Google a récemment combiné Gmail et Google Chat dans l’application Gmail. Le chat Google vous donne un statut afin que vous puissiez diffuser si vous êtes disponible ou non pour discuter ou renvoyer des e-mails. La combinaison des deux services est actuellement une procédure d’adhésion, donc tout le monde ne l’a pas encore, mais cela fonctionne à la fois sur iOS et sur les meilleurs téléphones Android. Nous vous montrerons comment vous inscrire, définir un statut prédéfini et définir votre statut personnalisé.

Comment activer le chat dans Gmail

Dès le départ, si vous n’avez pas d’onglet de discussion en bas de Gmail, vous n’avez pas encore activé la discussion et vous ne pourrez pas définir votre statut. Si vous avez un onglet de discussion, vous pouvez passer à la section suivante. Pour commencer, ouvrez Gmail sur votre téléphone.

Appuyez sur le carte des hamburgers (trois lignes) dans le coin supérieur gauche de Gmail. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur le Compte pour lequel vous souhaitez activer les chats.

Source : Adam Doud/Android Central

Sous le Général titre, placez une coche dans Discuter.

Robinet D’accord dans la boîte de dialogue qui s’ouvre. Maintenant, vous remarquerez que vous avez un onglet de discussion dans votre boîte de réception hautement rédigée.

Comment définir et modifier votre statut dans Gmail et Google Chat

Une fois que vous avez intégré le chat à Gmail, vous pouvez continuer et définir un statut pour ce chat. Encore une fois, pour commencer, ouvrez l’application Gmail.

Appuyez sur le carte des hamburgers (trois lignes) dans le coin supérieur gauche de Gmail. En haut du menu, vous noterez un statut de actif. Appuyez sur le flèche vers le bas à côté de Actif. Maintenant, vous pouvez choisir l’une des trois options. Automatique définit automatiquement votre statut en fonction de ce que vous faites. Ne pas déranger coupe vos notifications en sourdine. Away indique que vous n’avez pas utilisé votre téléphone au cours des 15 dernières minutes, mais cela n’interrompt pas les notifications.

Vous pouvez également définir un statut personnalisé qui peut inclure le texte de votre choix, ou vous pouvez utiliser l’un des nombreux préréglages, y compris Je reviens tout de suite, Faire la navette, En congé de maladie, et En vacances . Ce qui est bien avec ceux-ci, c’est que vous pouvez définir une heure pour que ces statuts expirent automatiquement. Chacun a son propre temps prédéfini (30 minutes pour Je reviens tout de suite, par exemple), mais vous pouvez également modifier ces heures. Cela vous donne un peu plus d’autonomie dans le paramétrage des statuts.

Source : Adam Doud/Android Central

Veuillez noter que votre destinataire ne verra pas réellement le statut personnalisé, tel que Je reviens tout de suite. Au lieu de cela, ils verront que vous êtes Une façon pour la durée désignée. Les étiquettes sont censées être un rappel pour vous.