Comment désactiver les notifications Web Chrome gênantes sur ordinateur ou mobile | La technologie

À plusieurs reprises, les pages Web que nous visitons veulent nous tenir informés de toutes leurs actualités et pour cela, elles ont l’intention de nous envoyer des notifications via Chrome. Cela peut devenir un peu gênant et c’est pourquoi aujourd’hui nous allons voir comment nous pouvons les désactiver.

S’il existe un site Web que nous suivons assidûment, nous pouvons activer les notifications dans Chrome pour nous informer des nouvelles nouvelles qu’ils publient et ainsi nous ne manquerons pas tout ce que ladite page est suspendu.

Le problème survient lorsque nous avons accordé cette autorisation à plusieurs reprises, car il peut être extrêmement ennuyeux que nous ayons de nombreuses notifications consécutives de différents sites Web. Si vous êtes arrivé à cette situation, ne vous inquiétez pas, car il y a un moyen assez facile et simple pour gérer et désactiver tous ces appels d’attention que le navigateur Google nous montre.

Évidemment, Chrome n’est pas seulement utilisé sur notre ordinateur Windows, nous allons donc voir les différentes plates-formes sur lesquelles le grand navigateur G fonctionne également et ainsi pouvoir gérer, de la meilleure des manières, toutes les notifications que nous avons actives.

Désactiver les notifications Web sur votre ordinateur ou votre mobile

Notifications sur l’ordinateur

Pour pouvoir désactiver tous les rappels que les différents sites Web dans lesquels nous avons donné l’autorisation sur l’ordinateur avec le système d’exploitation Windows nous envoient, seulement nous devons suivre ces étapes:

Nous ouvrons Google Chrome sur l’ordinateur. Maintenant, nous appuyons sur les trois points verticaux que nous verrons dans le coin supérieur droit. C’est alors qu’il faut entrer Réglage. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, il faut chercher la section Confidentialité et sécurité. Parmi toutes les options dont nous disposons, telles que Supprimer les données de navigation, Cookies ou Sécurité, nous allons cliquer là où il est indiqué Paramètres du site.

Si nous regardons toutes les sections de cet écran, nous observerons comment, dans les autorisations, nous avons une option qui dit Notifications, endroit où nous devons entrer.

Si nous voulons désactiver toutes les notifications dans Chrome, nous devons décocher l’option Les sites peuvent vous demander si vous souhaitez qu’ils vous envoient des notifications. Nous avons également différentes sections telles que bloquer. C’est ici que nous pouvons ajouter les pages Web que nous ne voulons pas nous envoyer de notification, en plus de voir celles qui sont déjà bloquées. Au Permettre C’est là que nous avons tous ces sites auxquels nous avons accordé des autorisations de notification, en plus de pouvoir ajouter tous ceux que nous voulons en cliquant simplement sur Ajouter.

Notifications sur Android

Si nous utilisons Chrome sur le mobile, il se peut que ce problème de notifications Web soit également subi, il est donc pratique de savoir comment le résoudre. Pour cela, nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Nous ouvrons le navigateur dans notre terminal puis cliquons sur les trois points verticaux dans la partie supérieure droite de l’écran. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à cliquer sur Réglage pour qu’une autre fenêtre s’ouvre pour nous. À ce moment, nous recherchons la section Configuration avancée et entrons Paramètres du site Web. Ensuite, parmi toutes les possibilités qui s’offrent à nous, nous devrons cliquer sur Notifications, ce qui nous permettra d’accéder à la section où nous allons gérer tous ces rappels. Maintenant que nous sommes dans le menu spécifique, pour désactiver toutes les notifications, l’option Afficher les notifications ne doit pas être activé. C’est-à-dire que le bouton ne doit pas être bleu. À partir de ce moment, Chrome ne demandera plus si nous souhaitons recevoir ces rappels ou non. Dans cette même fenêtre, nous verrons également une liste de ces pages Web qui ont été bloqué ou autorisé. Grâce à cela, la gestion de tous ces sites et de leurs rappels sera beaucoup plus facile à gérer de la manière que nous aimons le plus, en pouvant ajouter tous ceux dont nous avons besoin, à la fois pour ne pas leur permettre l’action de notifier et pour l’autoriser .

Notifications sur iOS

Avant de vous dire comment cela se fait, il faut vous expliquer que le système de supprimer les notifications sur iOS Ce n’est pas exactement la même chose que ce que nous avons vu dans Windows et Android.

C’est-à-dire que dans le système d’exploitation de l’iPhone, nous allons bloquer les fenêtres contextuelles de Google Chrome, ce qui signifie que non seulement celles qui nous informent des sites Web seront coupées, mais toutes seront supprimées. . Pour y parvenir, nous devons procéder comme suit :

Nous allons sur notre iPhone ou iPad et exécutons l’application Google Chrome. Maintenant, nous devons cliquer sur les trois boutons en haut puis entrer Réglage. Dans l’onglet où nous sommes, nous devons cliquer sur Paramètres de contenu puis allez à Bloquer les pop ups. À ce moment-là, nous devons activer l’option Bloquer les pop ups, afin que nous ne recevions aucune notification de Google Chrome.

Comme vous avez pu le lire, il est très facile de ne plus recevoir les notifications que certaines pages Web nous envoient et qui, à tout moment, sont extrêmement ennuyeuses, car nous pouvons en rejoindre plusieurs en même temps. La bonne nouvelle est qu’à partir de maintenant, cela ne sera plus un problème pour vous.