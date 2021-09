Comment démarrer avec HubSpot Glisser-déposer des e-mails

Que faites-vous habituellement lorsque vous souhaitez offrir une promotion, lancer un nouveau service ou trouver de nouveaux clients ?

Vous envoyez un e-mail. Pourquoi?

Au cours des dix dernières années, le marketing par e-mail a constamment généré un retour sur investissement plus élevé que les autres tactiques numériques. Mais au cours de la dernière décennie, le courrier électronique a radicalement changé, en particulier en ce qui concerne la technologie qui le rend possible. Auparavant, les spécialistes du marketing devaient s’appuyer fortement sur les développeurs ou l’informatique pour créer et envoyer des e-mails. Ce n’est plus le cas, grâce à des outils comme l’éditeur d’e-mails par glisser-déposer de HubSpot.

Tout d’abord, qu’est-ce que l’éditeur d’e-mails HubSpot Drag and Drop ?

L’éditeur est un outil facile à utiliser qui vous permet de faire glisser et déposer différents éléments sur votre canevas d’e-mail. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez rapidement créer et modifier des e-mails qui correspondent aux directives de marque de votre entreprise. Vous pouvez utiliser une gamme de modules et de jetons de personnalisation pour faire ressortir votre courrier électronique et ne jamais avoir à vous soucier de casser accidentellement quelque chose. Peut-être la meilleure partie ? Chaque e-mail que vous créez offre un design propre et réactif pour chaque appareil, ce qui est vital étant donné que le mobile peut représenter jusqu’à 77% des ouvertures d’e-mails.

Quelles sont certaines des fonctionnalités du glisser-déposer des e-mails HubSpot ?

Vous avez accès à plusieurs excellentes fonctionnalités lors de la création de vos e-mails avec l’éditeur de glisser-déposer HubSpot. Ils comprennent:

La possibilité de convertir n’importe quel e-mail en un e-mail automatisé (Pro et Entreprise) Destinataires, envoyer et planifier des outils combinés en un seul écran Jetons de personnalisation, disponibles dans le corps, le texte d’aperçu et la ligne d’objetContenu intelligent et emojis dans l’e-mailDifférentes opportunités pour A/B testDes tonnes de modules par défaut et d’options pour télécharger ou créer des modules personnalisés

Quel type d’e-mails glisser-déposer pouvez-vous créer et comment les créer ?

HubSpot est livré avec de nombreux modèles d’e-mails prédéfinis (que vous devrez sélectionner avant d’utiliser l’éditeur) pour accélérer vos efforts de marketing. Ils incluent des modèles de bienvenue, simples, d’invitation à un événement, de newsletter, de remerciement, promotionnels et simples. Cependant, si vous ne voyez pas un modèle que vous voulez ou dont vous avez besoin, vous pouvez vous diriger vers Asset Marketplace pour en télécharger un nouveau, demander à un développeur d’en créer un pour vous, ou commencer avec un modèle simple, puis le développer en utilisant le glisser-déposer. déposer des outils.

Lorsque vous êtes prêt à créer votre e-mail, accédez à Marketing, puis E-mail, puis cliquez sur Créer un e-mail. Ici, vous choisirez le modèle dont vous avez besoin. Supposons que vous souhaitiez créer un nouveau modèle à l’aide de l’éditeur. Une fois que vous avez sélectionné le modèle que vous utiliserez comme point de départ, vous pouvez le personnaliser en faisant glisser et en déposant des modules depuis l’onglet Contenu dans le volet gauche. Vous pouvez faire glisser des images, des textes, des boutons, des séparateurs, des icônes de partage social, des vidéos (bien que non recommandées pour les e-mails), des pieds de page, etc. Vous pouvez également faire glisser des mises en page pour créer des colonnes afin de diviser le contenu de votre e-mail.

Si vous souhaitez personnaliser vos polices, titres, couleurs, bordures ou espacements, vous devrez cliquer sur l’onglet Conception dans le volet. Cela ouvre tous vos paramètres où vous apporterez vos modifications. Lorsque vous êtes satisfait de l’apparence de votre e-mail, cliquez sur Actions, nommez-le et enregistrez le nouvel e-mail en tant que modèle. La prochaine fois que vous créerez un e-mail, il sera là avec le reste de vos modèles ! Cependant, il est essentiel de noter que vous ne pouvez pas modifier un modèle lui-même. Vous devrez créer une nouvelle version en copiant votre ancien modèle, en le modifiant et en l’enregistrant à nouveau. La bonne nouvelle : si vous finissez par supprimer un ancien modèle au profit d’un nouveau, cela ne gâchera aucun de vos e-mails planifiés car le modèle n’est pas associé à la campagne d’e-mails.

Quelques points importants à savoir sur les e-mails par glisser-déposer HubSpot

L’éditeur d’e-mails actuel par glisser-déposer de HubSpot a été lancé pour la première fois en 2018, avec plusieurs itérations au fil des ans. Parce qu’il est encore relativement nouveau, il évolue constamment. Cela signifie qu’il existe certaines limites à noter, notamment :

La modification des colonnes peut entraîner un problème d’espacement, à moins que vous ne fassiez quelque chose de simple. Vous aurez peut-être besoin d’un développeur pour résoudre ce problème, en particulier si votre colonne est volumineuse ou comporte de nombreux éléments. Dans certaines situations, les images placées sur le côté droit d’une colonne s’empilent sous le texte sur mobile, ce qui peut sembler étrange. Un module personnalisé à deux colonnes pourrait résoudre ce problème. Il existe des problèmes d’utilisation des boutons avec Outlook, mais un développeur peut créer des solutions de contournement. Le glisser-déposer ne peut utiliser que des motifs dans les arrière-plans. Si vous utilisez autre chose, il peut finir par avoir l’air déformé ou “écrasé” sur mobile. Un module personnalisé peut résoudre ce problème, cependant ! L’éditeur glisser-déposer vous permettra uniquement d’utiliser une police sécurisée pour le Web à partir d’une liste HubSpot présélectionnée.

Commencez à créer dès aujourd’hui

Le marketing par e-mail est depuis longtemps une stratégie incontournable pour les entreprises. Dans le passé, cependant, les outils et les plates-formes rendaient les choses un peu plus compliquées qu’elles ne devraient l’être. Mais l’éditeur glisser-déposer, malgré certaines limitations, simplifie l’envoi de campagnes alignées sur l’objectif de votre entreprise. Et tout utilisateur HubSpot peut commencer dès aujourd’hui en consultant la section E-mail de son compte !