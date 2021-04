Comment désactiver l’outil de suivi des utilisateurs de Chrome qui remplace les cookies – .

Google a promis il y a quelques semaines qu’il ne développerait pas de nouveaux outils de suivi des utilisateurs une fois qu’il éliminerait les cookies tiers dans un proche avenir. Les cookies font partie de l’expérience de navigation Web actuelle sur ordinateur et mobile. Ils sont destinés à aider à la fonctionnalité de certains sites Web, mais sont souvent utilisés pour suivre les utilisateurs sur ces mêmes sites Web. Mozilla a récemment annoncé que Firefox empêcherait les sites Web de suivre les utilisateurs avec des cookies, et Google souhaite également les supprimer progressivement dès l’année prochaine.

Mais ce n’est pas parce que les cookies disparaissent que la confidentialité des utilisateurs va nécessairement s’améliorer. Google et d’autres voudront toujours suivre les utilisateurs. Le suivi des utilisateurs aide Google, Facebook et d’autres à vendre des publicités ciblées plus chères, qui payent gratuitement les diverses applications et services que ces entreprises offrent aux utilisateurs. Gmail, la recherche Google et Chrome sont tous «gratuits», mais vos données sont ce que vous utilisez pour les payer.

Google développe une manière différente de proposer des publicités ciblées qui n’impliquent pas de cookies. Il s’appelle FLoC (ou Federated Learning of Cohorts) et sera bientôt testé sur les utilisateurs de Chrome. Mais les personnes qui ne souhaitent pas être suivies via FLoC peuvent se désinscrire.

L’idée derrière FLoC semble assez simple. Les publicités ciblées utiliseront un système de suivi qui identifie des groupes de personnes ayant des intérêts communs plutôt que des identifiants individuels. Cela pourrait améliorer la confidentialité des utilisateurs sans affecter les revenus publicitaires. Mais l’Electronic Frontier Foundation (EFF) pense que le FLoC de Google est «une idée terrible».

L’EFF défend les libertés civiles des internautes depuis des années et a souvent critiqué les grandes entreprises technologiques pour leurs décisions douteuses. L’EFF dit que Google donne l’impression que le cookie doit être remplacé par une nouvelle technologie de suivi des utilisateurs. La meilleure solution serait d’abandonner complètement les publicités ciblées, selon l’organisation à but non lucratif, car FLoC pourrait entraîner d’autres effets secondaires portant atteinte à la vie privée, tels que la prise d’empreintes digitales ou la discrimination et la publicité prédatrice. L’EFF a exhorté Google à ne pas aller de l’avant avec le déploiement de FLoC, arguant qu’il favoriserait toujours les annonceurs plutôt que les utilisateurs finaux.

Google a annoncé qu’il commencerait à tester FLoC en mars, bien que les utilisateurs de Chrome ne sachent pas s’ils sont inclus ou non dans ces expériences. La désactivation est facile, explique Android Police. Rendez-vous simplement dans le menu Paramètres de Chrome, choisissez Confidentialité et sécurité > Cookies et autres données du site > Bloquer les cookies tiers.

En d’autres termes, les personnes qui ne souhaitent pas être suivies avec des cookies ont probablement déjà activé le bloc FLoC, ce qui signifie qu’elles ne seront pas incluses dans les tests FLoC. Google ajoutera un commutateur aux navigateurs Chrome pour désactiver FLoC et Privacy Sandbox. Il est surprenant qu’une fonction de suivi destinée à améliorer la vie privée n’ait pas de bouton de désactivation avant son déploiement. Le fait que Google n’inclue pas de bascule différente pour le suivi FLoC semble indiquer que Google ne veut pas que les utilisateurs se désengagent du suivi FLoC, du moins pas encore. Si tout le monde se retire du suivi FLoC avant que Google ne puisse le tester dans la nature, l’entreprise ne pourra pas prouver que cela fonctionne.

