ci. Il est présenté comme une méthode assez simple pour pouvoir passer moins de temps dans l’application dans notre vie de tous les jours.

Créer des rappels sur Instagram

Heure de rappel Instagram

Les rappels qu’Instagram émettra ne sont que cela, un rappel. L’application vous dira depuis combien de temps vous utilisez de même sur votre téléphone, mais l’application ne sera pas fermée ou vous serez obligé de cesser de l’utiliser. Ce rappel est un outil pour que vous décidiez alors d’arrêter d’utiliser l’application sur Android. Les étapes pour créer un rappel dans votre compte sont :

Ouvrez Instagram sur Android. Cliquez sur votre photo de profil. Cliquez sur les trois bandes horizontales en haut. Aller aux paramètres. Connectez-vous au compte. Cliquez sur Votre activité. Accédez à l’option intitulée “Planifier un rappel quotidien”. Choisissez le temps qui doit s’écouler avant qu’ils ne vous montrent ce rappel. Cliquez sur le bouton Programmer un rappel.

En ayant ce rappel dans votre compte, lorsque vous passez ce temps le même jour sur Instagram (deux heures par exemple), cet avis s’affichera sur l’écran du téléphone. Vous pourrez continuer à utiliser l’application normalement, bien que l’idée derrière ce type de notification soit qu’elle cessera d’utiliser l’application lorsqu’elle sera affichée. Cela réduira le temps d’utilisation de l’application sur Android.

Si vous voulez aller plus loin et souhaitez appliquer des limites sur le temps d’utilisation d’une application sur votre téléphone, y compris celui-ci, nous vous avons déjà montré comment cela peut être fait. De cette façon, une fois le temps établi écoulé, vous ne pourrez utiliser cette application que le lendemain. C’est une option plus sévère si vous souhaitez réduire l’utilisation de certaines applications sur votre mobile.

Suivez les sujets qui vous intéressent