Comment désactiver les mises à jour automatiques pour les jeux sur PS5

Les mises à jour automatiques du jeu sur PS5 peuvent être utiles, mais il y a aussi des moments où vous pouvez vous brûler en les laissant allumées. Que ce soit parce que votre jeu se ferme et que vous perdez votre progression ou que le correctif doit être retiré en raison d’erreurs imprévues, vous ne voulez pas toujours que les jeux se mettent à jour automatiquement sans votre approbation. Heureusement, apprendre à désactiver les mises à jour automatiques sur PS5 est simple et vous pouvez activer et désactiver ce paramètre autant que vous le souhaitez. Commençons!

Aller à Paramètres. (L’icône d’engrenage en haut à droite)

Sélectionner Données enregistrées et paramètres du jeu / de l’application.

Source: sélection centrale d’Android Mises à jour automatiques.

Désactiver Téléchargement automatique.

Source: Désactiver Android Central Installation automatique en mode repos.

Sachez que la désactivation des fichiers de mise à jour de votre système n’interrompt pas les téléchargements automatiques de jeux. Ce sont deux paramètres distincts. La désactivation des fichiers de mise à jour dans les paramètres de votre logiciel système arrêtera uniquement le téléchargement des mises à jour du micrologiciel jusqu’à ce que vous les installiez manuellement.

Les téléchargements automatiques de jeux sont devenus un problème plus récemment avec Returnal, l’un des meilleurs jeux PS5 à sortir ces derniers mois. Bien qu’il y ait beaucoup à aimer dans le roguelike époustouflant, l’un de ses inconvénients est qu’il n’y a aucun moyen d’économiser au milieu d’une course, dont certaines peuvent prendre deux ou trois heures. Pour “sauvegarder” votre progression, vous devez garder le jeu ouvert et mettre la console en mode repos. Le problème est que si une mise à jour est automatiquement expulsée en mode repos, le jeu se fermera et vous perdrez votre course.

Un autre problème est survenu lorsque le développeur de Returnal Housemarque avait besoin d’extraire le correctif qu’il avait publié, car il avait fini par corrompre les sauvegardes et supprimer la progression permanente des joueurs. Bien qu’il s’agisse d’un cas spécifique, ce n’est pas la seule fois que cela se produit. Parfois, un patch sortira qu’un développeur doit retirer pour une myriade de raisons. Il est préférable d’attendre et de voir ce que les gens disent avant de télécharger un patch, de peur que vous ne rencontriez un bogue ruinant le jeu.

