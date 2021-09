Comment des décennies d’arrêt des incendies de forêt les ont-ils aggravés

Le Big Blow Up de 1910 reste l’un des incendies de forêt les plus désastreux de l’histoire des États-Unis. Des vents de force ouragan ont attisé et projeté des braises sur des kilomètres. Des arbres pleins et enflammés sont devenus des projectiles dangereux car ils auraient été arrachés du sol. Après deux jours, 3 millions d’acres dans tout l’Idaho et le Montana avaient brûlé. La dévastation a eu un effet durable sur les États-Unis et a façonné la politique forestière américaine pour le siècle suivant. Mais cela a également créé une profonde incompréhension de ce que le feu signifie pour une forêt.

Un siècle de suppression des incendies a remodelé nos forêts. Le sol est jonché de matériaux denses, séchés et morts. Maintenant, le changement climatique met en évidence pourquoi c’est un problème. Un temps de plus en plus chaud et sec a entraîné une saison des feux de forêt plus longue et plus dramatique, et les forêts sont prêtes à s’enflammer. Les États-Unis luttent pour faire face aux incendies année après année, alors les scientifiques et les peuples autochtones font pression pour ramener une pratique vieille de plusieurs siècles : brûler les forêts selon nos propres conditions, par le biais du brûlage dirigé.

Vous pouvez retrouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?