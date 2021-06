Comment désactiver FLoC dans Google Chrome pour éviter de faire partie de groupes de suivi | La technologie

Google Chrome a dit adieu aux cookies et bonjour à FLoC, mais ce système ne convainc pas beaucoup d’utilisateurs et si vous faites partie de ce groupe nous vous apprendrons à le désactiver.

L’arrivée de FLoC n’a pas été sans controverse, ce système unique de Google se veut un substitut aux cookies tiers dans Chrome. Ce qui se passe, c’est que Ce n’est pas un système parfait loin de là, en effet, il a pas mal de détracteurs parmi lesquels des experts en cybersécurité.

La raison d’avoir des détracteurs est qu’ils héritent de plusieurs problèmes de confidentialité des cookies classiques, tels que l’information des sites Web et des tiers sur votre historique de navigation, permet aux sites Web de suivre les utilisateurs via Internet et suppose un échantillon erroné de la signification de la confidentialité sur le Web. .

Le seul point positif du système FLoC est que Google permet de le désactiver dans la dernière mise à jour de Chrome. En outre, Il peut être désactivé à la fois pour le navigateur de bureau, mais uniquement si nous utilisons la version Canary et dans le navigateur de téléphone mobile. Le processus est vraiment simple et nous allons vous montrer comment le faire étape par étape.

Sous Android, ce que vous devez faire est d’ouvrir l’application Google Chrome et une fois là-bas, vous devez afficher le menu hamburger en appuyant sur les trois points dans la zone supérieure droite, une fenêtre s’ouvrira et nous appuierons sur l’option qui dit “Paramètres”.

Dans la section configuration, ce qui nous intéresse, c’est le sous-menu de confidentialité et nous allons donc cliquer dessus pour continuer le processus. Dans la section confidentialité, nous devrons appuyer sur l’option qui dit “Privacy Sandbox” et une fois là-bas, marquer décochez le commutateur qui dit “Privacy Sandbox Testing”. Ce serait tout, bien que nous vous recommandons de redémarrer l’application.

Sur le bureau, les choses changent car nous ne pouvons désactiver cette option que si nous utilisons Chrome Canary, qui est la version bêta de Google Chrome. Si vous êtes utilisateurs de cette version, nous allons vous montrer comment désactiver FLoC. La première chose que vous devez faire est d’écrire ce qui suit dans la barre du navigateur et il est important de ne pas mettre les guillemets : “chrome: // settings / privacySandbox”.

Taper ceci fera apparaître un menu avec diverses options, celui qui nous intéresse est celui qui dit “Privacy Sandbox Settings 2” et qui est en mode par défaut, ce que nous devons faire est de l’activer en choisissant “Activer” et après cela, vous devrez redémarrer le navigateur pour que les modifications soient appliquées.

Après avoir redémarré ce que vous devez faire est d’écrire l’adresse suivante dans le navigateur “chrome: // settings / privacySandbox” pour que la prochaine option que nous devons désactiver apparaisse. Cette option est activée par défaut et tout ce que vous avez à faire est de changer l’état du commutateur.

Si nous avons fait tout cela correctement, Google Chrome utilisera les cookies habituels et nous ne ferons pas partie des groupes des personnes utilisant Chrome pour suivre et profiter aux annonceurs. Il est vrai que désactiver ces options ne sont que des pansements à un système qui déjà ne convainc pas les utilisateurs. Nous espérons que Google reconsidère et améliore FLoC.