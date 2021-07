Comment des hypothèques moins chères et des programmes innovants rendent l’accession à la propriété plus abordable

Propulsé par la série de baisses des taux de pension de la RBI, le taux d’intérêt hypothécaire typique des prêteurs de premier ordre est aujourd’hui d’environ 7 % par an.

Les événements du passé récent ont suscité un désir renouvelé de stabilité sous la forme d’accession à la propriété à travers le pays. En plus d’être un havre de paix en période d’incertitude, une maison offre une sécurité financière et émotionnelle à son propriétaire. Ces faits, ainsi que l’engagement considérablement accru des parties prenantes à faciliter le processus d’accession à la propriété, ont entraîné une résurgence des ventes et des chiffres d’enregistrement au cours des derniers mois. Les promoteurs, les institutions financières et le gouvernement ont proposé divers programmes aux acheteurs pour inciter à l’accession à la propriété.

Les développeurs ont lancé des projets et conçu des programmes qui favorisent l’abordabilité. Les maisons dans des villes comme Mumbai sont chères – la ville est limitée par le terrain et les coûts des intrants (primes gouvernementales, coûts des terrains et, récemment, produits de base) sont plus élevés ici que dans la plupart des autres endroits du pays. L’environnement réglementaire est complexe et les marchés des capitaux pour tous, à l’exception des plus grands, sont brisés. Ces facteurs finissent invariablement par rendre le coût de la maison prohibitif pour la plupart. Les développeurs l’ont reconnu et ont planifié des projets plus abordables et proposé divers programmes qui tentent de l’atténuer.

Les plans de paiement flexibles ou différés proposés par les développeurs sont un moyen d’améliorer l’abordabilité. Ces régimes permettent à l’acheteur de structurer le paiement de ses échéances d’une manière qui convient à ses finances. Ils rassurent le consommateur en ce qui concerne les progrès – des paiements importants sont effectués lorsque le projet est considérablement développé – et réduisent également ses charges d’intérêt hypothécaire par rapport à un plan de paiement standard lié à la construction, ce qui réduit le coût global de l’achat.

Les prêteurs hypothécaires ont également joué un rôle dans l’amélioration de l’abordabilité des maisons. Propulsé par la série de baisses des taux de pension de la RBI, le taux d’intérêt hypothécaire typique des prêteurs de premier ordre est aujourd’hui d’environ 7 % par an. Il s’agit d’une baisse de près de 10 % par an il y a quelques années seulement. La durée offerte sur ces prêts a également augmenté – certaines banques proposent aujourd’hui des hypothèques de 25 ans, contre 20 ans auparavant. L’effet sur l’abordabilité est stupéfiant. Un exemple illustrera cela. Pour un prêt hypothécaire de 5 millions de Rs dans le passé (en supposant qu’il s’agissait d’un terme de 20 ans et que son prix était de 10 % par an), l’acheteur de maison voyait généralement un IME de 48 250 Rs par mois. Sur la durée du prêt, elle paierait Rs 6,58 millions d’intérêts.

Comparez cela avec une hypothèque de 25 ans à 7% pour les mêmes Rs 5 millions. L’IME est de Rs 35 340 par mois et l’acheteur paie Rs 5,6 millions d’intérêts (tout en bénéficiant du prêt pendant 5 ans de plus). Non seulement elle a un revenu mensuel disponible plus élevé, mais le coût global de possession de la maison est beaucoup plus bas. De plus, les taux des prêts immobiliers sont encore plus bas pour les femmes emprunteurs, car les prêteurs offrent des réductions d’intérêts sur les propriétés avec une femme propriétaire ou copropriétaire – une initiative sociale importante.

Le gouvernement a également joué un rôle. Dans le cadre du Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) du Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), les acheteurs éligibles de la section économiquement plus faible (EWS) jusqu’au groupe à revenu intermédiaire II (MIG II) ont droit à un taux d’intérêt subventionné sur leur emprunts hypothécaires (jusqu’à Rs 6 à 12 lakh, selon la catégorie d’acheteur). L’acheteur EWS a droit à une bonification d’intérêt de 6,50%, sur les emprunts jusqu’à Rs 6 lakh. Pour l’emprunteur MIG II, la bonification d’intérêt est de 3,00 %, sur les emprunts jusqu’à Rs 12 lakh. Grâce à ce programme, l’emprunteur EWS obtient une subvention pouvant aller jusqu’à Rs 2,67 lakh dès l’achat et l’emprunteur MIG II jusqu’à Rs 2,30 lakh. Le gouvernement accorde cette subvention par l’intermédiaire des banques publiques et privées, des NBFC et des sociétés de financement du logement, réduisant ainsi la charge réglementaire pesant sur l’emprunteur. Les maisons sont ainsi plus abordables et plus faciles à acheter.

Le gouvernement du Maharashtra a également pris ses propres mesures. Ses mesures récentes visant à résoudre le double problème de l’amélioration de l’abordabilité pour l’acheteur fourniront également au secteur un coup de fouet après l’impact auquel il a été confronté en raison de la pandémie induite par COVID-19. La première mesure introduite était une réduction du droit de timbre sur les achats immobiliers dans tout l’État de 3 % et 2 % jusqu’au 31 décembre 2020 et 31 mars 2021, respectivement. Cela a stimulé l’abordabilité – la région métropolitaine de Mumbai a enregistré un record de 75 601 enregistrements de propriété entre septembre et décembre 2020 et 94 401 enregistrements entre janvier et mars 2021.

Alors que la réduction du droit de timbre prenait fin, le gouvernement a autorisé les développeurs à opter pour une réduction de 50 % des primes clés qu’ils paient à l’avenir, à condition qu’ils absorbent le coût du droit de timbre au nom des nouveaux acheteurs dans ces projets. Cela réduit les coûts de développement – ​​atténuant ainsi une partie de la douleur infligée à l’industrie par les événements de l’année dernière, tout en réduisant considérablement les coûts de transaction initiaux pour l’acheteur.

Des programmes innovants, des hypothèques moins chères et d’importantes mesures gouvernementales se sont conjugués pour rendre l’accession à la propriété beaucoup plus abordable. Le paysage actuel est plus dynamique que jamais et il y a un engagement important de toutes les parties prenantes pour rendre l’accession à la propriété plus facile et plus abordable.

