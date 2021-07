Comment désactiver la rotation automatique basée sur la tête d’Android 12

Avec l’arrivée d’Android 12 beta 3, nous avons mis la main sur la nouvelle technologie de rotation d’écran de Google. Il utilise la caméra selfie et l’apprentissage automatique pour suivre la position de votre visage par rapport au téléphone. En théorie, cela permettra des échanges plus immédiats entre portrait et paysage ; en pratique, cela peut être un peu bogué, vous pouvez donc vouloir le désactiver jusqu’à la version stable cet automne ou le garder définitivement désactivé. Voici comment désactiver la détection de visage d’Android 12 pour la rotation automatique.

Comment désactiver la détection de visage d’Android 12 pour la rotation automatique

Tout d’abord, un peu de contexte. Cette fonctionnalité n’est disponible qu’à partir d’Android 12 bêta 3 sur des téléphones spécifiques. Le suivi du visage n’est pas disponible sur Android 11 ou certains téléphones compatibles bêta plus anciens comme le Pixel 3a. Si vous souhaitez simplement désactiver complètement la rotation automatique, consultez notre guide sur la façon d’activer et de désactiver la rotation de l’écran sur un téléphone Android.

Cela étant réglé, voici les étapes simples pour désactiver le suivi basé sur la tête :

Ouvert Paramètres. Robinet Afficher. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Rotation automatique de l’écran.

Basculer Activer la détection de visage éteint, mais assurez-vous Utiliser la rotation automatique reste activé.

Source : Android Central

Si vous devez ou non désactiver la détection des visages

Google affirme que son apprentissage automatique rend la rotation automatique 25 % plus rapide qu’avec un gyroscope standard. Malheureusement, nos tests bêta 3 n’ont montré aucune amélioration notable. En effet, nos testeurs rencontraient fréquemment des problèmes avec :

J’ai essayé avec l’activation et la désactivation et je n’ai pas remarqué de différence. En fait, je suis presque sûr que cette fonctionnalité est en grande partie cassée en ce moment pour moi. Plusieurs fois maintenant, le téléphone se coinçait dans une rotation de paysage, et je devais le faire tourner plusieurs fois avant qu’il ne comprenne de quel côté je le tenais. Peut-être que l’apprentissage automatique n’a pas encore dépassé le stade infantile pour cette fonctionnalité particulière.

Donc, au moins pour l’instant, vous voudrez peut-être envisager de le désactiver, puis de le réactiver une fois la prochaine version bêta d’Android 12 ou la version complète arrivée.

Si vous souhaitez tester par vous-même si la rotation automatique est plus rapide ou plus lente avec la détection de visage, revenir encore et encore aux paramètres peut être fastidieux. Dans ce cas, essayez d’utiliser vos paramètres rapides pour désactiver votre appareil photo avec les contrôles de confidentialité Android 12. En quelques balayages et appuis rapides, vous pouvez bloquer l’accès à la caméra, ce qui forcera automatiquement votre téléphone à s’appuyer à nouveau sur le gyroscope. Une fois que vous avez testé la vitesse et la précision de sa rotation, réactivez votre appareil photo et voyez si la détection des visages ajoute un coup de pouce fiable ou non.

L’autre raison hypothétique de désactiver la détection des visages est liée à des problèmes de confidentialité : vous ne voudrez peut-être pas que votre caméra selfie vous regarde constamment pour une petite augmentation de vitesse. Si cela vous inquiète, gardez à l’esprit que le processus utilise Android Private Compute Core, ce qui signifie que vos données faciales sont traitées par téléphone et ne se rendent jamais sur les serveurs de Google.

Une fois que cela fonctionne correctement, nous pensons que cela pourrait s’avérer utile, éliminant l’écart gênant entre le moment où vous faites pivoter votre téléphone et le moment où votre téléphone s’en rend compte. Pour l’instant, il s’agit d’un travail en cours et disponible uniquement sur certains téléphones. Mais nous espérons que tous les meilleurs téléphones Android auront accès à la fonctionnalité à un moment donné.

