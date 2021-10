Comment démarrer une entreprise en ligne (e-commerce)

Gagner de l’argent avec la commodité d’un ordinateur à la maison est attrayant pour beaucoup, mais ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. De nombreux facteurs sont impliqués dans le démarrage d’une entreprise en ligne (commerce électronique) et il est important de rechercher l’idée de manière approfondie pour augmenter les chances de succès.

Bien que la gestion d’une entreprise en ligne vous permette d’être votre patron et de définir vos horaires, elle sera également parfois très exigeante et peut nécessiter des heures et des finances supplémentaires. Une recherche et une planification minutieuses associées à des attentes raisonnables aideront à réduire les risques auxquels la plupart des entreprises sont confrontées.

Composez un plan d’affaires pour votre entreprise de commerce électronique

Un plan d’affaires est l’épine dorsale d’une entreprise et un bon plan d’affaires contribuera à assurer le succès de l’entreprise. Gardez à l’esprit que les circonstances changent et que les plans d’affaires sont souvent modifiés pour refléter ces changements.

Un bon plan d’affaires comprendra des informations détaillées sur :

Produits et servicesAnalyse du marchéRésumé de la stratégie et de la mise en œuvreRésumé de la gestionPrévisions financièresRisques

Il existe de nombreux services de plans d’affaires gratuits disponibles en ligne et des modèles. Selon l’expertise du propriétaire de l’entreprise, des comptables et des conseillers financiers peuvent être requis pour aider à la section financière du plan.

Évaluer et acquérir les produits et/ou services pour votre entreprise en ligne

Décider quels produits et/ou services offrir pour une entreprise en ligne est la prochaine étape. Il est également important de comprendre les problèmes de légalité ou les limitations des produits ou services et de s’assurer que l’entreprise en ligne sera en mesure de les fournir.

Une fois que vous avez décidé des produits et/ou services que vous souhaitez offrir, vous devrez décider :

Conserverez-vous le produit en stock ou expédiez-vous les commandes? Importez-vous/exportez-vous et y aura-t-il des coûts supplémentaires ou des problèmes juridiques à le faire Les services que vous fournissez-vous peuvent-ils vous causer des problèmes de responsabilité et, dans l’affirmative, disposez-vous d’une couverture d’assurance adéquate en placeÀ quoi ressemblent vos concurrents et comment allez-vous amener les gens à acheter chez vous plutôt que chez eux Y a-t-il des limites de temps pour les produits que vous pouvez stocker et si oui, combien allez-vous garder en stock à un moment donné afin de ne pas vous retrouver avec un produit périmé/obsolèteÀ quel prix proposerez-vous vos produits et/ou services pour maintenir un bon profit ?

Déterminez le support que vous utiliserez pour gérer votre entreprise de commerce électronique

Avec un business plan en main et des produits et/ou services à vendre, il ne vous reste plus qu’à décider sur quel support vous souhaitez les vendre. De nombreuses entreprises font une combinaison de médiums pour obtenir une exposition maximale. Chaque option a son propre coût et la plupart des entreprises connaîtront des dépenses plus lourdes lors du démarrage. Travaillez avec un support et ajoutez-en lentement d’autres et évaluez-les pour le retour sur investissement (ROI) pour décider s’il fonctionne ou si vous devez choisir un autre support.

Certains supports courants pour une entreprise en ligne sont :

Hébergement privé/dédié : attaché à votre domaine et complètement à votre magasin, vous aurez le contrôle sur la conception de la vitrine et tout le trafic reçu sera le vôtre (par exemple, GoDaddy.com, Volusion.com, BigCommerce, 3DCart) Devantures partagées : plus grandes des vitrines établies avec de nombreux vendeurs dans lesquels vous partagez du trafic (par exemple eBay, Shopping.com, Amazon, Yahoo) Site Web simple : votre site Web simple avec des boutons « ajouter au panier » peut être intégré à des applications tierces telles que PayPal. Sites de réseaux sociaux : L’utilisation de sites de réseaux sociaux gratuits peut promouvoir vos produits et/ou services, même s’il peut être un peu plus difficile d’y intégrer des paniers d’achat ou des options de paiement. (ex. Facebook, Twitter, Blogs).

Démarrer votre entreprise en ligne

Il y a de nombreuses considérations à prendre en compte une fois que vous envisagez de démarrer votre propre entreprise de commerce électronique. S’assurer de planifier et d’évaluer soigneusement votre décision contribuera à augmenter les chances de succès et à réduire les risques d’échec de l’entreprise.

Un plan d’affaires soigneusement élaboré et précis pour votre entreprise en ligne vous aidera à rester sur la bonne voie et à voir comment l’entreprise se porte par rapport aux prévisions. Comprendre les produits et/ou services que vous souhaitez offrir en ligne ainsi que les limitations ou même les responsabilités vous aidera à éviter d’éventuels échecs. Décider d’un support pour vendre vos produits et/ou services en ligne nécessitera des recherches et des évaluations, mais consacrer du temps supplémentaire maintenant vous fera gagner du temps et des revers plus tard.

Auteur : Diane H. Wong

Diane H. Wong est rédactrice de contenu. De plus, elle est rédactrice de documents de recherche au service où tout le monde peut demander à rédiger mon essai, elle préfère donc passer son temps libre à élaborer des stratégies marketing. Dans ce cas, elle a l’occasion de partager son expérience avec d’autres… Voir le profil complet ›