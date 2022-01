Comment désactiver les messages de régime de résolution du Nouvel An

Alors que les vacances tirent à leur fin, l’industrie du bien-être se prépare pour ses mois les plus chargés : la saison « Nouvel an, nouveau vous ». Vous savez, la période de l’année où les marques de santé et de bien-être profitent en vous convainquant qu’un aspect de votre corps (sinon tout le truc) a besoin d’une attention désespérée.

Cette invitation agressive à se réparer est partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les publicités télévisées et sur les panneaux d’affichage. Partout où vous vous tournez, les marques et les influenceurs font la promotion de cures de désintoxication, de nettoyages, de plans d’entraînement pour une remise en forme rapide et de régimes d’élimination. Le message implique souvent que vous avez « abusé » au cours des derniers mois et que vous devez vouloir recommencer à zéro cette année. Ils poussent à l’autonomisation, mais le sous-texte pue le jugement et la honte.

S’il est vrai que certaines personnes veulent sincèrement prendre des résolutions liées à leur santé ou à leur poids, tout le monde ne le fait pas. De plus, tous ces exercices, régimes et discussions de désintoxication peuvent être particulièrement déclencheurs en raison de la relation que vous pourriez avoir avec votre corps ou votre santé, ou même simplement votre état de santé mentale. « Les personnes qui ont certains types de tendances psychologiques peuvent avoir plus de difficultés avec cela », explique Jessica Stern, psychologue clinicienne à NYU Langone Health. Cela inclut, dit-elle, les personnes ayant des antécédents de troubles de l’alimentation (y compris les troubles axés sur l’exercice) et les personnes anxieuses, en particulier les personnes qui ont tendance à lutter contre des problèmes de contrôle ou avec une pensée très rigide ou «tout ou rien».

Il est encore plus flagrant que nous soyons toujours bombardés de ces messages au milieu d’une pandémie en cours, où le simple fait de survivre et de le garder plus ou moins ensemble devrait être considéré comme un accomplissement massif.

Donc, si tout cela vous parle, voici quelques conseils pour passer le mois de mars indemne.

Ne plus suivre ou vous désabonner de tout ce qui vous fait vous sentir mal dans votre peau

Si vous allez faire une cure de désintoxication ce mois-ci, que ce soit un nettoyage de vos flux de médias sociaux. Cet influenceur qui publie des vidéos « Ce que je mange en un jour » qui vous font toujours vous sentir mal ? Disparu. La marque lifestyle publiant des articles problématiques comme « 13 Moves That Target Your [Insert Derisive Name for a Body Part You Didn’t Know You Needed to Be Ashamed Of]« ? Non suivi. Votre collègue publie trois fois par jour son nouveau système pyramidal de perte de poids ? En sourdine. Vous n’avez même pas besoin d’attendre qu’il apparaisse dans votre flux ; s’il y a quelqu’un qui a fait ces choses l’année dernière ou qui vous fait souvent vous sentir comme de la merde, allez-y et coupez-les maintenant.

«Je pense que vous devez comprendre que si cela ne vous fait aucun bien, cela ne vaut pas la peine de suivre», déclare Christine Byrne, diététiste et journaliste spécialisée en nutrition.

Et si quelqu’un vous dit que vous devez payer beaucoup d’argent pour vivre votre meilleure vie, soyez sceptique. « Ne tombez pas dans le piège de tous les stratagèmes pour acheter des choses afin d’atteindre vos objectifs », rappelle Stern.

Entourez-vous de contenu réfléchi et inclusif sur les corps

Il y a beaucoup de médias à consommer et de gens à suivre qui sont réellement stimulants et ne vous diront jamais que le beurre de cacahuète est interdit ou que vos fesses ne devraient pas ressembler à ce qu’elles sont. « Suivre les comptes de médias sociaux de personnes qui ne cèdent pas à la pression d’avoir une certaine apparence ou d’être d’une certaine manière peut être très utile », déclare Byrne. « Suivre des personnes dans des corps plus gros et dans des corps ayant des capacités différentes et simplement des personnes qui ont une apparence différente de la vôtre peut vraiment vous aider à élargir votre idée de ce qui est normal, de ce à quoi ressemble le bonheur et de ce à quoi ressemble la santé. Parce que ces choses n’ont pas de regard. Quelques bons suivis sur Instagram pour vous aider à démarrer incluent @thenutritiontea, @mynameisjessamyn, @yrfatfriend et @dearbodybymeg.

Vous pouvez également vous abonner à des podcasts et à des newsletters qui vous aident à identifier, questionner et démanteler la culture diététique dans votre vie de tous les jours. Pour commencer, la « Newsletter d’arrêt de votre régime alimentaire » de Byrne est remplie de conseils empathiques sur des sujets très pertinents. Le podcast Food Heaven, co-animé par les meilleures amies et les diététistes Wendy Lopez et Jessica Jones, décompose des sujets complexes sur l’alimentation, le poids et l’image corporelle d’une manière très accessible. Christy Harrison, diététiste et spécialiste certifiée des troubles de l’alimentation, a un livre, un podcast et un bulletin d’information qui sont tous de fantastiques ressources anti-régime. Et le podcast Maintenance Phase devrait essentiellement être requis pour toute personne ayant un corps : « Si vous avez besoin d’une résolution pour le Nouvel An, commencez à écouter Maintenance Phase, car il a atteint des personnes auxquelles je ne m’attendais pas », ajoute Byrne.

