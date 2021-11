Comment démarrer une discussion WhatsApp sans enregistrer le numéro en tant que contact

Dhruv Bhutani / Autorité Android

WhatsApp est sans conteste la plate-forme de messagerie la plus populaire au monde. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels, il y a de fortes chances que toute personne que vous souhaitez contacter soit disponible sur le service. Cependant, malgré sa popularité, le service manque d’une fonctionnalité clé : la possibilité d’envoyer un message à un numéro sans l’ajouter en tant que contact dans votre répertoire.

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être contacter un contact commercial ou de service pour une conversation ponctuelle, mais l’ajout du numéro à votre répertoire téléphonique peut signifier un encombrement inutile. Jetons un coup d’œil à quelques façons de lancer une discussion WhatsApp sans ajouter de numéro de téléphone en tant que contact.

RÉPONSE RAPIDE

WhatsApp wa.me des liens courts peuvent être utilisés pour lancer une conversation de chat WhatsApp sans enregistrer de contact. La même API de liens courts est également utilisée par des applications comme WhatsDirect ou Click to chat pour lancer en toute transparence un nouveau chat. Sur un iPhone, il est possible de créer un raccourci qui utilise l’API pour lancer une discussion.

Toutes les façons de lancer un chat WhatsApp sans enregistrer le numéro

À première vue, il peut sembler que WhatsApp ne propose aucun moyen de lancer une discussion sans enregistrer de numéro. Cependant, le service a en fait la fonctionnalité intégrée. Vraisemblablement conçu pour l’intégration dans les sites Web et les applications, la fonction cliquer pour discuter de WhatsApp utilise wa.me des liens de raccourci pour lancer une conversation avec n’importe quel compte WhatsApp actif.

Pour utiliser la fonction, rendez-vous simplement sur votre navigateur et tapez l’adresse https://wa.me/phonenumber. Le champ du numéro de téléphone doit également inclure le code du pays et de la région, mais aucun modificateur comme + ou ou 00. Par exemple, si vous êtes en Inde, la syntaxe serait https://wa.me/919911223344.

Robinet Entrer et WhatsApp vous dirigera vers un site Web avec un bouton de message vert. Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le chat.

Utiliser une application pour lancer un chat WhatsApp

Si le processus ci-dessus semble inutilement compliqué, il existe un certain nombre d’applications qui utilisent les mêmes fonctionnalités, mais permettent de démarrer une conversation WhatsApp beaucoup plus rapidement et plus facilement sans ajouter le contact à votre répertoire téléphonique.

WhatsDirect est l’une de ces applications où vous pouvez entrer le numéro de téléphone et un message de discussion, appuyez sur envoyer et il vous déposera directement dans l’application de messagerie principale. L’application ne nécessite aucune autorisation mais affiche des publicités dans l’interface. Une option alternative est Click to chat qui remplit exactement la même fonction, mais supprime les publicités.

Alors que la première méthode d’utilisation d’un wa.me Le lien dans le navigateur fonctionne également très bien sur un iPhone, il existe un moyen encore meilleur de discuter avec WhatsApp sans enregistrer les numéros de contact sur iOS. L’application de raccourcis vous permet de configurer un moyen d’accès rapide pour saisir un numéro de téléphone et discuter immédiatement.



Rendez-vous sur l’application des raccourcis et créez un nouveau raccourci. Pour la première action, appuyez sur ajouter une action et rechercher demander une entrée. Une fois sélectionné, appuyez sur le action et configurez-le pour demander un numéro. Attribuez-lui une étiquette facile à mémoriser comme numéro de téléphone. Ajoutez maintenant une deuxième action. Pour la deuxième action, vous devrez la définir comme variable. Dans le premier champ, saisissez la même étiquette que ci-dessus. Dans ce cas, il sera appelé numéro de téléphone. Dans le deuxième champ, sélectionnez entrée fournie. Cela garantira que le numéro de téléphone, une fois ajouté, sera affecté au champ spécifique. Pour notre troisième action, sélectionnez l’option URL. Dans le champ URL, saisissez http://api.whatsapp.com/send?phone=91 et suivez-le avec la variable que nous avons assignée ci-dessus. Dans ce cas, ce sera la variable appelée numéro de téléphone. N’oubliez pas de remplacer le 91 dans notre champ URL par l’indicatif de votre pays. Enfin, la quatrième action consiste à lancer le navigateur avec l’URL.

Vous pouvez maintenant ajouter le raccourci à l’écran d’accueil, le lancer à partir de la recherche Spotlight ou même utiliser Siri pour lancer une discussion sans ajouter le contact.

FAQ

Puis-je appeler quelqu’un sur WhatsApp sans enregistrer le numéro de contact ?

Pas directement. Vous pouvez toutefois lancer une discussion avec un numéro non enregistré, puis passer un appel téléphonique à l’aide de l’icône de téléphone dans la discussion.

commentaires