Vous vous sentez bombardé d’applications vous demandant de les évaluer ? Découvrez comment désactiver les demandes de révision dans l’application sur iPhone, iPad et Mac.

Les développeurs qui demandent des avis à l’intérieur des applications sont une option légitime qu’Apple autorise et qui peut aider les créateurs d’applications ainsi que les utilisateurs potentiels. Mais cela peut devenir écrasant, surtout si vous les faites passer par beaucoup de vos applications.

Que vous souhaitiez faire une petite pause dans les fenêtres contextuelles ou que vous souhaitiez les désactiver de manière permanente, il est rapide et facile de désactiver la fonctionnalité sur iPhone, iPad et Mac.

Comment désactiver les demandes de révision dans l’application sur iPhone, iPad et Mac

Sur iPhone ou iPad, ouvrez le Application de paramètres

Balayez vers le bas et appuyez sur Magasin d’applications

Balayez à nouveau vers le bas, appuyez sur la bascule à côté de Évaluations et avis intégrés à l’application

Terminé! Sur Mac, ouvrez le App Store

Cliquez sur App Store en haut à gauche > Préférences

Décochez la case à côté de Évaluations et avis intégrés à l’application

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone :

Et voici à quoi cela ressemble sur Mac :

Pour plus de contexte, voici deux conseils sur la façon dont Apple recommande aux développeurs d’utiliser la fonctionnalité de demande de révision dans l’application :

N’interrompez pas l’utilisateur, surtout lorsqu’il effectue une tâche urgente ou stressante. Recherchez les pauses logiques ou les points d’arrêt, là où une demande d’évaluation est la plus logique. Ne soyez pas un parasite. Les invites d’évaluation répétées peuvent être irritantes et peuvent même influencer négativement l’opinion de l’utilisateur sur votre application. Attendez au moins une semaine ou deux entre les demandes d’évaluation et n’invitez à nouveau qu’une fois que l’utilisateur a démontré un engagement supplémentaire avec votre application.

