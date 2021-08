Comment définir l’audio de la mission de la NASA comme sonnerie de votre iPhone

in

Bien qu’il soit simple d’utiliser simplement les sonneries par défaut ou intégrées, la NASA fournit une gamme de sons de mission qui peuvent espacer votre iPhone. Voici comment:

Étape 1 : Choisissez votre son

Rendez-vous sur la page Audio et sonneries de la NASA et trouvez-vous de l’audio. Vous devrez faire défiler jusqu’à la section Télécharger les sons de la NASA pour trouver les fichiers pouvant être utilisés pour les sonneries. La NASA répertorie différentes catégories pour faciliter la sélection d’un son ; que vous vouliez le son de Mission Control lors de l’atterrissage d’Apollo 11 ou du dernier lancement de la navette spatiale.

Cependant, il est important de faire attention au type de fichier que vous téléchargez. Les iPhones utilisent le type de fichier M4R pour les sonneries. Heureusement, la NASA a pensé à l’avance et a fourni deux copies de chaque sonnerie : une au format MP3 et une autre au format M4R. Pour télécharger le fichier, cliquez avec le bouton droit sur le nom du fichier et enregistrez le lien. Il devrait être enregistré par défaut au format M4R. Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer le fichier, vérifiez comment procéder pour votre navigateur spécifique.

Étape 2 : importer la sonnerie

C’est là que ce tutoriel se divisera. Nous allons d’abord décrire comment importer des sonneries sur votre iPhone à l’aide de macOS (Catalina et plus récent). Ensuite, nous décrirons comment le faire en utilisant Windows et iTunes.

Cliquez ici pour passer à la section Windows.

Étape 2a : macOS (Catalina et supérieur)

À partir de macOS Catalina, iTunes n’était plus nécessaire pour gérer votre contenu ou vos appareils. La gestion des appareils s’effectue désormais via le Finder. Connectez votre iPhone à votre Mac ou Macbook. Suivez les invites qui peuvent apparaître sur votre appareil. Une fois cela fait, votre appareil devrait apparaître dans la barre latérale du Finder.

Lorsque vous ouvrez l’appareil, vous serez amené au menu de synchronisation. Si vous connaissez le menu de synchronisation iTunes, cela devrait vous sembler familier. Dans l’onglet Général, il devrait y avoir une option indiquant « Gérer manuellement la musique, les films et les émissions de télévision ». Cela vous permettra d’ajouter le fichier M4R. Faites simplement glisser et déposez le fichier M4R dans le menu de synchronisation.

Le fichier devrait se synchroniser automatiquement et être disponible sur votre appareil. Accédez au menu Sons et haptique dans l’application Paramètres. Ensuite, accédez à l’une des options répertoriées sous Sons et modèles de vibration. Si le transfert a réussi, votre sonnerie personnalisée devrait apparaître en haut de la liste.

Vous avez maintenant ajouté avec succès une sonnerie personnalisée à votre iPhone ! Cette méthode peut être appliquée à n’importe quel son/audio que vous avez. Vous devez juste vous assurer que l’audio ne dépasse pas 40 secondes et qu’il est au format M4R. Si vous souhaitez supprimer une sonnerie de votre iPhone, balayez vers la gauche sur la sonnerie.

Étape 2b : Windows (à l’aide d’iTunes)

Vous devrez utiliser iTunes pour importer votre sonnerie si vous utilisez Windows. Si iTunes n’est pas encore installé, accédez au site Web d’Apple pour obtenir le programme d’installation.

Avec la configuration d’iTunes, connectez votre iPhone à votre ordinateur. Vous devrez suivre les instructions sur votre appareil pour permettre à votre ordinateur d’accéder à votre iPhone.

Une fois que vous avez connecté votre iPhone, passez à l’onglet Tonalités. C’est là que toutes vos sonneries personnalisées seront répertoriées. Faites glisser et déposez le fichier M4R que vous avez téléchargé dans iTunes. La méthode Drag and Drop ne fonctionne parfois pas. Dans ce cas, copiez et collez le fichier M4R dans iTunes.

Le fichier devrait se synchroniser automatiquement et être disponible sur votre appareil. Accédez au menu Sons et haptique dans l’application Paramètres. Ensuite, accédez à l’une des options répertoriées sous Sons et modèles de vibration. Si le transfert a réussi, votre sonnerie personnalisée devrait apparaître en haut de la liste.

Vous avez maintenant ajouté avec succès une sonnerie personnalisée à votre iPhone ! Cette méthode peut être appliquée à n’importe quel son/audio que vous avez. Vous devez juste vous assurer que l’audio ne dépasse pas 40 secondes et qu’il est au format M4R. Si vous souhaitez supprimer une sonnerie de votre iPhone, balayez vers la gauche sur la sonnerie.

Étape : 3 Profitez-en !

Vous avez maintenant ajouté votre propre sonnerie personnalisée à votre iPhone ! Bien que nous ayons peut-être un faible pour le bruit des fusées qui déchirent l’atmosphère, cette méthode peut être appliquée à n’importe quel son. Si votre source audio est un MP3 ou autre chose qu’un M4R, vous pouvez utiliser iTunes, ou un convertisseur en ligne, pour convertir le fichier MP3 en fichier M4A. Changez simplement l’extension de fichier en M4R avant d’essayer d’ajouter la sonnerie si vous utilisez iTunes !

