Comment désactiver les alertes Amber et d’urgence sur votre téléphone Samsung Galaxy

Si vous décidez de désactiver ou de désactiver les alertes d’urgence sur votre téléphone, je vous encourage à en faire une mesure temporaire, à rester vigilant et à prêter attention aux annonces de sécurité publique et aux bulletins d’information. Vous pouvez également désactiver les alertes audio ou vibratoires tout en continuant à recevoir les notifications et à rester informé. Ces paramètres se trouvent au bas de la page Alertes d’urgence sans fil dans les exemples ci-dessus.

Protéger le pli

Profitez plus longtemps de votre Galaxy Z Fold 2 en vous procurant l’une des meilleures coques

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un matériel impressionnant qui donne un aperçu de l’avenir. Lorsque l’appareil est fermé, l’affichage interne est protégé en grande partie. Pourtant, rien ne protège l’extérieur du téléphone. Donc, pour protéger votre nouvel appareil de luxe, utilisez l’un de ces étuis.