Comment définir Spotify comme alarme sur Android et iPhone

Edgar Cervantes / Autorité Android

L’une des meilleures choses à propos de Spotify est que vous pouvez utiliser n’importe quelle chanson de sa vaste et vaste bibliothèque comme alarme. Le programme s’intègre à la fonction d’alarme intégrée sur votre appareil mobile pour vous permettre d’utiliser n’importe quelle chanson Spotify comme alarme. Voici comment définir la musique Spotify comme alarme sur Android ou iPhone.

Pour utiliser Spotify comme alarme sur Android, ouvrez le Horloge application. De là, allez à Alarme et recherchez l’alarme que vous souhaitez modifier. Sélectionnez le Bruit d’alarme option et allez à Spotify. Recherchez la chanson que vous souhaitez définir comme alarme et sélectionnez-la.

Pour utiliser Spotify comme alarme sur iOS, vous devrez télécharger ou acheter une application d’alarme distincte intégrée à Spotify.

Définir Spotify comme alarme fonctionne différemment pour les appareils Android et iPhone. Pour les téléphones Android, la fonction est intégrée au Horloge application fournie avec le système d’exploitation. En revanche, les utilisateurs d’iOS devront trouver une solution de contournement.

Comment définir Spotify comme alarme (Android)

Curtis Joe / Autorité Android

Allez au Alarme section. Cela peut être trouvé dans la barre du bas à l’extrême gauche.



Curtis Joe / Autorité Android

Sélectionner Bruit d’alarme. Ce bouton ressemble à une cloche avec deux lignes tremblantes autour.



Curtis Joe / Autorité Android

Sur la page Son d’alarme, sélectionnez Spotify. De plus, il existe une fonction de recherche accessible via le bouton de la loupe. Utilisez cette fonction pour trouver la chanson que vous souhaitez définir comme alarme et sélectionnez cette chanson. Dans ce cas, nous avons choisi « Spiral » de Rezz.



Curtis Joe / Autorité Android

Revenez à la page d’alarme une fois de plus. Vous devriez maintenant voir votre chanson Spotify spécifiée comme alarme.



Curtis Joe / Autorité Android

Comment définir Spotify comme alarme (iOS)

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Il n’existe actuellement aucun moyen intégré de définir la musique Spotify comme alarme sur les appareils iOS. Le gratuit Horloge app avec les iPhones et iPads d’Apple n’est pas intégrée à Spotify. Pour définir une chanson Spotify comme alarme sur un appareil iOS, vous devez télécharger une application d’alarme personnalisée telle que Morning™ Alarm for Spotify.

Bien qu’il soit possible d’utiliser un outil de téléchargement audio Spotify pour télécharger des chansons au format MP3 et les définir comme sons d’alarme personnalisés, Spotify ne tolère pas le téléchargement de chansons au format MP3. La musique sur Spotify est destinée à être lue via Spotify, même si elle a été téléchargée sur votre appareil via la fonction intégrée.

