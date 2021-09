Comment déplacer vos photos de Samsung Cloud vers un autre service cloud

Plus tôt cette année, Samsung a annoncé la fermeture de certains services Samsung Cloud, notamment les sauvegardes de photos. La date limite a été repoussée, mais naturellement, si vous utilisez Samsung Cloud, vous souhaiterez déplacer vos photos vers un autre service cloud dès que possible. Heureusement, vous pouvez probablement tout faire d’un seul coup, avec un peu de préparation à l’avance.

La plupart des services cloud, y compris OneDrive (celui que Samsung recommande #kickbacks), Google Drive et Dropbox, entre autres, ont des applications que vous pouvez installer sur votre PC qui synchronisent automatiquement les fichiers vers et depuis le cloud sur le fichier au fur et à mesure des modifications. La première chose à faire est donc de télécharger et d’installer l’application PC pour le service que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser Google Drive, nous avons des instructions pour cela. Une fois que tout est configuré, vous pouvez commencer à télécharger les photos depuis votre compte cloud Samsung. La belle partie est que, au fur et à mesure qu’ils sont téléchargés, en supposant que vous les téléchargiez dans un dossier synchronisé pour un autre service cloud, ils seront téléchargés immédiatement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Mais d’abord, vous devez retirer vos photos du cloud de Samsung, et nous vous montrerons comment le faire !

Comment télécharger vos photos de Samsung Cloud sur votre PC

Tout d’abord, connectez-vous au cloud Samsung.

Cliquez sur Galerie.

Placez une coche dans le cercle en haut qui dit Tous, puis cliquez sur le Télécharger bouton dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger vos photos et cliquez sur sauvegarder.

Lorsque vous téléchargez depuis le cloud, les photos sont compressées dans un dossier zippé. Par conséquent, vous devrez décompresser les fichiers téléchargés pour les photos individuelles à télécharger sur le nouveau service. Sinon, seul le dossier compressé sera téléchargé.

Comment télécharger vos photos depuis un appareil mobile

Pour télécharger du contenu vers un nouveau service, il est beaucoup plus efficace de télécharger du contenu depuis votre ordinateur, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger du contenu depuis l’application cloud Samsung sur votre appareil Samsung.

Ouvrez Paramètres et appuyez sur le nom de votre compte en haut de la liste. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Samsung Cloud.

Robinet Galerie.

Appuyez sur la flèche pointant vers la droite à l’extrême droite de Récemment ajouté.

Robinet Tous pour afficher toutes les photos.

Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit > Télécharger.

Robinet Télécharger en bas de l’écran.

Une fois les fichiers téléchargés avec succès, vous pouvez les recharger sur le service de votre choix.

