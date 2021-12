Comment demander un crédit TDS en ITR si le déducteur n’a pas déposé de TDS auprès du gouvernement ?

L’Assessing Officer (AO) peut accorder un crédit TDS au contribuable si les documents soumis sont trouvés corrects et annuler la demande soulevée par le CPC.

Pour une perception rapide et efficace des impôts, la loi sur l’impôt sur le revenu a incorporé un système de déduction fiscale au moment de la génération de revenus. Ce système est appelé « Impôt déduit à la source », communément appelé TDS. Dans ce système, l’impôt est prélevé à l’origine des revenus. L’impôt est déduit par le payeur et est remis au gouvernement par le payeur au nom du bénéficiaire.

Cependant, comment demander le crédit TDS dans la déclaration de revenus si le déducteur n’a pas déposé de TDS auprès du service des impôts sur le revenu ?

Les experts fiscaux disent qu’un contribuable devrait s’adresser à son débiteur et demander à déposer TDS auprès du gouvernement et déposer une déclaration TDS. Cependant, il n’a pas le pouvoir légal d’obliger le débiteur à le faire. Ainsi, si le déductible a refusé la demande du contribuable, il peut présenter un justificatif TDS à la Direction des Impôts sur le Revenu.

« Les formulaires de RTI sont sans annexe et, par conséquent, un contribuable ne peut joindre aucune pièce justificative avec le RTI à l’appui de la demande de TDS. Ainsi, il est conseillé de déposer le RTI, de réclamer le crédit TDS et d’attendre le traitement du RTI. Une fois le RTI traité, le contribuable recevra un avis de non-concordance TDS », explique Naveen Wadhwa, DGM, Taxmann.

Dès réception de cet avis, le contribuable peut produire une réponse et des pièces justificatives démontrant que la TDS a été dûment déduite de ses revenus. Le contribuable peut présenter les bulletins de salaire à l’appui de sa demande. En outre, il peut soumettre le relevé bancaire faisant apparaître le crédit du salaire net/autres revenus après déduction des TDS.

L’Assessing Officer (AO) peut accorder un crédit TDS au contribuable si les documents soumis sont trouvés corrects et annuler la demande soulevée par le CPC. Cependant, s’il n’autorise pas le crédit TDS, la seule option qui reste au contribuable est de s’adresser à la Cour.

Il est impératif de prendre connaissance de l’instruction n°275/29/2014 du 01-06-2015. La CBDT a ordonné qu’en vertu de l’article 205, l’évalué ne soit pas appelé à payer l’impôt dans la mesure où l’impôt a été déduit de son revenu lorsque l’impôt est déductible à la source en vertu des dispositions du chapitre XVII.

Ainsi, « la Loi interdit la demande directe contre l’évalué dans de tels cas, et la demande en raison de l’inadéquation des crédits d’impôt ne peut pas être appliquée de manière coercitive. Cela peut être porté à la connaissance de tous les agents évaluateurs que si les faits de la cause le justifient, les évaluateurs ne subissent aucun inconvénient en raison d’un défaut de dépôt de l’impôt sur le compte du gouvernement par le débiteur », informe Wadhwa. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.