Amazon Sidewalk est l’un des nouveaux moyens les plus cool de connecter des appareils intelligents dans votre maison et au-delà. De nombreux appareils Ring peuvent utiliser le réseau Amazon Sidewalk pour étendre la couverture sans fil à plusieurs autres appareils intelligents. Même les Tile Trackers et les Level Locks peuvent utiliser Amazon Sidewalk pour se connecter en dehors de la portée Bluetooth normale. En plus de cela, les appareils Ring comme l’Echo Show 8 peuvent être utilisés comme ponts Amazon Sidewalk. Vous voudrez peut-être désactiver Amazon Sidewalk on Ring si vous êtes très préoccupé par la confidentialité ou la sécurité mobile. Même si vous avez désactivé Amazon Sidewalk ailleurs, vous devrez le désactiver spécifiquement dans l’application Ring pour retirer vos appareils Ring du réseau. Commençons!

Comment désactiver Amazon Sidewalk sur vos appareils Ring

Ouvrez le Application de sonnerie sur votre smartphone. Appuyez sur le carte des hamburgers dans le coin supérieur gauche de l’application Ring. Cela ressemble à trois lignes horizontales empilées les unes sur les autres. Sélectionner Centre de contrôle.

Faites défiler jusqu’à Trottoir Amazon et sélectionnez-le.

Source : Android Central

Appuyez sur les curseurs pour désactiver Amazon Sidewalk et la fonctionnalité de partage de position qui l’accompagne. Un écran contextuel confirmera que vous souhaitez désactiver Amazon Sidewalk. Sélectionnez Confirmer pour le désactiver.

Si vous changez d’avis à tout moment, répétez simplement les étapes ci-dessus pour vous inscrire à Amazon Sidewalk pour tous vos appareils Ring. De même, choisir de désactiver Amazon Sidewalk on Ring le désactivera pour tous vos appareils Ring, il n’est donc pas nécessaire d’ajuster les paramètres pour chaque petit appareil Ring que vous possédez. Vous devrez cependant vous désinscrire d’Amazon Sidewalk sur tout autre service qui le prend en charge, alors assurez-vous de vérifier auprès des appareils qui le prennent en charge.

Nos meilleurs choix d’équipement

Ring fabrique certains des meilleurs appareils domestiques intelligents que vous puissiez acheter. Ils sont parfaits seuls, mais encore mieux ensemble, car l’application Ring vous permet de grouper et de lier des appareils, vous permettant de configurer vos caméras pour enregistrer si vos lumières de mouvement s’allument, par exemple. Ce sont ces types d’options simples et réfléchies qui rendent Ring si facile à recommander.

Solaire par nature

Anneau Applique Solaire

Allumez-le sans piles ni fils

Ring Wall Light Solar place un projecteur lumineux le long de n’importe quel mur de votre maison ou de votre terrasse, dispose d’une batterie de charge solaire intégrée et d’une détection automatique de mouvement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Toutes les protections

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose pour protéger votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses excellentes options qui sont soit lourdes- devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.