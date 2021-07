Comment désactiver la clé Windows dans Windows 10 | La technologie

in

Il se peut que pour beaucoup la clé Windows soit un parfait inconnu qu’ils n’ont jamais utilisé ou qu’ils ne comprennent pas très bien pourquoi elle est présente. Mais dans d’autres cas, cela peut être ennuyeux et appuyer dessus par accident peut signifier plus qu’une simple gêne. C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons parler de cette clé et de la façon dont nous pouvons la désactiver.

La clé Windows, à de nombreuses reprises, passe inaperçue pour de nombreux utilisateurs, car ils ne l’utilisent jamais. Ce n’est pas la touche la plus usée de la plupart des claviers, non. De nombreux utilisateurs de PC ne savent même pas à quoi il sert et ne l’ont utilisé par erreur qu’une fois qu’ils l’ont accidentellement appuyé.

Qu’est-ce que la clé Windows ? C’est une clé avec le logo microsoft qui se trouve entre les boutons Ctrl et Alt, bien que dans certains cas, il se trouve entre Fn et Alt. Si nous appuyons sur cette touche indépendamment, lancera le menu Démarrer, quelque chose qui, selon ce que nous faisons, peut être extrêmement ennuyeux.

Par exemple, si nous jouons, ce programme nous coupe pour lancer le bureau du système d’exploitation et c’est quelque chose de très inconfortable.

La première fois que nous avons pu voir cette touche, c’était sur le clavier Clavier naturel de Microsoft, un appareil qui a divisé le clavier Qwerty en deux pour essayer d’être plus ergonomique et naturel pour la position de nos mains lors de la frappe.

Comme il s’agissait du premier clavier qu’elle fabriquait, l’entreprise considérait qu’une bonne forme de marketing consistait à inclure sa propre touche, devenant ainsi deux touches sur cet appareil, une à droite et une à gauche.

On peut dire que c’était le chemin rivaliser avec la touche de commande Mac, car, si nous combinons la clé Windows avec d’autres, nous obtenons certaines actions. Depuis la sortie de Windows 95, si on appuie sur la seule touche, le menu Démarrer s’ouvre, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est la possibilité de combinaison.

Combinaison de touches

Comme nous vous comptons depuis un moment, la clé Windows peut être combinée avec d’autres pour effectuer certaines actions extrêmement intéressantes, il n’est donc pas seulement utilisé pour ouvrir le menu Démarrer, comme certains utilisateurs le croient.

Les combinaisons possibles dont nous disposons aujourd’hui sont :

Gagner + E : affiche l’explorateur Windows. Gagner + D : afficher le bureau cachant le reste des fenêtres. Gagner + F : nous verrons la fenêtre de recherche. Gagner + L : verrouille l’ordinateur. Gagner + M : minimiser toutes les fenêtres. Gagner + Maj + M : ramène les fenêtres à leur état normal. Gagner + P : étendre l’écran lorsqu’il y a au moins deux moniteurs. Gagner + R : Nous verrons la fenêtre Exécuter. Gagner + U : Facilité de la fenêtre du centre d’accès. Win + Esc + flèches : se déplacer dans le bar. Gagner + flèche gauche : déplacer la fenêtre active. Gagner + flèche droite : la même chose qu’avant. Gagner + flèche vers le haut : maximise la fenêtre. Gagner + flèche vers le bas : minimiser la fenêtre. Win + Maj + flèche vers le haut : Maximisez en ajustant la fenêtre. Win + Maj + flèche vers le bas : récupère la taille de la fenêtre. Gagner + (+/-): gestion des zooms. Victoire + F1 : affiche la fenêtre Aide et support. Gagner + Pause : informations système. Gagner + numéro (1-9) : Il exécutera l’icône du numéro que nous marquons à partir de la barre de démarrage et nous verrons la fenêtre. Gagner + Maj + nombre (1-9) : Le même que le précédent, mais dans une nouvelle fenêtre. Win + Ctrl + nombre (1-9) : nous verrons les fenêtres ouvertes selon leur position (nombre). Gagner + Espace : toutes les fenêtres deviennent transparentes.

Comment désactiver la clé Windows

Si nous n’allons pas utiliser la clé Windows dans l’une des facettes que nous venons de vous montrer et que pour nous, c’est toujours un inconvénient possible d’avoir cette clé active, voyons comment nous pouvons faire pour la désactiver afin qu’elle ne nous déranger à l’avenir.

La première chose que nous devons faire est de télécharger une application, celle de Microsoft, appelée PowerToys, avec laquelle nous pouvons modifier la fonctionnalité de n’importe quelle touche, y compris, comment pourrait-il en être autrement, la clé Windows.

Pour atteindre notre objectif, nous devons effectuer les opérations suivantes :

Nous avons commencé PowerToys et allons dans la rubrique Gestionnaire de clavier. Une fois à l’intérieur, nous devons cliquer sur Réaffecter une clé. Maintenant, nous devons cliquer sur le symbole + et ajoutez une nouvelle attribution de rôle. Nous sélectionnons l’option dans la colonne de gauche Gagner. Dans la colonne de droite Indéfini, c’est-à-dire non défini. A ce moment, vous devez appuyer sur la touche d’accord, auquel Windows vous avertira de la modification que vous venez d’effectuer. Vous devez continuer.

Avec ce changement, la touche Windows devrait être désactivée et ne pas fonctionner, peu importe combien nous l’appuyons à nouveau.

Réactiver la clé Windows

Il se peut qu’après un certain temps, nous souhaitions réactiver cette touche, car nous souhaitons maintenant utiliser toutes ses combinaisons possibles. Eh bien, nous devons réutiliser PowerToys et suivre ces étapes.

En entrant dans PowerToys, nous allons à la section Gestionnaire de clavier. Ensuite, nous allons Réaffecter une clé. Une fois à l’intérieur, nous verrons l’affectation que nous avons placée sur la clé et sur le côté droit de celle-ci, un corbeille à papier, endroit où nous devons cliquer pour supprimer une telle affectation. Nous n’avons qu’à cliquer sur d’accord et ainsi la fenêtre se fermera.

Cela impliquera que le La clé Windows aura à nouveau toutes ses fonctions actives et il fonctionnera à nouveau correctement avec toutes les affectations d’origine et leurs combinaisons possibles.