Comment demander une assurance en cas de vol de votre véhicule

Les véhicules sont l’actif le plus courant appartenant à tout le monde à l’heure actuelle. C’est l’un des moyens de transport les plus essentiels – que ce soit pour les déplacements quotidiens ou les longs trajets de loisirs.

Même si seule une assurance au tiers est obligatoire en Inde pour un véhicule, les experts conseillent toujours une couverture complète, car elle protège les véhicules des urgences imprévues comme un accident ou des dommages au conducteur sur la route.

Rakesh Goyal, directeur de Probus Insurance, déclare: «L’assurance automobile est cruciale et peut offrir une immunité en cas d’accident ou de dommage soudain. L’assurance du véhicule est essentielle car elle couvre non seulement les dommages au véhicule, mais aussi le vol. »

Il ajoute en outre: «Ces polices d’assurance comportent un autre élément essentiel de couverture qui immunise un véhicule contre le vol. Le vol de véhicules est l’un des crimes les plus courants, en particulier dans les grandes villes; il est donc d’autant plus indispensable d’assurer un véhicule. »

Dans une situation malheureuse, les assurés peuvent réclamer l’indemnisation contre le montant de la couverture d’assurance et cela peut avoir un léger soulagement au moins sur le plan monétaire. Par exemple, si votre véhicule est volé, étant assuré, vous devrez déposer une réclamation pour recevoir une indemnisation adéquate contre l’événement.

Voici le processus de réclamation d’assurance automobile;

Dépôt d’un FIR

Pour le processus de réclamation, une personne doit déposer un FIR auprès du poste de police local et informer la compagnie d’assurance. La police rassemble ensuite toutes les informations nécessaires sur le véhicule comme la marque, le modèle, le numéro de plaque d’immatriculation, etc. pour mener une enquête.

Informez la compagnie d’assurance

Aviser immédiatement l’assureur après l’événement de vol et déposer le FIR auprès du poste de police local. Une copie du FIR est partagée avec l’assureur, qui est le document le plus essentiel dans le processus de réclamation.

RTO

Après cela, le RTO doit être informé et le travail de documentation doit être lancé.

Conformément à la Motor Vehicle Act, le propriétaire du véhicule est obligé d’informer le RTO (Regional Transport Office) au plus tôt. Goyal dit: «Ils aident dans certains documents essentiels et transfèrent les papiers qui doivent être soumis à la compagnie d’assurance comme pièces justificatives pour le processus de réclamation.»

Documentation

Coordonnez-vous avec la compagnie d’assurance et préparez tous les documents à soumettre. Les documents qui seront nécessaires comprennent une copie des documents d’assurance, une copie originale du FIR, le formulaire de réclamation, une copie du permis de conduire, une copie du livre RC, et les documents de transfert RTO et les formulaires RTO pertinents.

Goyal dit: «Tous les documents nécessaires ainsi que le« rapport de non-trace »fourni par le poste de police local doivent être soumis à la compagnie d’assurance aux fins de réclamation.»

Délais d’approbation

Les délais d’approbation approximatifs pourraient être compris entre 60 et 90 jours. La réclamation pour vol de véhicule pourra être rejetée si l’assuré ne peut pas produire tous les jeux de clés du véhicule et / ou si les documents sont manquants ou pas comme prévu.

Goyal ajoute: «La réclamation d’assurance est susceptible d’être rejetée s’il y a un retard dans le lancement du processus de réclamation, des documents incompatibles, au moins deux jeux de clés non présentés ou si la compagnie d’assurance identifie un manque d’efforts adéquats déployés pour protéger le véhicule. . »

