Comment démarrer Far Cry 6 Insanity – DLC Vaas

Le monde immense de Far Cry 6 s’est agrandi ces derniers temps, et le nouveau DLC Vaas Insanity en est la preuve. Ubisoft n’arrive tout simplement pas à dépasser son ancienne superstar de l’E3, dont l’arrivée sur la scène il y a une dizaine d’années a contribué à élever Far Cry dans la stratosphère des jeux les plus joués au monde. Mais si vous ne pouvez pas accéder au nouveau DLC Far Cry 6, sa légende s’éteint comme les lumières de Dani lorsqu’ils ouvrent la wingsuit trop tard. Voici comment accéder au DLC Vaas Insanity Far Cry 6.

Far Cry 6 Vaas DLC – comment commencer

Lorsque vous chargez Far Cry 6, en fonction de la durée de votre absence, vous serez invité à entreprendre un certain nombre de nouvelles missions et à découvrir de nouveaux sites, notamment les nouvelles missions gratuites de Danny Trejo. Mais vous n’êtes pas aussi chanceux si vous cherchez à vous attaquer à l’extension payante Far Cry 6, Insanity, avec Vaas.

Pour le faire vous-même, vous voudrez vous rendre dans n’importe quel camp de guérilla de Yara. Une fois sur place, dirigez-vous vers le plus grand bâtiment central. Vous verrez des choses comme des lits superposés, des chiens et des guérilleros se promener et, dans un coin, une télévision. Approchez-vous et vous verrez qu’il vacille entre les trois principaux méchants de Far Cry de la dernière décennie : Vaas, Pagan Min et Joseph Seed.

Cette fois, vous êtes le boss à combattre.

Interagissez avec le téléviseur et vous pourrez démarrer le DLC immédiatement, ce qui est étrange, pour être honnête, car la configuration semble suggérer que les packs d’extension sont des jeux vidéo dans le canon.

Les joueurs estiment qu’il faudra environ deux ou trois heures pour battre (via HLTB), bien qu’il y ait plus à voir, y compris de nombreux œufs de Pâques auto-référentiels pour les fans qui souhaitent prolonger leur séjour. Il s’agit de la première des trois extensions prévues dans Far Cry 6, en plus d’un Far Cry: Blood Dragon remasterisé et de nombreux packs cosmétiques disponibles pour les joueurs qui souhaitent tirer le meilleur parti du dernier bac à sable obsédé par la résistance d’Ubisoft.

