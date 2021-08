in

Samsung fabrique certains des meilleurs téléphones Android que l’argent puisse acheter, mais aussi géniaux qu’ils soient, ils sont tous en proie à quelque chose d’exaspérant – des publicités embêtantes. Si vous avez possédé un Samsung Galaxy ces dernières années, il est probable que vous ayez remarqué des publicités dans votre barre de notification et dans certaines applications Samsung. Aujourd’hui, nous vous montrons comment désactiver tous ces éléments une fois pour toutes.

Comment désactiver les publicités sur votre téléphone Samsung

Samsung injecte des publicités dans ses smartphones depuis quelques années maintenant, mais surtout avec la sortie de la famille Galaxy S21, elles semblent être pires que jamais. Les captures d’écran ci-dessus ont été prises sur mon S21 personnel, avec des bannières et des annonces de prise de contrôle en plein écran dans Samsung Weather, Samsung Pay et l’application Bixby.

Ces types de publicités intégrées à l’application sont présents dans à peu près toutes les applications Samsung propriétaires et, malheureusement, il n’est pas possible de les empêcher à 100% de s’afficher. Heureusement, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour essayer de les empêcher d’élever leurs têtes laides aussi souvent.

Comment arrêter les publicités personnalisées

Tout d’abord, vous souhaiterez vous désinscrire des publicités personnalisées et du programme marketing de Samsung. C’est quelque chose que vous avez probablement accepté sans arrière-pensée lors de la configuration de votre téléphone, et heureusement, le désactiver est assez simple.

Ouvrez le Paramètres app sur votre téléphone Samsung. Défiler vers le bas.

Robinet Intimité.

Source : Android Central Tap Service de personnalisation.

Appuyez sur le bouton à côté de Publicités personnalisées et marketing direct pour qu’il soit éteint.

Source : Android Central

Une fois désactivé, Samsung ne pourra plus utiliser des éléments tels que votre emplacement et vos textes pour diffuser des publicités personnalisées. Bien que les publicités intégrées à l’application ne soient pas entièrement désactivées, cela devrait limiter la fréquence à laquelle vous les voyez.

Il convient également de noter que c’est à quoi ressemble le processus pour les nouveaux téléphones Samsung (comme le S21) exécutant One UI 3. Samsung avait l’habitude d’avoir un Recevoir des informations marketing basculez sous vos paramètres de confidentialité dans les anciennes variantes de One UI, mais malheureusement, il a depuis été supprimé.

Comment désactiver les informations marketing dans les applications Samsung

Une autre mesure que vous pouvez prendre pour limiter les publicités consiste à parcourir les applications Samsung individuellement et à désactiver leurs propres bascules marketing/promotionnelles intégrées. Le processus est à peu près le même pour toutes les applications Samsung avec cette option, avec Samsung Pay illustré ci-dessous à titre d’exemple.

Ouvrez une application Samsung propriétaire (dans cet exemple, Samsung Pay). Appuyez sur le carte des hamburgers icône en haut à gauche de votre écran. Robinet Paramètres.

Appuyez sur le bouton à côté de Informations commerciales pour l’éteindre.

Source : Android Central

Une fois cette option désactivée, cette application Samsung spécifique ne pourra plus vous envoyer de “notifications marketing et e-mails”. Bien que ce soit certainement un processus fastidieux pour chaque application Samsung, cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour le faire si vous souhaitez combattre ces publicités sous autant d’angles différents que possible.

Comment désactiver les notifications promotionnelles

