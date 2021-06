Comment Deontay Wilder est parti et s’est reconstruit pour le troisième combat de Tyson Fury et la gloire du titre mondial

Deontay Wilder a une chance de se racheter lorsqu’il tente de vaincre Tyson Fury à la troisième demande le 28 juillet.

L’Américain a perdu son titre WBC en février 2020 et a dû passer par le tribunal d’arbitrage pour s’assurer qu’il pourrait obtenir son match revanche alors que Fury semblait prêt à affronter Anthony Joshua dans un combat pour le titre incontesté.

Fury and Wilder sera sans aucun doute un brillant spectacle le 24 juillet

Wilder a réalisé son souhait et maintenant près de 18 mois après une victoire catégorique de Fury, Wilder a la chance de choquer le monde.

À la suite de sa défaite, Wilder a reproché à son entraîneur en chef Mark Breland de l’avoir triché. Il a dit que le costume qu’il portait sur le ring l’alourdissait lui enlevait le pouvoir de ses jambes. Il a également accusé Fury d’avoir quelque chose dans ses gants dans une série d’accusations assez farfelues.

Fury a attribué les accusations de Wilder à la perte pour la première fois de son histoire.

“Je pense que lorsque vous êtes invaincu depuis longtemps comme Wilder, vous devez justifier une raison pour laquelle vous avez perdu”, a déclaré Fury.

Fury a battu Wilder à deux reprises lors de leur dernière rencontre

«Je ne pense donc pas qu’il puisse trouver une raison pour laquelle il a perdu. Il pourrait en proposer 20. Alors parfois, émotionnellement, mentalement, ils doivent dire toutes ces choses pour justifier pourquoi ils ont perdu le combat.

«Ce ne peut pas être simplement que j’ai perdu contre un méchant ce soir-là, fair-play, à la prochaine fois. Ils diront ‘Oh mon dieu, ils m’avaient, mais ensuite il avait des arbalètes dans les poings.’

Alors, que peut faire Wilder différemment cette fois contre le Gypsy King ? Qu’a-t-il fait pour se préparer ?

“Après le deuxième combat contre Fury, Deontay et moi avons parlé et nous savions exactement ce que nous voulions faire”, a déclaré le nouvel entraîneur-chef Malik Scott. « Notre fraternité a toujours été ici [gestures a high level], mais ce dont j’avais besoin et ce que nous avons maintenant, c’est la relation entraîneur-combattant qui dépasse de loin notre fraternité. Ce n’est même pas proche.

Deontay Wilder, avec son entraîneur Malik Scott

« Il fait tout ce que je lui ai demandé et plus encore. Et il a décidé qu’il était prêt à faire quelque chose qu’il n’avait jamais fait pour obtenir quelque chose qu’il n’avait jamais eu et qui est devenu un double champion du monde des poids lourds.

Le Bronze Bomber a été très silencieux depuis la défaite contre Fury. Il n’a parlé publiquement que quelques fois et il n’a pas montré grand-chose de ce qu’il faisait, mais les fans ont remarqué de grandes différences dans la façon dont il boxe avec les quelques clubs disponibles.

Scott a certainement rendu Wilder plus léger sur ses pieds. Wilder avait l’habitude d’avancer les pieds plats, planté et prêt à lancer sa main droite mortelle, mais il semble beaucoup plus agile et agile dans les images récentes.

Deontay Wilder a travaillé sur sa défense et son mouvement de tête, quelque chose qu’il n’avait jamais vraiment eu à faire auparavant

Wilder pourrait-il vraiment envoyer Fury? S’il cherche à échapper à la masse de Fury qui lui a pesé la dernière fois et à choisir ses coups, c’est un plan de match intéressant.

Wilder travaille avec diligence avec Scott depuis la défaite il y a près de 18 mois. Quand personne ne considérait Wilder comme faisant partie de la photo du titre des poids lourds, le Bronze Bomber se battait toujours pour le match revanche dont il savait qu’il avait besoin.

Il dit qu’il va être un combattant différent et un homme différent. Les premières preuves indiquent qu’il pourrait bien l’être, mais cela suffira-t-il pour devenir le premier homme à vaincre Tyson Fury?