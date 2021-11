Comment désactiver le jeu croisé dans Halo Infinite

La version bêta multijoueur de Halo Infinite a été remarquablement fluide, surtout si l’on considère que le jeu est livré avec une intégration complète du jeu croisé dès le départ. C’est vrai : bien que le jeu soit sorti sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, il n’y a pas de barrière entre ces groupes de joueurs – et vous pouvez librement faire équipe avec vos amis, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils se trouvent.

Le jeu croisé de ce type peut être idéal pour élargir la population de jeux multijoueurs, car les joueurs ne sont plus cloisonnés en fonction de la plate-forme qu’ils utilisent et peuvent à la place tous jouer ensemble. Mais cela peut aussi avoir ses inconvénients. C’est un truisme des tireurs compétitifs que les joueurs utilisant la souris et le clavier ont tendance à avoir un avantage sur ceux utilisant des contrôleurs, par exemple. Une souris permet une visée beaucoup plus rapide et plus précise dans de nombreux cas, et les manettes analogiques du contrôleur ne peuvent tout simplement pas se comparer à la facilité de pointer et de cliquer. D’un autre côté, les joueurs manette bénéficient généralement d’une assistance à la visée pour aider à gérer l’imprécision d’une manette, et il n’est pas difficile d’affirmer qu’une partie de la sensation de jeu de Halo Infinite est dérivée de son histoire en tant que jeu de tir sur console. Quoi qu’il en soit, certains joueurs sont ennuyés par le jeu croisé dans Halo Infinite, pensant qu’ils pourraient être désavantagés en fonction de leur plate-forme.

La mauvaise nouvelle est que, contrairement à la plupart des jeux multijoueurs compétitifs, tels que Battlefield 2042 ou Call of Duty: Vanguard, il n’y a pas de moyen facile de désactiver le jeu croisé dans Halo Infinite – du moins, pas pour le moment. Mais si tu préfères jouer avec seulement d’autres personnes de votre même type d’entrée, il y a une section du multijoueur Halo Infinite qui vous permettra de le faire : le jeu classé. Voici comment accéder à la liste de lecture de l’arène classée et comment affronter des joueurs en utilisant votre marque d’entrée préférée.

Lancez des matchs classés

La liste de lecture Arène classée vous permet de contrôler si vous souhaitez une expérience de jeu croisé ou si vous préférez jouer uniquement avec d’autres personnes en utilisant votre type d’entrée.

Il n’y a pas beaucoup d’options pour régler votre expérience Halo Infinite dans la version bêta pour le moment, mais un endroit où vous pouvez décider du type de joueurs que vous affrontez est dans la liste de lecture Arène classée. Recherchez-le en bas du menu multijoueur. Cette liste de lecture vous oppose à des joueurs de niveaux de compétence similaires et vous oblige à vous battre pendant 10 matchs avant que votre place dans le classement ne soit déterminée.

Choisissez votre type de correspondance

Sur la liste de lecture Arène classée, vous pouvez choisir de jouer dans la file d’attente ouverte globale ou dans la file d’attente solo/duos plus petite. Il semble que la différence entre ces deux groupes réside dans la composition de l’équipe à laquelle vous serez confronté. La file d’attente Solos/Duos est l’endroit où vous voulez aller lorsque vous jouez seul ou avec un coéquipier, le matchmaking vous ajoutant dans des jeux remplis d’autres joueurs solo ou d’équipes en duo. De cette façon, vous pouvez éviter de vous heurter à des équipes complètes de quatre personnes qui pourraient avoir un avantage concurrentiel contre vous si vous êtes seul. La file d’attente ouverte, d’un autre côté, vous mettra simplement dans des matchs, sans aucune stipulation sur la composition de l’équipe des joueurs avec lesquels vous serez rejoint ou contre lesquels vous serez opposé.

Si vous souhaitez ajuster les entrées utilisées par les autres joueurs, vous devrez entrer dans la file d’attente solo/duos.

Choisissez votre entrée

Le menu d’entrée est aussi proche de la désactivation du jeu croisé dans Halo Infinite que vous pouvez actuellement l’obtenir.

Une fois que vous avez défini le menu déroulant sur Solos/Duos, vous pouvez alors accéder à un autre menu déroulant juste en dessous. Ici, vous pouvez dicter le type d’entrée des joueurs dans votre match, qu’il s’agisse de la souris et du clavier ou de la manette. Cela ne signifie pas pour autant que vous désactivez le jeu croisé. Vous êtes toujours susceptible de participer à des matchs avec un mélange de joueurs sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Ce que vous déciderez, c’est s’ils utilisent une souris ou une manette, afin que vous puissiez au moins vous sentir bien en sachant que vous êtes à parité avec le reste des joueurs du match.

Votre classement est déterminé par votre file d’attente de jeu

Si vous faites attention aux menus de la liste de lecture de l’arène classée, vous verrez que votre progression dans le classement est suivie dans les trois files d’attente : vous obtiendrez un classement pour la file d’attente ouverte, un classement pour les solos/duos avec souris et clavier, et un classement pour les Solos/Duos avec manette. Cela signifie que vous pouvez ignorer les files d’attente qui ne vous intéressent pas, ou vous pouvez sauter dans chacune et tester vos compétences dans différents scénarios.

