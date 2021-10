Comment démanteler l’État de surveillance après le Patriot Act

La majorité des Américains ne sont pas des « terroristes domestiques », pourtant nous sommes tous (potentiellement) traités comme tels. Le Patriot Act a été greffé sur le Foreign Intelligence Surveillance Act (mieux connu sous le nom de FISA), qui a été adopté en 1978 pour aider le gouvernement à recueillir des renseignements étrangers et à enquêter sur le terrorisme international. Il ne s’appliquait qu’à un «agent d’une puissance étrangère» et la collecte d’informations était limitée aux «transporteurs publics» ou aux séjours à l’hôtel, aux casiers de stockage et aux services de location de voitures, note l’EFF.

Share