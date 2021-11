Comment démarrer une carrière musicale avec un plan

Vous envisagez peut-être une carrière dans la musique. Ou peut-être êtes-vous sur la bonne voie.

Quelle que soit votre situation, la création d’un plan doit être au centre de votre carrière musicale. Et dans cet article, vous apprendrez exactement comment en faire un.

Pourquoi avez-vous besoin d’un plan

C’est un peu embarrassant, mais il m’a fallu 9 à 10 ans pour enfin faire des progrès substantiels dans ma carrière musicale. Et le tournant a été lorsque j’ai créé mon plan à long terme.

J’ai appris que le succès est subjectif. Et après avoir défini mon succès, de bonnes choses ont commencé à se produire pour moi, et maintenant je suis excité par la direction que je prends.

Un plan, c’est comme utiliser l’application de cartes sur votre téléphone. Vous devez savoir où vous allez avant de partir en voyage.

Sans carte, vous vous perdrez. Et si vous vous êtes déjà perdu lors d’un voyage sur la route, vous savez à quel point cela peut être frustrant, fastidieux et accablant.

Voici donc quelques raisons pour lesquelles chaque musicien indépendant a besoin de son propre plan…

Un plan vous guide

Au lieu de suivre aveuglément le chemin emprunté par les artistes à succès, vous devez choisir judicieusement votre aventure.

Il y a tellement d’opportunités prometteuses pour les musiciens qu’il peut être difficile de n’en choisir qu’une ou deux.

Devriez-vous essayer de devenir viral sur TikTok ? Ou partir en tournée ? Ou plonger dans les licences de synchronisation ? Peut-être faire et vendre des beats ?

Mais c’est aussi excitant de voir combien d’opportunités les musiciens indépendants ont de nos jours. Vous avez juste à trouver un couple qui travaille pour vous.

Et lorsque vous créez un plan, vous saurez quels sont vos « oui de l’enfer » et à quoi dire non. Ensuite, vous avez un guide qui vous maintient sur la bonne voie.

Un plan vous empêche d’arrêter

Lorsque vous avez des indications pour savoir où aller et quoi faire pour votre carrière musicale, vous restez encouragé.

Chaque fois que vous vous sentez découragé, vous pouvez effectuer un zoom arrière et vous rappeler : « Non, je suis définitivement sur la bonne voie. »

Donc, si vous vous êtes déjà senti submergé ou opprimé, un plan est ce qui viendra vous chercher et vous enverra sur votre chemin.

Comment démarrer une carrière musicale avec un plan

Voici les étapes de base pour créer un plan pour votre carrière musicale. Passez un peu de temps à suivre ces conseils et vous verrez rapidement à quel point un plan est utile.

Trouvez votre vue d’ensemble

La première étape consiste à définir votre succès. En d’autres termes, déterminez quelle est votre « grande image ».

Pour trouver votre vue d’ensemble, demandez-vous : « Si l’argent n’était pas un problème et que je pouvais me lever demain matin et faire ce que je veux en tant que musicien… que ferais-je ? »

Répondre à cette question vous dira quel est votre succès. Ensuite, vous pouvez plus facilement verbaliser à quoi cela ressemble.

Trouvez vos sources de revenus

Une fois que vous savez quel type de musicien vous voulez être (c’est-à-dire votre succès), vous pouvez rapidement trouver des sources de revenus connexes.

Voici quelques ressources pour rechercher des sources de revenus liées à votre situation dans son ensemble…

Écriture et enregistrement de chansons :

Exécuter :

Jouer de votre instrument :

Faire des beats :

Concentrez-vous sur vos sources de revenus

D’accord, maintenant que vous avez votre vue d’ensemble et que vous avez choisi vos sources de revenus, il est temps de déterminer et de vous concentrer sur vos sources de revenus. En d’autres termes, les sources de vos revenus.

Ces sources de revenus doivent être directement liées à votre situation dans son ensemble.

Par exemple, si vous voulez vivre des licences de synchronisation, trouvez 2 ou 3 sociétés de licence, bibliothèques et/ou superviseurs musicaux sur lesquels vous concentrer. Ce sont vos sources de revenus. Ensuite, construisez des relations solides avec ces entreprises/personnes et soumettez-leur toute votre musique.

Concentrez-vous sur les plateformes et les personnes qui peuvent vous fournir les sources de revenus que vous avez choisies.

Faites quelque chose de petit aujourd’hui

Une fois que vous avez vos sources de revenus, vous devez déterminer les petites tâches que vous pouvez effectuer chaque jour et qui vous feront avancer.

Ainsi, en utilisant l’exemple de licence de synchronisation, vos tâches pourraient être :

Soumettre de la musique à la société de licence ABCTravailler sur la production d’une chansonEnvoyer un e-mail à un collègue musicien sous licence synchronisée pour choisir son cerveau (offrir de lui offrir un café)

Une fois que vous avez plusieurs tâches, ajoutez-les à votre calendrier. Ignorez simplement la liste des tâches et planifiez ces tâches lorsque vous savez que vous aurez du temps libre. Les personnes qui réussissent utilisent des calendriers, pas des listes de tâches.

Et vous n’avez pas besoin de bloquer deux heures pour faire ces choses. Cela peut prendre aussi peu que 15 minutes si c’est tout le temps dont vous disposez.

De petits pas réguliers valent mieux que des sauts peu fréquents.

Commencez aujourd’hui

Vous savez maintenant comment démarrer une carrière musicale. Vous avez un plan, un système qui vous mènera vers une carrière qui correspond à votre personnalité et à vos préférences.

La dernière étape consiste simplement à commencer. Faites quelque chose aujourd’hui, aussi petit soit-il, et vous avancerez au moins.