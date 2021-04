Comment Deftones a obtenu le réalisateur de “ Invisible Man ” Leigh Whannell pour la vidéo de “ Ceremony ”

DEFTONES ont tapoté Leigh Whannell, auteur de l’original “Vu” et “Insidieux” films et scénariste-réalisateur de 2018 “Améliorer”, pour réaliser le clip officiel de leur chanson “La cérémonie”. Cléopâtre Coleman, qui a joué dans Renardde “Le dernier homme sur terre” série comique, sera en vedette dans le clip, qui devrait sortir dans les prochains jours.

Whannell, qui a récemment écrit et réalisé une nouvelle interprétation de “L’homme invisible”, a précédemment exprimé sa gratitude pour DEFTONES‘dernier album, “Ohms”, sur les réseaux sociaux en novembre dernier. A l’époque, il a tweeté: “Bonjour cet album est excellent (probablement mon préféré DEFTONES ever) et vous devriez l’écouter si vous aimez la musique lourde et belle à la fois. “

Plus tôt dans la journée, après DEFTONES a partagé une affiche pour le “La cérémonie” vidéo, avec Whannellle nom du réalisateur figurant sur la liste, il a pris son Twitter d’écrire: “Un jour, j’ai écrit sur Twitter que j’adorais le nouvel album de @deftones. Le lendemain, leur manager m’a envoyé un DM me demandant si je voulais réaliser un clip vidéo pour eux. J’ai dit oui. La morale de l’histoire est de parler des choses sur lesquelles vous aimez Twitter, pas les choses que vous détestez. Plus précisément, je veux dire parler de l’ART et de la culture pop que vous aimez, pas de l’art et de la culture pop que vous détestez. En ce qui concerne les politiciens, leur stupidité et leur folie, tous les paris sont évidemment ouverts. “

“La cérémonie” est pris de DEFTONES‘neuvième album, “Ohms”, qui est arrivé en septembre. Le LP a été enregistré à Studios Henson à Los Angeles, Californie et Studios Trainwreck à Woodinville, Washington avec un producteur et ingénieur vétéran Terry Date, qui a déjà travaillé sur les années 1995 “Adrénaline”, 1997 “Autour de la fourrure” et des années 2000 «Poney blanc».

DEFTONES chanteur Chino Moreno Raconté BBC Radio 1de “Spectacle de rock avec Daniel P. Carter” à propos de “La cérémonie”: “C’était l’une des premières chansons que nous avons écrites. Mais une grande partie des trucs vient du jam. Donc ‘La cérémonie’ était l’un de ceux où quelqu’un jouait juste quelque chose, et puis tout le monde prend juste son instrument, comme, Oh, ‘ [and] commence à réagir les uns aux autres, puis il commence juste à se construire.

“J’ai l’impression d’être vraiment connecté avec la chanson”, a-t-il poursuivi. “Lyriquement, cette chanson est assez sombre. Je suis en quelque sorte attaché à la vraie signification de cette chanson, parce que c’est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Ce n’est pas bon. C’est difficile d’en parler. Mais en ce qui concerne la musique et toute l’ambiance, toute la chanson, pour moi, je pense que c’est une spéciale sur cet album, c’est sûr. “

DEFTONES est Moreno, guitariste Stephen Carpenter, le batteur Abe Cunningham, programmeur Frank Delgado et bassiste Sergio Vega.



Un jour, j’ai écrit sur Twitter que j’adorais le nouvel album @deftones. Le lendemain, leur manager m’a envoyé un DM me demandant si je voulais réaliser un clip vidéo pour eux. J’ai dit oui. La morale de l’histoire est de parler des choses que vous aimez sur Twitter, pas des choses que vous détestez. – Leigh Whannell (@LWhannell) 19 avril 2021

Plus précisément, je veux dire parler de l’ART et de la culture pop que vous aimez, pas de l’art et de la culture pop que vous détestez. En ce qui concerne les politiciens, leur stupidité et leur folie, tous les paris sont évidemment ouverts. – Leigh Whannell (@LWhannell) 19 avril 2021

Bonjour cet album est excellent (probablement mon Deftones préféré) et vous devriez l’écouter si vous aimez la musique lourde et belle à la fois. ce tweet vous a été présenté par des scénaristes procrastination x https://t.co/6o53CP0Kyi – Leigh Whannell (@LWhannell) 24 novembre 2020