Proposez une réponse standardisée pour éviter de déclencher des conversations

Aussi tentant que cela puisse être de crier « Désabonnement ! » à quelqu’un qui crache des bêtises sur la culture de l’alimentation dans votre direction générale, cela n’a pas tendance à être très bien passé. « Une excellente réponse consiste toujours à vous centrer afin que les autres ne se sentent pas attaqués, car vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres », explique Byrne. « Ce n’est pas votre responsabilité ou votre entreprise. »

Alors, que pouvez-vous faire lorsque votre belle-mère vous suggère de télécharger cette nouvelle application de régime qu’elle a vue sur Facebook, ou que votre ami vous demande si vous souhaitez rejoindre son groupe de course (même si vous n’avez jamais aimé courir) ? Lisez la situation et la relation aussi généreusement que possible et répondez ou retirez-vous en conséquence.

« Cela dépend de votre niveau de confort avec les personnes à qui vous parlez, mais une excellente réponse standard est : » J’ai réalisé que ce genre de choses ne fonctionnait pas pour moi, alors je préfère ne pas en parler maintenant. année », suggère Byrne. S’il s’agit de quelqu’un avec qui vous êtes vraiment proche, vous pouvez profiter de l’occasion pour définir une limite, comme : « J’apprécie vraiment notre amitié, mais je trouve [fill in the blank here] être vraiment déclenchant, alors j’apprécierais que nous n’en parlions pas.

Bien qu’il puisse être tentant de lancer une tirade sur la culture de l’alimentation sur le moment, une tactique plus douce pourrait être de les diriger vers un podcast ou un article qui vous a touché sur ce sujet, ce qui pourrait désamorcer la situation sans mettre personne sur la défensive.

Renforcez votre système de soutien et vos stratégies d’adaptation

Travailler sur votre propre santé et lutter contre votre corps pendant que la saison du « Nouvel An, nouveau vous » fait rage peut sembler particulièrement isolant, alors n’hésitez pas à faire appel à tous les outils qui vous ont été utiles dans le passé. Cela peut inclure un thérapeute, un diététicien ou une communauté de soutien.

S’il s’agit d’une nouvelle expérience pour vous et que vous constatez que vous êtes plus aux prises avec des pressions liées à la résolution qu’auparavant, il peut être utile d’en parler à un thérapeute. Il convient de noter que la plupart d’entre nous ont été aux prises avec une immense incertitude au cours des deux dernières années, de sorte que l’envie de prendre le contrôle dans n’importe quel domaine de notre vie peut être encore plus évidente que d’habitude. En conséquence, ce genre de faux autonomisation, faites-le pour vous, vous méritez ce message peut être particulièrement tentant et déclencheur pour beaucoup d’entre nous en ce moment.

« Certaines personnes, en particulier les personnes ayant des tendances anxieuses ou des troubles de l’alimentation, peuvent se concentrer trop sur le contrôle. Si vous trouvez cet équilibre difficile, c’est le moment idéal pour demander l’aide d’un professionnel », explique Stern.

Passez du temps à réfléchir aux valeurs qui vous tiennent vraiment à cœur

Ces messages « Nouvel an, nouveau vous » sont si omniprésents qu’il peut être difficile de les démêler de ce que vous pensez réellement de votre corps/votre santé/votre état d’être, et sur quoi, le cas échéant, vous voudriez travailler cette année.

« Le schtick » Nouvel An, Nouveau Vous « est juste une version plus amplifiée d’exactement le même message que les sociétés de régime et la plupart des sociétés de bien-être nous donnent toute l’année », explique Byrne, le diététicien anti-régime. « La façon dont ils le commercialisent donne l’impression que c’est vous qui voulez faire ces choses, mais en fait, ce sont eux qui vous font sentir que vous devez faire ces choses. »

Lorsque vous êtes entouré par le message que tout le monde achète un Peloton ou fait un Whole30, il peut être très facile de supposer que vous devriez faire et vous soucier de ces choses aussi. Mais peut-être que vous ne l’êtes pas et que vous ne le faites pas. Et c’est bien !

Une façon de contrer toute la pression de résolution du Nouvel An est de vous mettre à l’écoute de vos valeurs plus abstraites, dit Stern. Cela peut inclure des choses comme passer du temps avec la famille et les amis, être dans la nature ou simplement se sentir généralement heureux et en bonne santé. Cela ne veut pas dire que toutes vos résolutions doivent toujours être directement liées à vos valeurs, mais elles peuvent fournir une boussole utile lorsque vous êtes confronté à tant de messages externes sur ce que vous devriez faire pour « m’améliorer ».

Prenez un moment pour dissocier ces valeurs de tout objectif lié à l’apparence. D’accord, cela peut prendre plus d’un moment, mais le but est de reconnaître que même si les entreprises de bien-être impliquent souvent que vous ne vivrez pas vraiment votre meilleure vie tant que vous n’aurez pas une certaine apparence, ce n’est tout simplement pas vrai. « Vous pouvez atteindre le bonheur et la santé dans n’importe quel corps, peu importe comment vous mangez, peu importe à quoi vous ressemblez », explique Byrne.

Casey Gueren est un journaliste médical primé et auteur du livre It’s Probably Nothing: The Stress-Less Guide to Dealing with Health Anxiety, Wellness Fads, and Overhyped Headlines.