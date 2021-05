Comment déjouer les masses vouées à la mort qui nous entourent maintenant ⋆ .

par Mike Adams, Natural News:

Les masses qui se promènent dans la société aujourd’hui sont devenues un culte de la mort de fous qui croient à une longue liste de choses folles et autodestructrices:

Le fait d’être injecté avec des vaccins expérimentaux mortels les «sauvera». Cette Amérique doit être détruite à cause du «racisme systémique». Les hommes peuvent avoir des bébés, les femmes peuvent produire du sperme et les enfants doivent être physiquement mutilés dès l’âge de six ans pour atteindre «l’égalité des sexes». Que personne n’a besoin de travailler plus longtemps et que le gouvernement devrait simplement payer tout le monde pour qu’il soit consommateur, pas producteur.

Que Big Pharma, le CDC et Fauci sont tous des opérateurs de bonne foi qui essaient d’aider l’humanité et de sauver des vies. Que tous les combustibles fossiles sont intrinsèquement mauvais et que la société devrait fermer tous les pipelines et raffineries, plongeant l’Amérique dans la famine massive, l’anarchie et le chaos, le tout au nom de «l’environnement». Que tous les Blancs sont racistes et que la violence et la discrimination contre les Blancs sont «justice» ou «égalité». Ce communiste est merveilleux, et l’Amérique serait un bien meilleur pays si elle était dirigée par la Chine. Que tous les policiers sont mauvais et que la société s’en tirerait bien mieux si tous les policiers étaient éliminés et les gangs criminels autorisés à se libérer.

Ce sont des idées insensées et destructrices, mais elles sont poussées si agressivement par les faux médias et les chaînes de programmation culturelle que la plupart des Américains croient maintenant à ces choses.

Au moins la moitié de tous les Américains ne survivront peut-être pas aux cinq prochaines années

Le site Web Deagel.com a depuis longtemps prédit une chute de la population américaine de 330+ millions à moins de 100 millions. Bien que cette prédiction ait été supprimée le 20 avril de cette année, la prédiction de Deagel.com préfigure une vérité simple et puissante sur le peuple américain: La majorité des Américains ont rejoint une sorte de culte de la mort, où leurs propres croyances et actions ne peuvent conduire qu’à leur propre destruction.

– Ceux qui demandent l’arrêt des énergies fossiles implorent de mourir de faim.

– Ceux qui demandent à recevoir des injections répétées de «vaccins» expérimentaux implorent de mourir de réactions indésirables comme des caillots sanguins.

– Ceux qui exigent une guerre civile raciale implorent de mourir dans cette guerre civile. (Les gauchistes racistes et anti-blancs possèdent le moins d’armes…)

– Ceux qui demandent une prise de contrôle communiste de l’Amérique n’ont aucune idée qu’ils seraient exterminés par ces mêmes communistes.

– Ceux qui réclament des dons gratuits du gouvernement et refusent de travailler implorent de mourir de faim et de violence alors que la société s’effondre du fait que personne ne travaille ou ne produit rien.

Nous sommes entourés de sectateurs de la mort qui prétendent être «réveillés». Ils sont devenus des fous insensés qui n’ont aucun dernier semblant de cognition ou de logique. Ils sont presque d’anciens humains zombifiés qui se comportent comme s’ils n’avaient plus d’âme.

À titre d’exemple étonnant et facilement observable, notez que le CDC vient d’annoncer que les personnes «entièrement vaccinées» n’ont plus besoin de porter de masque du tout, ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Pas même dans des situations sociales.

Regardez et voyez combien de zombies obéissants continuent de porter des masques de toute façon, parce qu’ils sont émotionnellement et psychologiquement liés à la vertu de signalisation d’obéissance au port du masque. Ils aiment leur servitude! Ils adorent leurs masques! Quiconque se promène avec un masque après cette annonce du CDC est un zombie sans cervelle et sans âme.

Dans chaque ville d’Amérique, vous remarquerez les zombies sont maintenant majoritaires.

Il n’est donc pas difficile de comprendre comment près de trois Américains sur quatre pourraient être exterminés au cours des cinq prochaines années, si cette folie persiste. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’au moins la moitié de la nation se porterait volontaire pour mourir si cela signifiait que la vertu signalait à la foule «réveillée».

Mais comme je le dis dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, s’il y a moins de 100 millions d’Américains encore en vie après tout cela, ces survivants seront les Américains les plus durs, les plus préparés et les plus dynamiques de tous. La vague de mort massive cible désormais les zombies inconscients des Américains ne fera que supprimer les stupides et les faibles… C’est-à-dire des gens assez stupides pour se faire vacciner et assez faibles d’esprit pour croire ce que les «autorités» leur disent.

Vous pouvez parier que les survivants restants ne seront pas des libtards et des soja boys.

D’une manière tordue, Bill Gates et l’industrie des vaccins se débarrassent en fait des membres les plus inutiles de la société – des gens qui ne sont rien de plus que des zombies obéissants qui n’ont absolument rien pour contribuer au progrès réel de la civilisation humaine.

L’obéissance n’est pas une vertu. C’est un culte de la mort. Et ce n’est pas parce qu’un culte de la mort devient très populaire que ce n’est pas encore un culte de la mort.

Les fous de gauche ne seront heureux que lorsqu’ils se détruisent eux-mêmes et autant d’autres qui acceptent volontiers leurs programmes suicidaires. Votre travail consiste à éviter de vous laisser emporter par cet état d’esprit du culte du souhait de mort / «Heaven’s Gate» et de maintenir votre santé mentale au cours des prochaines années au fur et à mesure que tout cela se déroule.

