Comment demander une aide gouvernementale pour acheter une voiture électrique

30/12/2021 à 09:03 CET

Gérard Felipe

Le Plan Moves III est entré en vigueur en avril et accorde jusqu’à 7 000 euros pour encourager le changement vers une mobilité durable.

Le monde a déclaré la guerre aux véhicules à combustion et la preuve en est que la Commission européenne vient de fixer pour l’année 2035 la fin de la vente de voitures diesel, essence, hybrides et bicarburants avec un certain type de gaz.

S’il est vrai que nous sommes de plus en plus soucieux de l’environnement, les prix de la mobilité hybride ou plug-in restent un mur que toutes les familles ne peuvent surmonter dans notre pays.

En Espagne, le gouvernement s’est fixé comme objectif que, en 2050, l’espagnol est un mobilité sans émission Et pour y parvenir, l’exécutif a décidé de combler l’écart qui sépare le prix des modèles thermiques et rechargeables avec une aide financière connue sous le nom de MOVES (Mobilité Efficace et Durable).

400 MILLIONS D’EUROS D’AIDE

Le Plan Moves III est la troisième édition du programme incitatif lié à la mobilité électrique. Il fait partie du Plan européen de relance, de transformation et de résilience et dispose d’un budget de 400 millions d’euros, qui sont distribués sous forme d’aides directes à la mobilité électrique et à l’infrastructure de recharge. Le gouvernement s’est engagé à augmenter ce budget pour le doubler si la demande est suffisante.

COMMENT CES AIDE SONT-ELLES DEMANDÉES ?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici c’est parce que vous envisagez très probablement d’acquérir ou avez déjà acquis un véhicule hybride ou rechargeable et, chez le concessionnaire, on vous a dit que vous devez être celui qui demande l’aide. En ce moment, vous naviguez pour essayer de trouver un endroit où l’on vous dit comment vous pouvez le faire. Eh bien, si c’est le cas, vous avez de la chance. On va le voir.

Une voiture électrique en charge | Pexels

Tout d’abord, vous devez savoir que chaque communauté autonome est en charge de la gestion de ces subventions et qu’en plus, ils peuvent augmenter le montant total de ceux-ci avec leurs propres budgets, bien que le total à percevoir par chaque individu ne dépassera jamais 7 000 euros.

Concrètement, l’aide du Plan Moves III s’adresse aux particuliers, aux indépendants, aux PME, aux grandes entreprises et aux administrations, mais si vous lisez ceci il est fort probable que celles qui vous intéressent le plus soient celles qui sont destinées aux personnes ou autonome.

Dans les deux cas, les subventions sont attribuées en tenant compte de deux gros blocs. Le premier est celui qui est composé de voitures particulières hybrides rechargeables (PHEV) avec une autonomie électrique entre 30 et 90 kilomètres avec un prix de vente (SANS TVA) n’excédant pas 45 000 euros. Pour ces véhicules, l’aide va de 2 500 euros jusqu’à 5 000, selon qu’au moment de l’achat nous que nous nous débarrassions ou non d’un véhicule à combustion.

Logo du plan Moves III | Se déplace

Le deuxième grand bloc est celui composé de la voitures 100% électriques (EV ou BEV) avec autonomie plus de 90 kilomètres avec un prix de vente (SANS TVA) n’excédant pas 45 000 euros ou 53 000 dans le cas des voitures 8 places. Pour ces véhicules, l’aide va de 4 500 euros jusqu’à 7 000, selon qu’au moment de l’achat nous que nous nous débarrassions ou non d’un véhicule à combustion.BALEARES, UNE COMMUNAUTÉ PIONNIÈRE

La Communauté autonome des îles Baléares dispose d’un budget proche de 10 millions d’euros et, en outre, elle a été la première à activer l’aide du plan Moves III pour ses citoyens. Concrètement, dans cette communauté, vous pouvez demander des subventions à partir du mois de juillet.

ET SI JE M’ACHETAIS UNE MOTO ?

Les subventions du plan Moves III sont destinées voitures électriques, camionnettes, motos et quadricycles et hybrides rechargeables. Cette édition laisse de côté les camions et les bus électriques ; il exclut également les cyclomoteurs et les véhicules à essence. Il n’envisage pas non plus les articles pour la location de vélos électriques ou les plans de mobilité des entreprises qui étaient inclus dans l’édition précédente.

JUSQU’À QUAND PUIS-JE DEMANDER CETTE AIDE ?

Vous avez le temps d’obtenir les subventions du plan Moves III jusqu’en décembre 2022 ou jusqu’à ce que votre communauté autonome ait épuisé le budget alloué à ces subventions.Dans ce lien Vous pouvez consulter le montant total alloué par votre Communauté Autonome et, en plus, vous pouvez accéder directement au processus de candidature pour chacun d’eux en un seul clic.

MOUVEMENTS III. APPELS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES : https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii/convocativas-de-las-comunidades-autonomas

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN MOVES III : https://www.idae.es/index.php/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii

Source principale : https://movilidadelectrica.com/plan-moves-iii-2021/