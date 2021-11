Comment déplacer vos photos et vidéos de Google Photos vers un Synology NAS

Google Photos est incomparable en ce qui concerne les capacités d’IA, et il nous a certainement gâtés pour de bon avec ses téléchargements illimités de haute qualité offerts jusqu’à il y a quelque temps. Mais avec l’appel de Google à compter vos téléchargements multimédias par rapport au stockage Drive, beaucoup d’entre nous avec un serveur Synology se sont tournés vers son application de photos comme une alternative auto-hébergée solide. Les photos Synology ont récemment obtenu leur plus grande mise à niveau ces dernières années, ce qui facilite la configuration d’une sauvegarde automatique pour les fichiers multimédias qui se trouvent sur votre téléphone. Mais comment déplacer toute votre collection de photos et de vidéos sur Google Photos que vous avez organisées au fil des ans vers votre Synology NAS ?

Déplacer vos médias de Google Photos vers un Synology DiskStation est un processus en deux parties. Vous devrez d’abord télécharger tous vos fichiers à partir de la page Web de Google Photo, alors assurez-vous d’avoir un ordinateur avec suffisamment d’espace disque disponible. Et puis, nous examinerons le processus pour télécharger ces photos et vidéos sur votre lecteur réseau.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Selon le nombre de fichiers multimédias que vous envisagez de déplacer, vous pouvez soit télécharger les images manuellement, soit utiliser Google Takeout. La première méthode fonctionne bien si vous n’avez qu’une poignée de fichiers à télécharger, mais gardez à l’esprit que vous serez limité à 500 fichiers à chaque fois. De plus, vous devrez sélectionner vos médias individuellement pour chaque jour, car Photos sur le Web ne permet pas une vue annuelle ou même mensuelle plus large.

Galerie d’images (2 images)

Il est prudent de supposer que la plupart d’entre vous ont plus de quelques centaines de photos et vidéos dans Google Photos que vous devez déplacer vers votre Synology NAS. Dans ce cas, l’outil d’exportation de données de Google Takeout devrait être le moyen le plus simple de télécharger tous vos fichiers multimédias. Voici comment procéder :

Accédez à photos.google.com sur un ordinateur et cliquez sur le bouton icône de rouage dans le coin supérieur droit pour accéder à la page des paramètres. Faites défiler vers le bas et développez le Exportez vos données rubrique et cliquez sur le Sauvegarde bouton contre Sauvegarde et archivage de vos données.

Galerie d’images (2 images)

Sur la page à emporter, Google Photos devrait être la seule option, mais si vous voyez également d’autres services Google dans la liste, décochez tout sauf Google Photos et appuyez sur L’étape suivante. Vous verrez une liste de dossiers marqués par des années ainsi que des dossiers personnalisés que Photos a créés pour vous. Vérifiez les dossiers que vous souhaitez déplacer vers Synology et passez à la page suivante. Là, Google vous permettra de choisir la fréquence de sauvegarde et la taille du fichier zip exporté. Étant donné que le déplacement de photos vers Synology va être une chose unique, j’ai sélectionné une exportation unique et augmenté la taille du fichier pour éviter d’obtenir plusieurs téléchargements. Vous pouvez choisir entre 1 Go et 50 Go dans le menu déroulant. Après cela, cliquez sur Créer une exportation. Selon la quantité de média que vous exportez, vous devriez recevoir le lien de téléchargement sur votre adresse e-mail en quelques minutes ou quelques heures. Une fois l’e-mail reçu, cliquez sur le Téléchargez vos fichiers bouton et appuyez à nouveau sur le Télécharger bouton sur la page suivante. Ce lien de téléchargement reste actif pendant une semaine en cas de problème.

Galerie d’images (2 images)

Déplacer vos photos et vidéos vers un Synology NAS

Avant de pouvoir télécharger vos photos sur un lecteur Synology local, vous devrez creuser dans le dossier téléchargé et déplacer quelques fichiers pour le préparer. Mais le processus est assez simple et ne prend pas longtemps. Gardez à l’esprit que les étapes incluses ici s’appliquent au dernier DSM 7.0 de Synology, donc le processus peut varier pour les anciennes versions.

Ouvrez le fichier .zip que vous avez téléchargé et ouvrez le Google Photos dossier. Vous y trouverez tous les dossiers que vous avez sélectionnés précédemment lors de la configuration de l’exportation. Ces dossiers contiennent des photos et des vidéos de cette année-là, ainsi que des fichiers .json correspondant à chaque fichier multimédia. Ces fichiers .json contiennent des métadonnées supplémentaires de Google Photos qui ne sont d’aucune utilité dans l’application Photos équivalente de Synology. Pour vous débarrasser de ces fichiers en une seule fois, recherchez .json dans le dossier Takeout, sélectionnez-les tous et jetez-les dans la poubelle. À ce stade, vous pouvez également restructurer le répertoire du dossier comme vous le souhaitez, mais vous n’avez pas nécessairement besoin de le faire car Synology Photos organisera les images par date par défaut. Ouvrez maintenant votre Synology NAS dans un navigateur Web et ouvrez Station de fichiers pour localiser le dossier configuré avec le package Synology Photos. Tout ce que vous avez à faire ici est de faire glisser le dossier Google Photos et de le déposer là-dedans. Au lieu d’y accéder à partir d’un navigateur Web, vous pouvez également utiliser l’Explorateur de fichiers ou le Finder si vous avez déjà lié votre NAS au gestionnaire de fichiers de votre ordinateur. Le processus de téléchargement peut prendre un certain temps en fonction de la taille du dossier, après quoi Synology Photos commencera à traiter vos fichiers multimédias pour l’indexation et ses diverses fonctionnalités d’IA inspirées de Google Photos. Une fois que tout cela est fait, vos photos et vidéos doivent remplir les applications Web et téléphoniques de Synology Photos comme elles le font sur Google Photos.

Après avoir déplacé ma collection personnelle vers Synology, bon nombre de mes anciennes photos de plusieurs années ont fini par apparaître ensemble le jour où je les ai téléchargées. Apparemment, Google Photos a gâché les données EXIF ​​sur certaines des images et a remplacé leur date de création d’origine par la date du retrait. Si quelque chose comme cela vous arrive, essayez de retélécharger l’intégralité du dossier de cette année ou les fichiers concernés individuellement avant de corriger manuellement les données EXIF ​​en dernier recours.

Galerie d’images (2 images)

La gauche: Synologie Photos, Droit: Google Photos.

Synology Photos sur DSM 7.0 est devenu beaucoup plus intelligent qu’avant, s’inspirant fortement de Google Photos. C’est la raison pour laquelle il s’est avéré être une alternative valable à l’application de Google pour mon ancienne collègue Rita, qui a approfondi le service pour détailler comment configurer des sauvegardes automatiques avec Synology Photos. Cela devrait vous donner beaucoup plus de flexibilité avec des sauvegardes illimitées en taille réelle, étant donné que vous avez fait la paix avec le coût initial.

Examen Fossil Gen 6: Le temps presse

C’est pas mal, mais ça ne peut pas rivaliser

Lire la suite

A propos de l’auteur

Karandeep Singh (420 articles publiés)



Plus de Karandeep Singh