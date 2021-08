Android 11 a apporté de nombreux changements principalement axés sur la confidentialité des utilisateurs. Nous avons également eu quelques autres ajustements ici et là, y compris la nouvelle fonctionnalité de bulle de discussion, un outil appelé Notifications de conversation et des options de réponse intelligente pour la messagerie. Vous pouvez également définir des rappels ou créer des événements directement à partir d’une notification Android sur certaines applications telles que Google Messages. Le didacticiel suivant vous montrera comment définir des rappels directement à partir des notifications Android.

Comment définir un rappel directement à partir d’une notification Android

La possibilité de définir des rappels directement à partir des notifications est assez astucieuse, mais cela ne fonctionne pas encore parfaitement. Vous n’obtiendrez pas toujours l’invite pour chaque notification. Assurez-vous que vos bulles de discussion sont activées avant de suivre les étapes suivantes. Si vous ne savez pas comment les activer, voici un guide pour vous apprendre à utiliser les bulles de discussion sur Android 11.

Appuyez sur le bulle de discussion option sur votre notification. Si les bulles de discussion sont activées, le bulle de message apparaîtra automatiquement.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Si le contenu de votre message est lié à des projets ou à un rappel, un Créer un évènement invite apparaîtra. Appuyez dessus.

Dans la bulle de discussion, remplissez les détails de l’événement et définissez un rappel, puis appuyez sur sauver.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Enregistrer, votre rappel sera défini dans le confort de la fenêtre de notification. Notez que toutes les applications ne reçoivent pas la même invite pour des raisons inconnues. Malheureusement, Google n’a pas partagé beaucoup de détails sur les applications compatibles et non, c’est donc un peu comme jouer à la roulette russe. Cependant, nous pouvons confirmer que cela fonctionne sur Google Messages.

Libérez tout le potentiel de votre téléphone Android

Maintenant que vous avez appris à définir un rappel directement à partir d’une notification Android, ne vous arrêtez pas là. La joie des téléphones Android modernes est qu’ils regorgent de trucs et astuces qui attendent d’être découverts. Utilisez votre téléphone Android à son plein potentiel en explorant ses capacités. Passez au crible les gestes sur votre téléphone et personnalisez ce que vous voulez. Vous pouvez trouver de nouvelles fonctionnalités et rendre quelque chose plus facile qu’il ne l’était déjà (comme créer un rappel). C’est la joie de posséder un smartphone, alors assurez-vous de posséder l’expérience.

