Comment Derek et les sessions historiques de Layla des Dominos ont donné naissance à un classique

Des Coqs aux Yardbirds, Bluesbreakers de John Mayall, Crème, Foi aveugle, et Delaney et Bonnie ; Eric Clapton avait certainement fait le tour avant de former son nouveau groupe au début de l’été 1970. Lorsque ce nouveau groupe a joué son premier concert au Lyceum in the Strand de Londres le dimanche 14 juin, ils n’avaient pas tout à fait réussi à se donner un nom, c’est-à-dire jusqu’à juste avant d’être présenté sur scène – Derek et les dominos… il a une certaine sonorité.

Les trois autres membres du groupe – Bobby Whitlock aux claviers, à la guitare et au chant ; le bassiste Carl Radle ; et le batteur et pianiste occasionnel Jim Gordon – avaient tous joué ensemble dans le groupe de Delaney et Bonnie et sont tous sur l’album, Delaney and Bonnie On Tour With Eric Clapton qui a été enregistré dans le sud de Londres en décembre 1969 et sorti en mars 1970.

Les quatre musiciens ont également travaillé avec George Harrison sur son Toutes les choses doivent passer et, plus tôt dans la journée de leur premier concert, ils étaient à Abbey Road pour une session Harrison lorsqu’ils ont coupé « Tell The Truth », qui est en fait devenu le premier single de Derek and The Dominos en septembre 1970. La face B de cet album single était « Roll It Over », un autre enregistré lors d’une session ATMP et cela comprenait l’ancien Beatle et Dave Mason de Traffic à la guitare et au chant.

Après leurs débuts à Londres, le groupe a passé du temps à répéter avant de se lancer dans une tournée au Royaume-Uni qui s’est ouverte au club The Village Blues à Dagenham Essex, qui n’est pas l’un des lieux les plus prestigieux de Grande-Bretagne. Pendant les 22 jours suivants, ils ont sillonné le pays pour jouer 18 concerts, allant du Speakeasy Club de Londres au Black Prince Pub à Bexley Kent et au Penthouse à Scarborough dans le Yorkshire ; il y a même eu un détour à Biot en France pour un seul concert cross-canal.

En juillet et pendant que le groupe était en tournée, Robert Stigwood, le manager du groupe, était occupé à organiser l’enregistrement du groupe pour leur premier album. Il a appelé Tom Dowd qui travaillait sur les sessions des Allman Brothers pour Idlewild South et lui a dit que le groupe voulait venir en Floride pour enregistrer aux Criteria Studios à Miami.

Moins d’une semaine après leur dernier concert au Van Dike Club de Plymouth, Clapton, Radle, Whitlock et Gordon étaient dans le studio A de Criteria prêts à se mettre au travail. Le soir du 26 août, Clapton et les autres avaient été invités à une Frères Allman concert au Miami Beach Convention Center. Alors que Clapton regardait Duane jouer pour la première fois, Clapton était devenu accro. Après le concert, les deux groupes sont retournés à Criteria et ont jammé pendant des heures.

Le vendredi 28 août, les séances de Layla et autres chansons d’amour assorties a commencé sérieusement. Duane Allman, qui était ravi de jouer avec Clapton, a rejoint les quatre autres musiciens pour la semaine suivante d’enregistrement. La première chanson qu’ils ont enregistrée était « Tell The Truth » de Clapton et Whitlock – une version beaucoup plus assurée que leur effort précédent.

Il n’y a pas eu d’enregistrement le samedi, mais le dimanche et pendant les cinq nuits suivantes, il y a eu une activité intense, intense car le 4 septembre, Duane a donné un concert à Milwaukee avec les Allmans. Le dimanche soir, la session était en cours, et malgré les ordres de Tom Dowd de garder les bandes en marche à tout moment, quelqu’un avait merdé et ce n’était que Dowd qui se précipitait dans la cabine de contrôle depuis la salle des hommes en criant : « Montez les faders » qui a préservé l’éclat de la couverture de « Key to The Highway » de Big Bill Broonzy.

