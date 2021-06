Google a déployé une nouvelle mise à jour de Chrome pour Android qui introduit une nouvelle interface pour la gestion des onglets. Au lieu de la disposition verticale des onglets, les onglets sont désormais triés dans une vue en grille chaque fois que vous ouvrez un lien. Si vous n’êtes pas fan des groupes d’onglets, vous pouvez facilement revenir à l’ancienne disposition verticale. Voici comment désactiver la vue en grille sur Chrome pour Android.

Comment désactiver les groupes d’onglets et la vue en grille sur Chrome pour Android

Ouvert Chrome pour Android. Taper chrome://flags/#enable-tab-grid-layout dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrer.

Vous devriez voir un Disposition de la grille d’onglets réglage surligné en jaune. Sélectionnez le menu déroulant.

Source : Android Central Dans le menu déroulant, sélectionnez Désactivée. Frappez le Relancer en bas de la page pour redémarrer Chrome.

Tu devrais revoir une fois gestion des onglets verticaux dans Chrome.

Source : Android Central

J’ai dû relancer Chrome deux fois pour que les modifications prennent effet, donc si vous ne voyez pas l’ancienne mise en page avec un redémarrage, essayez de recharger Chrome à nouveau. Bien que la nouvelle interface puisse être déroutante au début, je l’utilise depuis près d’un an maintenant sur les meilleurs téléphones Android, et j’aime vraiment les changements.

Mais si vous êtes habitué à la gestion actuelle des onglets de Chrome et que vous ne souhaitez pas changer, vous pouvez facilement désactiver la fonctionnalité en suivant les étapes décrites ci-dessus. Si vous souhaitez essayer la nouvelle mise en page à tout moment, vous pouvez toujours revenir à la valeur par défaut dans le activer-onglet-grille-disposition réglage.

Ce que vous devez savoir sur la barre d’onglets inférieure

Sur cette note, l’un des nouveaux ajouts avec ce changement est la barre d’onglets en bas. La barre facilite plus que jamais le basculement entre les onglets, et chaque fois que vous ouvrez un lien, vous verrez le favicon correspondant pour ce site s’afficher dans la barre inférieure. L’onglet mis en surbrillance est entouré d’un halo et vous obtenez un X bouton qui vous permet de fermer cet onglet. La barre d’onglets est un ajout passionnant – qui est attendu sur Chrome pour Android depuis longtemps – et rend la gestion des onglets transparente sur Chrome pour Android.

Chrome est l’option par défaut sur Android, mais si vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau, n’oubliez pas de jeter un œil à nos meilleures applications Android pour jeter un œil aux autres navigateurs disponibles pour votre téléphone.

