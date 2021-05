Comment définir HomePod comme haut-parleurs par défaut d’Apple TV et utiliser ARC

La nouvelle Apple TV 4K est là avec un nouveau processeur, un HDR à fréquence d’images élevée, une toute nouvelle télécommande Siri, une prise en charge ARC, etc. Et l’une des fonctionnalités intéressantes qui seront nouvelles pour ceux qui effectuent la mise à niveau à partir de l’Apple TV HD (ou d’autres boîtiers) est la possibilité de définir HomePod comme haut-parleur (s) par défaut d’Apple TV.

C’est un peu une situation délicate car le HomePod d’origine a été abandonné, mais un seul HomePod ou une paire stéréo offre le support Dolby Atmos et la possibilité d’être défini comme sortie audio par défaut de l’Apple TV 4K. HomePod mini n’offre aucune de ces options.

Alors que les propriétaires d’Apple TV 4K de première génération ont pu utiliser HomePod comme haut-parleurs par défaut depuis l’automne dernier, il y aura probablement un bon nombre de clients qui ont abandonné le HomePod et qui choisissent l’Apple TV 4K de deuxième génération en tant que mise à niveau depuis l’Apple TV HD ou un autre appareil.

De plus, la nouvelle Apple TV 4K apporte également HDMI 2.1 avec prise en charge ARC / eARC pour vous permettre d’utiliser HomePod comme haut-parleurs pour toutes les sources, pas seulement Apple TV. Voici comment tout configurer…

Comment définir HomePod comme haut-parleurs par défaut Apple TV 4K

Apple ne vous demande pas toujours si vous souhaitez configurer HomePod comme haut-parleurs par défaut lors du processus de configuration initiale. Si ce n’est pas le cas:

Dirigez-vous vers le Application Paramètres sur votre Apple TV 4K Si vous remarquez un badge rouge à côté de AirPlay et HomeKit, allez-y en premier et installez-le, sinon passez à l’étape 3 Sélectionnez Vidéo et audio

Choisissez maintenant Sortie audio par défaut

Vous verrez maintenant les haut-parleurs HomePod disponibles à définir comme paramètres par défaut

Si vous ne voyez pas votre HomePod apparaître, vous pouvez vous diriger vers l’application Home sur votre iPhone. Choisissez le HomePod que vous souhaitez utiliser et accédez à ses paramètres.

Assurez-vous que la pièce HomePod est réglée sur la même chose que votre Apple TV. Vous pouvez également choisir «Créer une paire stéréo…» si vous ne l’avez pas encore configuré. Revenez aux paramètres de votre Apple TV et suivez les étapes ci-dessus.

Voici à quoi ressemble le processus principal sur Apple TV:

Comment utiliser ARC avec HomePod sur Apple TV 4K

Juste en dessous des paramètres audio par défaut, vous trouverez l’option Audio Return Channel (ARC). Assurez-vous que votre Apple TV est branchée sur un port HDMI ARC ou eARC de votre téléviseur ou récepteur Choisissez Écouter le son de la télévision

Cliquez sur d’accord

L’écran de votre téléviseur deviendra noir pendant un moment, puis vous devriez être prêt.L’audio de la télévision devrait maintenant s’afficher comme «Activé (ARC / eARC)» Toutes les sources audio seront désormais lues via votre ou vos HomePod (s)