Lundi a produit « Nobody Knows When You’re Down and Out » et « Why Does Love Got To Be So Sad ». Mardi, Clapton et Whitlock’s, « Keep On Growing » a été posé. Mercredi, « I Looked Away », « Bell Bottom Blues » et une reprise d’une chanson de Billy Myles, rendue célèbre par Freddie King, « Have You Ever Loved A Woman ». King était l’un des guitaristes de blues préférés de Clapton.

Jeudi était le dernier jour où Duane Allman était disponible et le groupe a réussi « I Am Yours », « Anyday » et « It’s Too Late » de Chuck Wills. Vendredi et samedi, avec Duane absent, le reste des gars se sont concentrés sur des overdubs pour tout ce qu’ils avaient enregistré jusqu’à présent, à l’exception de « Key to The Highway » et « Nobody Knows When You’re Down and Out ».

Après le concert des Allman Brothers Milwaukee, ils en ont joué un autre au Jolly’s Place à Des Moines le 6 septembre, après quoi Duane est retourné à Miami afin que les dernières chansons puissent être terminées. Mercredi. Le 9 septembre, il y avait aussi des overdubs à faire et les cinq musiciens, qui à ce moment-là étaient tous dans la zone proverbiale, ont abordé ensemble « Little Wing » et « Layla ».

« Little Wing » est l’hommage du groupe à Jimi Hendrix qui l’a enregistré sur son album Axis: Bold As Love en 1967. Le jeu est serré sur celui-ci, ce qui contredit le fait que Whitlock a rappelé plus tard qu’il n’avait jamais entendu la chanson avant de couper et avait les mots disposés sur son orgue pour qu’il puisse les chanter. (Neuf jours plus tard, Hendrix mourut à l’hôtel Samarkand, à Notting Hill à Londres.)

Et puis il y a « Layla ». Clapton a été inspiré pour écrire la première partie de la chanson après avoir reçu une copie de L’histoire de Layla et Majnun du poète classique persan Nizami Ganjavi. Comme nous le savons maintenant, c’est la chanson d’amour de Clapton à Pattie Boyd, qui à l’époque était mariée à George Harrison. Elle a ensuite épousé Clapton en 1979.

C’est aussi une chanson à deux moitiés. La première moitié a été enregistrée par le groupe sur 16 pistes, dont des guitares multicouches de Clapton et une seule piste de solos d’Allman. Après avoir déposé sa chanson, Clapton est retourné en studio pour entendre Jim Gordon jouer un morceau de piano qu’il a immédiatement aimé et a décidé qu’il voulait l’ajouter à « Layla » pour compléter la piste.

Pour la dernière session de l’album, il semble en quelque sorte approprié que ce soit le délicat « Thorn Tree In The Garden », une chanson de Bobby Whitlock, qu’il chante également. C’est un rapprochement poignant et approprié, comme le lendemain de la fête où règne la paix et la tranquillité empreints d’un air réfléchissant.

Après avoir terminé les sessions, Clapton, Whitlock, Radle et Gordon sont retournés au Royaume-Uni pour commencer une longue tournée à partir de Croydon’s Fairfield Halls, dans le sud de Londres, le 20 septembre. Entre cette date et le 28 septembre, ils ont joué huit dates au Royaume-Uni. et un autre à Paris. Cependant, selon les boîtes à cassettes pour les sessions de Layla, il y a eu des sessions à Miami à Criteria le 1er octobre où ils ont doublé « Layla » et « It’s Too Late » et, le lendemain, Clapton, Allman et Gordon ont coupé une version de « Mean Old World » de Little Walter.

Le 1er octobre était un jeudi… et ce jour-là, Derek et The Dominos se trouvaient à 4 400 milles de la Floride, dans le sud de l’Angleterre, jouant un concert à l’hôtel de ville de Swindon. Alors, quelle est l’histoire ici? Se pourrait-il qu’ils se soient rendus à Miami pendant leurs deux jours de congé les 29 et 30 septembre et que les boîtes aient été étiquetées un jour ou deux plus tard ? Quelle que soit la réponse, le résultat est l’un des albums les plus impressionnants des années 70.

Pour marquer le 50e anniversaire de Layla et d’autres chansons d’amour assorties, l’album original a reçu le traitement masterisé à demi-vitesse par Miles Showell aux studios Abbey Road.

Le 2CD deluxe comprend l’album original ‘Layla And Other Assorted Love Songs’, ainsi qu’un disque de bonus.

