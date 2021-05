Comment désactiver un Apple AirTag indésirable

L’Apple AirTag est enfin parmi nous. Disponible à l’achat sur l’Apple Store ou chez d’autres détaillants, le tracker d’objets sera sûrement un accessoire pratique pour ceux qui ont tendance à perdre des choses. Mais, si quelqu’un met un AirTag dans vos affaires pour vous suivre, voici comment le désactiver.

Tout d’abord, il est important de mettre à niveau votre iPhone vers iOS 14.5. Cette version apporte une notification contextuelle s’il y a un AirTag, qui n’est pas le vôtre, qui voyage avec vous. La notification indiquera: “AirTag a été trouvé en mouvement avec vous.”

En outre, iOS 14.5 ajoute le déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch tout en portant un masque, plus de 200 nouveaux emoji, des podcasts et des applications Apple Music redessinés, et plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Que faire lorsque vous recevez une alerte sur votre iPhone?

Désormais, si votre iPhone détecte et AirTag bouge avec vous et que vous ne le trouvez pas, vous pouvez lui faire jouer un son à l’aide de l’application Localiser pour le découvrir.

N’oubliez pas: si vous portez le sac ou le porte-clés de votre ami et qu’un AirTag est attaché, vous pouvez choisir de suspendre les alertes de sécurité pendant une journée ou de désactiver la fonction. Mais si vous ne savez pas qui est AirTag, il vous suffit de retirer le couvercle de la batterie.

Tournez dans le sens antihoraire à l’arrière de l’AirTag où se trouve le logo Apple; Retirez manuellement la batterie.

Fait.

Que faire lorsque vous êtes un utilisateur Android et que vous trouvez un AirTag inconnu?

Si vous êtes un utilisateur Android, vous ne recevrez pas d’alerte de sécurité sur votre téléphone, mais il existe un moyen de savoir si un AirTag inconnu se trouve avec vos effets personnels. Pour le moment, si le tracker est éloigné de son propriétaire pendant plus de trois jours, il commencera à sonner.

La première chose que vous pouvez faire est d’appuyer sur l’AirTag sur votre téléphone en utilisant NFC pour déclencher certaines options. Si par hasard l’accessoire est perdu, vous pourrez lire un message du propriétaire, mais si rien ne se passe, le mieux que vous puissiez faire est de retirer la batterie.

Vous pouvez en savoir plus sur la marche à suivre sur la page d’assistance Apple ici.

