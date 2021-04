Comment désactiver le suivi sur iOS d’Apple sans transparence du suivi des applications

La mise à jour du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 14.5, a été mise en ligne aujourd’hui avec une fonctionnalité de confidentialité très attendue et attendue depuis longtemps que la société a annoncée pour la première fois en juin 2020: la transparence du suivi des applications. Mais vous ne le remarquerez peut-être pas sur votre iPhone dans un proche avenir.

Avec la transparence du suivi des applications, les applications devront demander aux utilisateurs leur autorisation pour accéder à l’identifiant pour la publicité (IDFA) d’Apple, un code unique attribué aux appareils mobiles. Les courtiers en données et les spécialistes du marketing publicitaire utilisent cet IDFA pour suivre les utilisateurs à travers les applications, combinant leur comportement dans un profil utilisateur complet, que les entreprises utilisent ensuite pour envoyer des publicités ciblées.

Comme l’explique cette vidéo promotionnelle Apple, tout se passe dans les coulisses. L’utilisateur n’est généralement pas au courant de ce qui se passe, de la destination de ses données et n’a guère de recours pour l’empêcher:

Désormais, la première fois qu’un utilisateur ouvre une application, il verra une invite l’informant qu’une application souhaite les suivre et leur donnant la possibilité de ne pas être suivis. Cela seul est un grand pas en avant pour la confidentialité – du moins, en ce qui concerne la confidentialité entre les applications. Il ne fait rien en ce qui concerne les données collectées dans les applications elles-mêmes, ou quoi que vous fassiez sur différents appareils, comme un ordinateur portable.

Malheureusement, si vous avez téléchargé iOS 14.5 et que vous êtes impatient pour dire à ces applications d’arrêter de vous suivre, vous pourriez attendre un peu. Les développeurs, et non Apple, décident quand afficher l’invite. Ils n’ont pas à le faire le jour du lancement, c’est pourquoi beaucoup d’entre eux ne l’ont pas fait et pourquoi vous ne voyez probablement pas encore d’invite. Apple n’a pas répondu à la demande de commentaires sur la question de savoir si les développeurs ont une date limite pour que l’invite soit opérationnelle. Si cela ressemble aux étiquettes nutritionnelles de confidentialité d’Apple, les développeurs devront installer l’invite lors de la prochaine mise à jour de l’application. Certains développeurs – Google, par exemple – ont vraiment pris leur temps avec les étiquettes de confidentialité.

Comment désactiver la plupart des suivis dès maintenant

Mais voici la chose: vous n’avez pas à attendre que les développeurs mettent en place une invite (ce que beaucoup d’entre eux ne sont probablement pas très désireux de faire en premier lieu). Vous pouvez désactiver de manière proactive le suivi des applications dès maintenant! En fait, vous avez pu le faire pendant un certain temps avec une fonctionnalité quelque peu enfouie dans vos paramètres. Voici comment:

Paramètres > Intimité > Suivi > Désactivez “Autoriser les applications à demander le suivi”

Cela vous empêchera automatiquement d’être suivi dans les applications. Vous n’aurez pas la satisfaction de dire aux applications individuelles de prendre leur espionnage inter-applications et de les pousser, mais vous obtiendrez la confidentialité sans attendre.

Un autre type de ciblage publicitaire est également enfoui dans ces paramètres de confidentialité: celui qui est fait par Apple lui-même. Apple vend des publicités qui apparaissent sur ses propres services, y compris Apple News and Stocks et l’App Store, et la société utilise votre comportement sur ces services – ainsi que les informations biographiques que vous fournissez et vos achats d’autres produits Apple tels que la musique, les livres et Émissions de télévision – pour cibler des publicités. Apple travaillerait sur un autre format d’annonce appelé Applications suggérées, qui apparaîtra sur l’App Store. (Actuellement, les annonces de recherche d’Apple n’apparaissent que dans les recherches de l’App Store.)

Voici comment désactiver ce suivi:

Paramètres > Intimité > Publicité Apple (faites défiler jusqu’en bas) > Désactivez les “Annonces personnalisées”

Apple continue de s’imposer comme une entreprise de technologie axée sur la confidentialité et la sécurité en essayant de se démarquer de ses concurrents Google et Facebook, qui ont eu leur part de problèmes de confidentialité. Les entreprises qui s’appuient sur les données collectées dans les applications, en supposant que la fonctionnalité d’Apple réduira considérablement ce flux de données, ne sont pas satisfaites de la nouvelle fonctionnalité. Mais les consommateurs soucieux de leur vie privée le seront – du moins, chaque fois qu’ils auront l’occasion de l’utiliser.

L’Open Sourced est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.