Comment déplacer la barre d’URL en bas de votre écran avec le navigateur Internet Samsung

Équipement supplémentaire

Pour la meilleure expérience Samsung, passez au Samsung Galaxy S21 Ultra. Cet appareil phare est l’un des meilleurs téléphones Android du moment. Parcourir l’interweb sur son magnifique écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz est un spectacle pour les yeux endoloris. Vous obtenez un S Pen avec, mais vous pouvez saisir le nouveau S Pen Pro chic pour ajouter encore plus de fonctionnalités. Faites défiler Samsung Internet avec style, prenez des captures d’écran et griffonnez des informations dessus, utilisez des gestes aériens et bien plus encore avec le S Pen Pro.

Samsung Galaxy S21 Ultra



Ce produit phare haut de gamme vous emportera avec ses performances ultra-rapides et sa beauté époustouflante. Avec le Galaxy S21 Ultra, vous obtenez le meilleur du meilleur.

Stylet Samsung Galaxy S



Accrochez ce stylet polyvalent qui fonctionne avec plus que votre S21 Ultra. Le S Pen Pro et toutes ses fonctionnalités intéressantes fonctionnent avec de nombreuses autres tablettes et ordinateurs portables Galaxy.

Protégez ce Galaxy S20 FE

Parmi les meilleurs téléphones Android, le Galaxy S20 FE a besoin de la meilleure coque

Le Galaxy S20 FE de Samsung est peut-être un peu vieux, mais c’est toujours une option incroyable pour tous ceux qui recherchent un smartphone phare Android d’un bon rapport qualité-prix. Cependant, il s’agit toujours d’un appareil délicat qui nécessite une protection contre l’usure quotidienne. Donc, si vous achetez le Galaxy S20 FE cette saison des vacances, assurez-vous de l’associer à l’un de ces étuis pour que cette chose continue d’avoir l’air fabuleuse.

Allumons-nous

Associez une ampoule intelligente à un hub SmartThings et ne regardez jamais en arrière

Samsung SmartThings est une fantastique plate-forme de maison intelligente qui vous permet d’automatiser votre maison grâce à la compatibilité avec certains des appareils les plus populaires, y compris les ampoules intelligentes. Donc, si vous recherchez les meilleures lumières intelligentes pour Samsung SmartThings, voici vos options.