Genshin Impact Bataille de la vengeance est une quête de réputation d’Inazuma avec de vagues exigences de déverrouillage.

Battle of Revenge est lié à une commission quotidienne, ce qui signifie que son démarrage est quelque peu aléatoire. La quête est également buggée, mais voici comment vous devriez pouvoir la démarrer.

Genshin Impact Bataille de la vengeance | Comment démarrer Battle of Revenge

Assurez-vous d’avoir défini vos préférences de commission sur Inazuma afin que cette partie soit plus facile. L’une des commissions quotidiennes que vous pourriez recevoir à Inazuma est un art à perfectionner. Le soldat Asakura commande cette demande, et c’est simple.

Suivez le marqueur de quête jusqu’à Asakura, parlez avec lui, puis engagez-vous dans un bref combat. Il est très facile à vaincre, donc ça ne prendra pas longtemps.

Par la suite, il laissera quelques indices sur un ancien incident dans lequel il a été impliqué et son désir de vengeance. Pour l’instant, c’est tout ce que vous pouvez faire.

Battle of Revenge est une autre quête mondiale avec des exigences de temps réel similaires à Tatara Tales. Cependant, il n’y a aucun indice dans le jeu ou quoi que ce soit pour l’indiquer. Le marqueur Battle of Revenge World Quest apparaîtra dans Inazuma City une fois le temps écoulé.

Certains joueurs ont déclaré avoir dû demander « pourquoi avez-vous publié la commission » pour déverrouiller la quête, mais il semble que la quête soit boguée pour le moment.

Quel que soit le choix de dialogue que vous choisissez, vous ne verrez peut-être pas Battle for Revenge déverrouiller le premier tour. Attendez qu’An Art to be Honed revienne si cela vous arrive.

Une fois que le marqueur de quête apparaît, parlez à nouveau avec Asakura. Il vous charge de vaincre un Kairagi, alors faites-le, puis pillez son camp. Une fois que vous avez trouvé l’arme d’Asakura, remettez-la-lui. Vous obtiendrez 30 000 Mora, 2 Hero’s Wit, 100 Adventure EXP et 20 Reputation EXP.

Il y a beaucoup plus à faire dans la nouvelle région de Genshin Impact. Si vous recherchez plus de quêtes mondiales à affronter, Sakura Arborism et Sacred Sakura Cleansing sont deux quêtes charnues avec de bonnes récompenses. Shakkei Pavilion et Formation Estate ont également de précieux trésors pour vous aider à dynamiser votre fête, ou vous pouvez faire une pause pour rassembler Naku Weed avant la sortie prochaine de Yoimiya.